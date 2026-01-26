Tham khảo tại các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động hay FPT Shop, Galaxy Z Fold7 đang được chào bán với mức giá 38-39 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Giá bán có thể chênh lệch tùy theo thời gian và chương trình ưu đãi tại một đại lý.

Giá Galaxy Z Fold7 giảm hơn chục triệu đồng sau nửa năm lên kệ (Ảnh: Thế Anh).

Tuy vậy khi tìm đến các cửa hàng có quy mô nhỏ hơn, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận mẫu Galaxy Z Fold7 với giá từ 36 triệu đồng. Mức giá hiện tại được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 11 triệu đồng so với giá bán niêm yết.

"Xét riêng trong phân khúc di động màn hình gập, Galaxy Z Fold7 vẫn chiếm một lượng thị phần lớn. Sau khi giá bán được điều chỉnh, doanh số sản phẩm cũng có sức tăng trưởng nhất định", đại diện Di Động Mỹ chia sẻ.

Trên thị trường di động, việc giảm giá sản phẩm sau một khoảng thời gian ra mắt là động thái thường được các nhà sản xuất áp dụng để kích cầu doanh số và duy trì sức nóng cho thiết bị.

Khi giá bán sản phẩm giảm xuống, khách hàng có thể mua sắm thiết bị dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chiến lược này cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều khi việc giảm giá bán sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng mua máy sớm.

Thiết bị mất giá hơn chục triệu đồng chỉ sau vài tháng lên kệ. Trong trường hợp muốn bán lại sản phẩm trên thị trường thứ cấp, nhóm khách hàng này cũng sẽ chịu thiệt nhiều hơn.

Chưa dừng lại ở đó, chiến lược giảm giá sâu còn gây ảnh hưởng đến định vị thương hiệu. Định kiến "mất giá" sẽ thay đổi hành vi mua sắm của người dùng. Khách hàng sẽ có tâm lý chờ đợi sản phẩm giảm giá thì mới mua, thay vì sở hữu sớm thiết bị ngay trong thời gian đầu.

Ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ màn hình gập cạnh tranh với Galaxy Z Fold7 (Ảnh: Thế Anh).

Khoảng 3 năm trở lại đây, Samsung không còn duy trì vị thế độc quyền điện thoại màn hình gập tại Việt Nam. Các nhà sản xuất Trung Quốc như OPPO hay Honor cũng liên tục đưa những thiết bị màn hình gập về thị trường trong nước.

Các đối thủ như OPPO Find N5 và Honor Magic V5 cũng tạo ra áp lực cạnh tranh nhất định trong phân khúc di động siêu cao cấp. Dù vậy, sản phẩm từ Samsung vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người Việt nhờ thương hiệu lâu đời và tệp khách hàng chuyên biệt.

"Việc các hãng Android khác tham gia thị trường smartphone gập tạo ra sự cạnh tranh nhất định, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa quá lớn. Dòng Galaxy Z Fold đã bước sang thế hệ thứ 7 và có lợi thế về chất lượng hoàn thiện, độ tin cậy và vị thế thương hiệu", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.