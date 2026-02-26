Apple sẽ ra mắt MacBook màn hình cảm ứng đầu tiên trong năm nay

MacBook Pro có thể được trang bị màn hình cảm ứng và giao diện mới (Ảnh minh hoạ: Bloomberg).

Theo các nguồn tin từ nội bộ Apple, gã khổng lồ xứ Cupertino đang âm thầm phát triển thế hệ MacBook Pro hoàn toàn mới. Đó không chỉ đơn thuần là trang bị màn hình cảm ứng, mà là một cuộc đại tu về cách thức người dùng tương tác với sản phẩm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của Dynamic Island ngay chính giữa phía trên màn hình, được thiết kế xoay quanh một lỗ khoét camera nhỏ gọn hơn so với iPhone, nó sẽ đóng vai trò là trung tâm thông báo và điều khiển đa phương tiện.

Người dùng có thể theo dõi tỷ số thể thao, tiến độ giao hàng hoặc điều khiển nhạc ngay trên thanh menu một cách trực quan bằng thao tác chạm.

Đi kèm với đó là sự nâng cấp lên công nghệ màn hình OLED cho cả hai phiên bản 14 inch và 16 inch. Việc Apple chuyển đổi từ mini-LED sang OLED cho dòng MacBook Pro tới đây không chỉ mang lại độ tương phản tuyệt đối mà còn giúp tối ưu hóa điện năng cho các tác vụ cảm ứng liên tục.

Apple có ý định biến MacBook Pro thành một chiếc iPad phóng lớn. Thay vào đó, hãng đang phát triển một giao diện "tắc kè hoa" có khả năng tự thích ứng.

Cụ thể, khi người dùng sử dụng chuột, macOS vẫn giữ nguyên sự tinh tế vốn có. Tuy nhiên, ngay khi ngón tay chạm vào màn hình, các yếu tố giao diện sẽ tự động "nở" ra.

Một tính năng mang tính đột phá khác chính là hệ thống menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện ngay tại điểm chạm, cung cấp các tùy chọn tối ưu cho việc điều khiển bằng tay thay vì các dòng chữ nhỏ hẹp truyền thống.

Có thể thấy, những thay đổi về khoảng cách biểu tượng và thanh trượt trong bản cập nhật hệ điều hành năm ngoái chính là bước đệm tinh vi, dọn đường cho trải nghiệm cảm ứng sắp tới.

Việc ra mắt MacBook cảm ứng là một bước đi mới trong chiến lược của Apple. Từng có thời điểm, Steve Jobs gọi máy tính cảm ứng là một thảm họa về "công thái học". Thậm chí vào năm 2021, các lãnh đạo phần cứng của hãng vẫn khẳng định iPad mới là thiết bị cảm ứng tốt nhất.

Tuy nhiên, trước sự phổ biến của laptop Windows cảm ứng và nhu cầu đồng nhất hệ sinh thái ứng dụng giữa iPhone và Mac, Apple buộc phải thay đổi để giữ chân người dùng.

Hãng muốn chứng minh rằng: MacBook vẫn là một cỗ máy làm việc chuyên nghiệp với bàn phím và trackpad, nhưng cảm ứng sẽ là một lớp tiện ích bổ sung hoàn hảo khi cần thiết.

Theo Bloomberg, chiếc Macbook Pro cảm ứng đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Apple định vị đây là dòng máy tính cao cấp, sở hữu nhiều tính năng độc quyền mà các dòng Air hay Mac mini không thể có được.