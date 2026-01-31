iPhone 18 sẽ không ra mắt trong năm nay

Phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2027. Báo cáo tiết lộ một chiếc iPhone Air thế hệ mới cũng đang được phát triển. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời gian cụ thể mẫu máy này ra mắt, nhưng dự kiến sản phẩm sẽ không được giới thiệu trong năm nay.

iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2027 (Ảnh: Forbes).

Việc chia nhỏ các đợt ra mắt iPhone sẽ giúp Apple tối ưu hóa nguồn cung. Đây được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện bộ nhớ như hiện nay.

Bên cạnh đó, động thái này cũng giúp công ty linh hoạt hơn trong việc quảng bá iPhone 18 và iPhone 18 Pro, khi những thiết bị này ra mắt tại hai sự kiện riêng biệt.

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết giá iPhone 18 sẽ tiếp tục được Apple điều chỉnh tăng so với phiên bản iPhone 17. Nguyên nhân đến từ tình trạng khan hiếm RAM và bộ nhớ NAND trong chuỗi cung ứng.

Apple được cho là đang nỗ lực đàm phán với các đối tác để kiểm soát sự ổn định của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, sự tăng vọt về chi phí bộ nhớ sẽ bào mòn lợi nhuận của hãng. Apple sẽ phải chuyển một phần chi phí tăng thêm này về phía khách hàng.

Dự kiến, giá bán của dòng sản phẩm iPhone 18 sẽ tăng cao (Ảnh: PhoneArena).

Theo PhoneArena, các mẫu iPhone 18 dung lượng cơ bản nhiều khả năng sẽ có giá tương đương năm ngoái, trong khi các phiên bản dung lượng cao sẽ đắt đỏ hơn. Mức tăng giá sẽ được điều chỉnh tăng theo từng cấp dung lượng lưu trữ.

Trên thực tế, Apple không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng này. Vấn nạn khan hiếm linh kiện đã bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng tiêu cực đến hàng loạt nhà sản xuất smartphone trên toàn cầu.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đến từ nhu cầu tăng vọt của các công ty AI. Nhiều chuyên gia dự đoán chi phí cho linh kiện này sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong khoảng 2 năm tiếp theo do cung không đủ cầu.