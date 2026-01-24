Galaxy S25 Ultra giảm giá hơn chục triệu đồng sau một năm ra mắt

Đây cũng là giai đoạn mua sắm cuối năm, nên các đại lý đã triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, từ đó thúc đẩy doanh số của sản phẩm.

Tham khảo tại các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động và FPT Shop, Galaxy S25 Ultra hiện có giá khoảng 28,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Galaxy S25 Ultra đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời (Ảnh: Thế Anh).

Tuy nhiên, khi tìm đến các đại lý có quy mô nhỏ hơn hoặc trên một số trang thương mại điện tử, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận được mẫu máy này với mức giá từ 22,5 triệu đồng. Giá bán hiện tại thấp hơn 11,5 triệu đồng so với giá niêm yết tại thời điểm ra mắt cách đây một năm.

“Doanh số Galaxy S25 Ultra ghi nhận mức tăng trưởng gần 10% so với Galaxy S24 Ultra trong cùng khoảng thời gian. Ở giai đoạn cuối vòng đời, sức mua có xu hướng chậm lại, một phần do hãng bắt đầu giảm sản lượng để chuẩn bị cho thế hệ kế nhiệm”, đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Xét trong dải sản phẩm Galaxy S25, phiên bản Galaxy S25 Ultra đến nay vẫn là mẫu máy được người dùng chọn mua nhiều nhất. Đây được xem là thói quen mua sắm của phần đông người dùng tại Việt Nam khi lựa chọn smartphone cao cấp.

Hiện tại, Galaxy S25 Ultra cạnh tranh trực tiếp với đối thủ iPhone 17 Pro Max. Bên cạnh đó, thiết bị cũng đối đầu với hàng loạt sản phẩm Android cao cấp khác như Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X9 Pro hay vivo X300 Pro.

Dù vậy, theo nhận định từ các đại lý, dòng sản phẩm Galaxy S25 Ultra vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong khoảng thời gian cận Tết, nhất là trong bối cảnh thế hệ Galaxy S26 còn chưa ra mắt.

Phiên bản Galaxy S25 Ultra đến nay vẫn là mẫu máy được người dùng chọn mua nhiều nhất trong dòng Galaxy S25 (Ảnh: Thế Anh).

“Năm nay, dòng sản phẩm Galaxy S26 ra mắt muộn hơn. Điều này cũng góp phần kéo dài vòng đời của Galaxy S25 Ultra thêm một khoảng thời gian. Lúc này, giá bán và các chương trình ưu đãi sẽ trở thành yếu tố quyết định, giúp kích cầu doanh số của sản phẩm trong dịp mua sắm sắp tới”, đại diện Di Động Mỹ nhận định.

Các tin đồn tiết lộ dòng sản phẩm Galaxy S26 sẽ được giới thiệu chính thức vào ngày 25/2. Theo GSMArena, máy sẽ lên kệ từ ngày 11/3, tức 2 tuần sau khi ra mắt.

Một số báo cáo cho rằng Samsung sẽ thay thế dòng sản phẩm Galaxy S26 Plus bằng phiên bản Galaxy S26 Edge (phiên bản kế nhiệm của Galaxy S25 Edge).

Tuy nhiên, công ty được cho là đã thay đổi quyết định vào phút chót do dòng điện thoại siêu mỏng không nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến thế hệ Galaxy S26 ra mắt muộn hơn.