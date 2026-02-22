Điểm tuần: YouTube gặp sự cố, MacBook giá rẻ chuẩn bị ra mắt

YouTube gặp sự cố sáng mùng 2 Tết

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nền tảng xem video trực tuyến lớn nhất thế giới YouTube đã gặp sự cố trên diện rộng vào sáng 18/2. Cụ thể, người dùng chỉ nhận được thông báo "Đã xảy ra lỗi" khi truy cập vào nền tảng YouTube. Trên trang chủ, nền tảng này không hiển thị bất cứ video gợi ý nào.

YouTube gặp sự cố diện rộng toàn cầu sáng mùng 2 Tết (Ảnh: Forbes).

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo lỗi. Một số người dùng đã tìm giải pháp khắc phục sự cố bằng cách thử chuyển đổi kết nối di động và WiFi, nhưng tình trạng không được cải thiện.

Sự cố trên đặc biệt ảnh hưởng đến người dùng tại thị trường Việt Nam khi nhu cầu giải trí dịp nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao. Nền tảng này hiện là nơi chia sẻ video nhạc, hài Tết, karaoke vốn có lượng truy cập lớn trong dịp nghỉ lễ.

Apple phát triển iPhone Flip

Trong một bài đăng trên Weibo, tài khoản Fixed Focus Digital cho biết Apple đang thử nghiệm một mẫu iPhone màn hình gập dạng vỏ sò, tạm gọi là iPhone Flip. Thiết bị này được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Samsung Galaxy Z Flip7 và Motorola Razr.

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone gập dạng vỏ sò sẽ tập trung vào tính di động và thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi. Sản phẩm có thể được giới thiệu sau khi Apple ra mắt mẫu iPhone gập ngang, tạm gọi là iPhone Fold.

Hiện tại, thông tin về thiết kế chi tiết, cấu hình phần cứng và hệ thống camera của thiết bị vẫn chưa được tiết lộ.

Hơn 1 tỷ dữ liệu cá nhân rò rỉ

Nhóm nghiên cứu của Cybernews gần đây đã phát hiện ra một cơ sở dữ liệu mở khổng lồ chứa gần một terabyte dữ liệu.

Rủi ro an ninh mạng tăng cao khi các thông tin này bị khai thác một cách trái phép (Ảnh: Tom's Guide).

Các dữ liệu bị rò rỉ bao gồm hàng loạt thông tin cá nhân nhạy cảm như họ tên, địa chỉ, giới tính, địa chỉ email, giấy tờ tùy thân và số điện thoại. Lượng cơ sở dữ liệu này chứa thông tin người dùng từ 26 quốc gia.

Trong hơn 1 tỷ dữ liệu bị rò rỉ, có 204 triệu bản ghi thuộc về người dùng tại Mỹ, 123 triệu của Mexico và 60 triệu tại Đức. Người dùng tại thị trường Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng khi có hơn 21 triệu dữ liệu bị rò rỉ.

MacBook giá rẻ chuẩn bị ra mắt

Cách đây không lâu, Apple đã tiết lộ về một sự kiện đặc biệt mà hãng sẽ tổ chức vào ngày 4/3. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, công ty sẽ giới thiệu dòng sản phẩm MacBook mới tại sự kiện này.

MacBook giá rẻ sẽ có thiết kế đa dạng màu sắc (Ảnh: MacRumors).

Dự kiến, đây sẽ là chiếc MacBook có giá bán thấp nhất mà Apple từng công bố. Dòng sản phẩm này sẽ hướng tới nhóm người dùng trẻ tuổi, với đa dạng lựa chọn về màu sắc bao gồm màu bạc, xanh dương, hồng và vàng. Những lựa chọn này tương đồng với dòng máy tính bảng iPad tiêu chuẩn.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, phiên bản MacBook này sẽ được trang bị bộ xử lý A18 Pro, thay vì chip M series thường thấy trên các sản phẩm Mac hiện tại. Chip A18 Pro là bộ xử lý đang được sử dụng trên dòng iPhone 16 Pro.

Nhiều người bị chặn bình luận trên YouTube

Trong những ngày gần đây, nhiều người dùng phản hồi về tình trạng YouTube chặn bình luận trên các video. Theo các báo cáo, người dùng sẽ nhìn thấy thông báo “Bình luận đã bị tắt” trong rất nhiều video khác nhau.

Người dùng không thể xem phần bình luận của video trên YouTube khi sử dụng trình chặn quảng cáo (Ảnh: Android Authority).

Thậm chí, một số người dùng còn phản hồi rằng họ không thể xem được phần mô tả thông tin của video. Theo Android Authority, đây là động thái mới nhất của YouTube trong chiến dịch ngăn chặn người dùng sử dụng các công cụ chặn quảng cáo khi xem video trên nền tảng này.

Hiện tại, YouTube chưa lên tiếng về vấn đề trên. Tuy nhiên, trong các bài đăng chia sẻ trên Reddit và mạng xã hội X, nhiều người dùng cho biết phần bình luận sẽ xuất hiện trở lại khi trình chặn quảng cáo được tắt đi.

Chuyên gia dự báo giá Bitcoin

Các chuyên gia tại Standard Chartered vừa điều chỉnh dự báo về giá Bitcoin trong năm 2026. Theo đó, giá Bitcoin có thể sẽ giảm xuống khoảng 50.000 USD vào những tháng tới.

Thị trường tiền điện tử đang ở trong giai đoạn tiêu cực (Ảnh: National Economy Newspaper).

Geoff Kendrick, Giám đốc bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của Standard Chartered, cho rằng đợt bán tháo trong thời gian gần đây có thể chưa kết thúc, đặc biệt khi nhiều nhà đầu tư vào các quỹ ETF Bitcoin đang chịu lỗ. Trong bối cảnh đó, không ít người có thể lựa chọn giảm rủi ro thay vì “mua vào khi giá giảm”.

Tính từ đầu năm, Bitcoin đã mất khoảng 23% giá trị. Sự suy yếu của đồng tiền này kéo theo nhiều đồng tiền điện tử khác giảm giá, khiến tổng vốn hóa thị trường tiền số thu hẹp đáng kể trong những tuần gần đây.