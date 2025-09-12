Theo thông báo từ Apple, người dùng tại Việt Nam có thể bắt đầu đặt trước dòng iPhone 17 từ 19h tối 12/9 trên cửa hàng trực tuyến của hãng, đồng thời tại các đại lý ủy quyền. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ 8h sáng 19/9.

Những chiếc iPhone 17 chính hãng sẽ lên kệ từ 8h sáng 19/9 (Ảnh: CNN).

Đây được coi là “tin vui” cho cộng đồng người hâm mộ iPhone trong nước, đồng thời làm suy yếu phân khúc iPhone xách tay vốn tồn tại nhiều năm. Một số đại lý dự đoán iPhone 17 Pro Max sẽ tiếp tục là phiên bản bán chạy nhất, nối dài thói quen lựa chọn model cao cấp của người tiêu dùng Việt.

Tuy vậy, mức giá năm nay gây nhiều tranh cãi. iPhone 17 khởi điểm từ 25 triệu đồng (256GB), cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone Air có giá từ 32 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max bản 2TB đạt tới 64 triệu đồng - mức giá kỷ lục cho một chiếc iPhone.

Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam mở bán sớm iPhone (Ảnh: Tom's Guide).

Nhiều ý kiến cho rằng Apple đang “thử sức chịu đựng” của thị trường, bởi với cùng số tiền này, người dùng có thể cân nhắc những lựa chọn khác từ Samsung, Google hay thậm chí là laptop cao cấp.

Việc tăng giá liên tục qua các thế hệ cũng có thể khiến một bộ phận khách hàng trung thành phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Ngoài ra, thiết kế và trải nghiệm không có nhiều khác biệt lớn so với iPhone 16 cũng bị một số chuyên gia công nghệ nhận xét là “không đủ mới mẻ để biện minh cho mức giá cao ngất ngưởng”.

Như vậy, dù iPhone 17 mở bán sớm tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến về vị thế thị trường, song thách thức về mức giá và sự cạnh tranh từ các thương hiệu Android có thể sẽ khiến Apple khó duy trì được sức hút mạnh như trước.