Giá iPhone 17 Pro Max giảm sâu dịp mua sắm cuối năm

Bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, thị trường di động dần trở nên sôi động hơn. Các đại lý bắt đầu triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm kích cầu doanh số bán hàng.

iPhone 17 Pro Max tiếp tục là mẫu máy bán chạy nhất trong dòng sản phẩm iPhone 17 (Ảnh: Thế Anh).

Khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 17 Pro Max đang được chào bán với mức giá 36,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này thấp hơn 500.000 đồng so với tháng trước và giảm 1,2 triệu đồng so với giá bán niêm yết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, các đại lý cho biết doanh số của dòng sản phẩm iPhone 17 nói chung và iPhone 17 Pro Max nói riêng có sự tăng trưởng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

"Với những thay đổi rõ nét về thiết kế, iPhone 17 Pro Max thu hút được sự quan tâm lớn từ người dùng. So với thế hệ tiền nhiệm, doanh số của mẫu máy này đã ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% sau 3 tháng đầu mở bán", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt cũng gần như không đổi so với những năm trước. Phiên bản iPhone 17 Pro Max chiếm khoảng 55% trong tổng doanh số iPhone 17 được bán ra.

Trong đó, phần lớn người dùng lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn với dung lượng lưu trữ 256GB. Đây là mức dung lượng lưu trữ phù hợp với phần đông người dùng phổ thông. Phiên bản 1TB và 2TB có giá bán cao hơn đáng kể trong khi trải nghiệm sử dụng gần như không khác biệt.

Phần lớn người dùng lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn với dung lượng lưu trữ 256GB (Ảnh: Thế Anh).

Đại diện Di Động Mỹ cho biết các mẫu iPhone 17 Pro Max 1TB và 2TB hướng đến tệp khách hàng chuyên biệt, chủ yếu là người làm sáng tạo nội dung, quay phim. Doanh số của những phiên bản này cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số đơn hàng iPhone 17 Pro Max.

Xét trong cùng khoảng thời gian lên kệ, iPhone 17 Pro Max cũng có khả năng giữ giá tốt hơn so với phiên bản iPhone 16 Pro Max. Đến nay, mẫu máy này đã trở thành chiếc iPhone mang lại doanh thu cao nhất cho các hệ thống.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 17 Pro Max xếp vị trí thứ 10 trong danh sách thiết bị bán chạy nhất quý III/2025.

Đáng nói, mẫu máy này mới chỉ lên kệ từ nửa cuối tháng 9/2025. Các chuyên gia cho biết doanh số sản phẩm được thúc đẩy bởi những người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị.