Trong những năm gần đây, Apple liên tục thúc đẩy quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng của hãng. Đến nay, hoạt động sản xuất iPhone vẫn được duy trì tại Trung Quốc. Trong khi đó, phần lớn hoạt động sản xuất thiết bị dành cho thị trường Mỹ đã được chuyển sang nơi khác.

Kính Apple Vision Pro M5 được sản xuất tại Việt Nam (Ảnh: SCMP).

Đầu năm nay, Apple đã chuyển phần lớn nguồn cung iPhone cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ. Những thiết bị khác như AirPods, Apple Watch, iPad và HomePod được chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam.

Theo Bloomberg, phiên bản kính Vision Pro với bộ vi xử lý M5 và dây đeo thế hệ mới được lắp ráp tại Việt Nam. Trước đó, bản tiền nhiệm ra mắt vào tháng 2/2024 với bộ xử lý M2 ban đầu được sản xuất tại Trung Quốc.

Mặc dù kính Vision Pro được dán nhãn "made in Vietnam", một số phụ kiện như dây đeo Dual Knit Band vẫn được sản xuất tại Trung Quốc ở nhà máy của Luxshare.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu quá trình sản xuất kính Vision Pro có được phân chia thành nhiều công đoạn giữa Việt Nam và Trung Quốc hay không.

So với phiên bản tiền nhiệm, kính Vision Pro M5 không có sự thay đổi trong thiết kế. Chip M5 cho tốc độ xử lý mạnh mẽ hơn và thời gian sử dụng pin lâu hơn so với phiên bản sử dụng chip M2 trước đây.

Động thái của Apple đánh dấu bước chuyển dịch mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng (Ảnh: Bloomberg).

Apple không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng cải thiện hiệu suất, nhưng cho biết kính Vision Pro mới cho phép sử dụng để xem video trong 3 giờ liên tục, so với 2,5 giờ ở phiên bản cũ.

Vision Pro thế hệ mới chính thức lên kệ vào ngày 22/10. Sản phẩm có giá khởi điểm 3.499 USD cho tùy chọn bộ nhớ 256GB và tối đa 3.899 USD cho tùy chọn bộ nhớ 1TB.