iPhone Air và bài toán khó của Apple

Dòng sản phẩm này có thiết kế hoàn toàn mới và khác biệt hẳn so với những thiết bị mà công ty đã phát triển trong suốt gần một thập kỷ. Tuy vậy, iPhone Air lại không được người dùng đón nhận.

Theo dữ liệu từ Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), chỉ 6% người dùng tại Mỹ lựa chọn iPhone Air trong giai đoạn quý IV/2025. Con số này thấp hơn rất nhiều so với các mẫu máy khác ra mắt cùng thời điểm như iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Trên thực tế, đây không phải là dấu hiệu đầu tiên phản ánh doanh số ảm đạm của iPhone Air. Vào tháng 11/2025, trang The Information tiết lộ Apple đã trì hoãn việc ra mắt iPhone Air thế hệ thứ hai sau khi doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng.

Theo Nikkei Asia Review, Apple đã trao đổi với các đối tác trong chuỗi cung ứng để cắt giảm sản lượng iPhone Air từ mùa thu năm ngoái, đồng thời tăng cường đơn đặt hàng cho các mẫu điện thoại khác.

Josh Lowitz, một trong những chuyên gia phân tích tại CIRP, cho rằng phần lớn người dùng không quan tâm đến một chiếc điện thoại chỉ vì độ mỏng của nó.

"Hầu hết người tham gia khảo sát nói rằng họ mua iPhone Air vì cần thay thế một chiếc điện thoại cũ, chứ không phải vì họ muốn một chiếc điện thoại mỏng hơn", Lowitz nói.

Một số nhà phân tích cho rằng iPhone Air không được thiết kế để trở thành sản phẩm bán chạy nhất. Thay vào đó, chiếc điện thoại này được tạo ra với mục tiêu đa dạng dải sản phẩm, mang lại cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn.

Bên cạnh đó, thiết kế của iPhone Air còn có thể trở thành nền móng cho các mẫu iPhone tiên tiến hơn như iPhone màn hình gập (iPhone Fold) dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, sự thờ ơ của người dùng đối với iPhone Air cũng đặt ra câu hỏi lớn cho Apple trong việc phát triển sản phẩm. Trong nhiều năm qua, công ty đã đạt được thành công với dòng sản phẩm iPhone tiêu chuẩn, iPhone Pro và iPhone Pro Max.

Dù vậy, Apple lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một mẫu iPhone thứ tư thực sự thu hút người tiêu dùng. Trước đây, công ty đã loay hoay trong việc giới thiệu iPhone Mini, sau đó là iPhone Plus. Tất cả đều không đạt được thành công như kỳ vọng.

iPhone Air tiếp tục đi vào "vết xe đổ" của dòng sản phẩm Mini và Plus khi không được thị trường đón nhận. Đây được xem là một bài toán khó mà Apple vẫn chưa tìm được lời giải.