Apple ra mắt MacBook Pro, iPad Pro và Vision Pro sử dụng chip M5 mới

Thay vì tổ chức một sự kiện đặc biệt, Apple đã bất ngờ trình làng loạt sản phẩm mới một cách âm thầm bằng thông báo trên trang web chính thức của hãng. Đây là những sản phẩm đầu tiên sử dụng chip M5 hoàn toàn mới do Apple tự phát triển, cho hiệu suất và tốc độ vượt trội so với chip M4 ra mắt vào năm ngoái.

Apple ra mắt laptop MacBook Pro sử dụng chip M5

Về mặt thiết kế, chiếc MacBook Pro mới không thay đổi so với phiên bản cũ, vẫn màn hình kích thước 14 inch. Bên trong sản phẩm là tùy chọn bộ nhớ RAM tối thiểu 16GB hoặc tối đa 32GB, đi kèm ổ cứng lưu trữ 512GB hoặc nâng cấp lên 4TB.

Điểm nhấn của sản phẩm chính là chip M5 hoàn toàn mới, với 10 lõi xử lý trung tâm (4 lõi xử lý hiệu suất cao, 6 lõi tiết kiệm năng lượng), 10 lõi xử lý đồ họa và bộ xử lý Neural Engine 16 lõi để xử lý các tác vụ về trí tuệ nhân tạo (AI).

MacBook Pro M5 không thay đổi về thiết kế, chỉ nâng cấp về chip M5 ở bên trong (Ảnh: Apple).

Apple cho biết chip M5 mới sẽ cho hiệu suất tổng thể nhanh hơn 20% và xử lý đồ họa nhanh gấp 1,6 lần so với thế hệ chip trước đây. Băng thông xử lý bộ nhớ cũng tăng từ 120GB/giây lên 153GB/giây.

Sản phẩm được trang bị 4 cổng Thunderbolt, một cổng HDMI, khe đọc thẻ nhớ SD, giắc cắm phone 3,5mm, cổng sạc MagSafe 3, bàn phím với đèn nền Magic Keyboard tích hợp cảm biến Touch ID để mở khóa bằng vân tay.

Apple cho biết MacBook Pro M5 sẽ có thời lượng pin sử dụng trong 24 giờ.

Sản phẩm sẽ cho phép đặt trước từ hôm nay và chính thức bán ra thị trường vào ngày 22/10, với giá khởi điểm 1.599 USD cho phiên bản trang bị RAM 16GB, ổ cứng 512GB. Với cấu hình cao nhất gồm màn hình chống chói Nano-texture, RAM 32GB, ổ cứng 4TB và sạc nhanh 96W, sản phẩm có giá 3.369 USD.

iPad Pro chip M5 với hiệu suất mạnh hơn, sạc nhanh hơn

Apple cũng cho ra mắt chiếc iPad Pro thế hệ mới, sử dụng chip M5, với 10 lõi xử lý trung tâm tương tự như trên MacBook Pro mới. Sản phẩm cũng được trang bị bộ xử lý Neural Engine 16 lõi, cho khả năng xử lý các tác vụ AI nhanh gấp 3,5 lần so với các phiên bản trước đây.

Apple cho biết iPad Pro M5 sẽ cải thiện “tốc độ khủng khiếp” nếu so với các mẫu iPad sử dụng chip M1.

iPad Pro thế hệ mới được nâng cấp đáng kể về hiệu suất xử lý và tốc độ sạc (Ảnh: Apple).

Ngoài chip M5, iPad Pro thế hệ mới cũng được trang bị modem 5G C1X do Apple tự thiết kế, cho phép kết nối mạng di động nhanh hơn 50% so với các phiên bản cũ. Sản phẩm cũng được trang bị chip không dây N1 hoàn toàn mới do Apple phát triển, hỗ trợ kết nối WiFi 7, Bluetooth 6.

iPad Pro M5 sẽ có 2 tùy chọn màn hình 11 inch và 13 inch. Người dùng có thể tùy chọn bộ nhớ lưu trữ từ 256GB đến 2TB. Trong đó, tùy chọn bộ nhớ 256GB và 512GB đi kèm chip M5 với 9 lõi xử lý và bộ nhớ RAM 12GB, trong khi tùy chọn bộ nhớ 1TB và 2TB sẽ có bộ nhớ RAM 16GB và chip M5 10 lõi xử lý.

Apple cho biết iPad Pro mới có băng thông bộ nhớ được nâng lên 150GB/giây, tăng 30% so với thế hệ cũ và tốc độ đọc ghi dữ liệu cũng nhanh hơn gấp 2 lần. Sản phẩm cũng được trang bị công suất sạc nhanh 40W, cho phép sạc từ 0 lên 50% chỉ sau 30 phút.

iPad Pro M5 sẽ cho phép đặt trước ngay từ hôm nay và chính thức bán ra thị trường vào ngày 22/10. Sản phẩm sẽ có giá khởi điểm 999 USD cho tùy chọn màn hình 11 inch chỉ kết nối WiFi, 1.199 USD nếu có thêm tùy chọn kết nối 5G. iPad Pro màn hình 13 inch sẽ có giá khởi điểm 1.299 USD nếu chỉ kết nối WiFi và 1.499 USD nếu hỗ trợ 5G.

Với tùy chọn cao cấp nhất, iPad Pro 11 inch sẽ có giá 2.099 USD nếu chỉ kết nối WiFi và 2.299 USD nếu hỗ trợ 5G. Tương tự, iPad Pro 13 inch sẽ có giá lần lượt 2.399 USD và 2.599 USD.

Kính thực tế ảo tăng cường Vision Pro được nâng cấp với chip M5

Apple cũng đã bất ngờ cho ra mắt bản nâng cấp của chiếc kính thực tế ảo tăng cường Vision Pro. Sản phẩm mới không có sự thay đổi trong thiết kế, ngoại trừ việc được trang bị chip M5 hoàn toàn mới, cho tốc độ xử lý mạnh mẽ hơn và thời gian sử dụng pin lâu hơn so với phiên bản sử dụng chip M2 trước đây.

Kính Vision Pro dùng chip M5 cho tốc độ xử lý và thời gian sử dụng pin lâu hơn (Ảnh: Apple).

Apple không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng cải thiện hiệu suất, nhưng cho biết kính Vision Pro mới cho phép sử dụng để xem video trong 3 giờ liên tục, so với 2,5 giờ ở phiên bản cũ.

Apple cũng giới thiệu dây đeo mới dành cho Vision Pro, mang tên gọi Dual Knit Band, với tùy chọn kích thước nhỏ, trung bình và lớn.

Apple cho biết dây đeo Dual Knit Band được thiết kế để tăng sự thoải mái, cân bằng và ổn định khi sử dụng Vision Pro trong một thời gian dài. Dây đeo được trang bị một nút vặn để dễ dàng điều chỉnh độ vừa vặn với cỡ đầu của người đeo.

Người dùng có thể đặt mua dây đeo này riêng biệt với mức giá 99 USD, có thể sử dụng cho cả Vision Pro thế hệ cũ.

Núm vặn trên Dual Knit Band giúp điều chỉnh dây đeo để vừa cỡ đầu (Video: Apple).

Vision Pro thế hệ mới cho phép người dùng đặt trước ngay từ hôm nay và sẽ chính thức bán ra thị trường vào ngày 22/10. Sản phẩm sẽ có giá khởi điểm 3.499 USD cho tùy chọn bộ nhớ 256GB và tối đa 3.899 USD cho tùy chọn bộ nhớ 1TB.