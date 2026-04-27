Nhiều người dùng iPhone có Action Button nhưng vẫn chỉ sử dụng nút này để bật hoặc tắt chế độ im lặng, theo đúng thiết lập mặc định ban đầu.

Tuy nhiên trên thực tế, đây là nút bấm có khả năng tùy biến cao nếu người dùng dành thời gian cài đặt theo nhu cầu hằng ngày.

Thay vì chỉ đảm nhiệm một tác vụ cố định, Action Button hoàn toàn có thể trở thành công cụ mở nhanh nhiều tính năng quen thuộc trên máy, giúp thao tác gọn hơn và tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình sử dụng.

Video dưới đây sẽ giới thiệu một cách tận dụng Action Button trên iPhone mà nhiều người dùng có thể chưa từng để ý.

Đừng phí Action Button chỉ để tắt chuông, nhiều người chưa biết mẹo này (Video: Đoàn Thủy).

Hướng dẫn cách làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên, vào ứng dụng Phím tắt.

Bước 2: Tạo một thư mục mới, đặt tên dễ nhớ, chẳng hạn như “Action Button”.

Bước 3: Sau đó, vào thư mục vừa tạo và thêm những phím tắt bạn thường xuyên sử dụng.

Một vài gợi ý có thể thêm vào gồm: mở camera nhanh, bật đèn pin, mở ghi âm, mở ghi chú, bật chế độ tập trung...

Bước 4: Sau khi tạo xong, vào Cài đặt, chọn Nút tác vụ, sau đó chọn Phím tắt và gán thư mục vừa tạo.

Từ lúc này, chỉ cần nhấn giữ Action Button, bạn có thể mở nhanh nhiều tác vụ khác nhau thay vì chỉ dùng để bật, tắt chế độ im lặng.