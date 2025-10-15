CEO Tim Cook bất ngờ tham gia livestream bán iPhone Air tại Trung Quốc

Trong khi iPhone Air đã bán ra ở các thị trường lớn thì tại Trung Quốc, chiếc điện thoại này đã bị trì hoãn và đến thứ sáu tuần này (17/10), người dùng tại Trung Quốc mới được phép đặt trước iPhone Air và đến thứ tư tuần sau, sản phẩm mới chính thức được bán ra thị trường.

Sở dĩ có điều này vì iPhone Air là mẫu smartphone chỉ sử dụng eSIM và không được trang bị khe cắm SIM vật lý. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt đối với các thiết bị chỉ hỗ trợ eSIM.

Các nhà mạng và nhà sản xuất smartphone muốn cung cấp eSIM hoặc các mẫu điện thoại không có khe SIM vật lý tại thị trường này đều phải có giấy phép đặc biệt từ chính phủ. Giờ đây, Apple và các nhà mạng tại Trung Quốc mới có đầy đủ giấy phép cần thiết để bán iPhone Air.

CEO Tim Cook đích thân đến Trung Quốc để chuẩn bị cho dịp bán iPhone Air ra thị trường nước này, cho thấy Trung Quốc vẫn là một thị trường rất quan trọng đối với Apple.

CEO Tim Cook tham gia buổi livestream trên Douyin để giới thiệu iPhone Air tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: Weibo).

Trong chuyến ghé thăm Trung Quốc, CEO Tim Cook đã xuất hiện trong một buổi livestream bán hàng trực tuyến của Apple trên nền tảng mạng xã hội Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc), thông báo rằng iPhone Air sẽ cho phép đặt trước tại Trung Quốc từ ngày 17/10 và bắt đầu bán ra vào ngày 22/10.

iPhone Air sẽ có giá khởi điểm 7.999 tệ (tương đương 29,5 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên CEO Tim Cook xuất hiện trong một buổi livestream trên nền tảng Douyin, sau khi Apple chi nhánh tại Trung Quốc chính thức gia nhập trang thương mại điện tử của Douyin vào tháng 8 vừa qua.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, đoạn video CEO Tim Cook livestream để quảng bá cho iPhone Air đã nhanh chóng “gây sốt” và tạo xu hướng trên mạng.

Trong chuyến đi Trung Quốc lần này, CEO Tim Cook cũng đã dành thời gian gặp gỡ khách hàng tại Apple Store ở thành phố Thượng Hải. Ông cũng đã có buổi nói chuyện với nữ ca sĩ Trung Quốc Vương Phi Phi về dự án âm nhạc mới nhất của cô, trong đó video sẽ được quay hoàn toàn bằng iPhone 17 Pro.

Đây là lần thứ hai tính riêng trong năm 2025 và lần thứ năm trong vòng 2 năm qua người đứng đầu Apple ghé thăm Trung Quốc, cho thấy CEO Tim Cook đang tìm mọi cách để thúc đẩy doanh số iPhone tại thị trường tỷ dân này, trong bối cảnh Apple đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Sau khi iPhone Air trở thành chiếc điện thoại thuần eSIM đầu tiên được bán ra tại Trung Quốc, các hãng điện thoại nội địa như Huawei, Oppo, Xiaomi… cũng dự kiến sẽ cho ra mắt những mẫu sản phẩm eSIM tại quốc gia này trong tương lai.