Trong một tài liệu được Apple đăng tải trên trang web, công ty đã vô tình để lộ một thiết bị hoàn toàn mới có tên gọi MacBook Neo. Nhiều chuyên gia nhận định đây chính là chiếc MacBook giá rẻ mà công ty chuẩn bị ra mắt.

MacBook Neo lộ diện trong một tài liệu do chính Apple đăng tải (Ảnh: MacRumors).

Dòng sản phẩm MacBook Neo có tên mã A3404. Chỉ vài phút sau khi được đăng tải, Apple đã gỡ bỏ thông tin liên kết đến thiết bị này.

Những thông tin rò rỉ trước đây tiết lộ MacBook Neo sẽ là thiết bị có giá bán thấp nhất mà Apple từng công bố. Dòng sản phẩm này sẽ hướng tới nhóm người dùng trẻ tuổi, với đa dạng lựa chọn về màu sắc bao gồm màu bạc, xanh dương, hồng và vàng. Những lựa chọn này tương đồng với dòng máy tính bảng iPad tiêu chuẩn.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, phiên bản MacBook này sẽ được trang bị bộ xử lý A18 Pro, thay vì chip M series thường thấy trên các sản phẩm Mac hiện tại. Chip A18 Pro là bộ xử lý đang được sử dụng trên dòng iPhone 16 Pro.

Trong các bài đánh giá hiệu năng thông qua ứng dụng Geekbench, chip A18 Pro đạt khoảng 3.500 điểm đơn nhân, chỉ thấp hơn một chút so với chip M4 có trong mẫu máy tính Mac mini.

Tuy nhiên, điểm số đa nhân lại có sự chênh lệch đáng kể: chip A18 Pro đạt khoảng 8.780 điểm đa nhân, trong khi chip M4 có hiệu suất gần gấp đôi với 15.000 điểm đa nhân.

MacBook Neo sẽ có nhiều màu sắc (Ảnh: MacRumors).

Kuo cũng cho biết dòng sản phẩm này sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.

Apple được cho là đang lên kế hoạch sản xuất khoảng 5-7 triệu máy vào năm 2026, chiếm một phần đáng kể trong tổng số lô hàng máy tính Mac.

Mục tiêu chính của dòng sản phẩm này là thu hút người dùng bằng mức giá dễ tiếp cận, mở rộng đối tượng khách hàng của Apple trong phân khúc máy tính xách tay. Sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị Chromebook và máy tính Windows phổ thông.

Theo kế hoạch, MacBook Neo sẽ được Apple giới thiệu tại sự kiện diễn ra vào tối 4/3 (giờ Việt Nam).