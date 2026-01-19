Giá iPhone Air giảm gần chục triệu đồng, xuống mức thấp nhất từ khi lên kệ

Khảo sát tại một số đại lý ủy quyền của Apple ở Việt Nam, iPhone Air đang được chào bán với mức giá 25,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Mức giá này giảm 4,2 triệu đồng so với giai đoạn cuối tháng 10/2025 và thấp hơn 6,2 triệu đồng so với giá bán niêm yết tại thời điểm ra mắt.

Giá iPhone Air giảm xuống mức thấp nhất từ khi lên kệ (Ảnh: 9to5mac).

Nếu chịu khó “săn sale” trên các sàn thương mại điện tử, người dùng còn có thể mua được iPhone Air với giá 23 triệu đồng. Giá bán hiện tại của iPhone Air thậm chí còn rẻ hơn cả iPhone 17, vốn được định vị ở phân khúc thấp hơn.

"iPhone Air là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, được kỳ vọng sẽ thay thế cho dòng iPhone Plus trước đây. Tuy nhiên, mức độ đón nhận của thị trường chưa đạt được như kỳ vọng. Thiết bị vẫn chưa tạo được sự bứt phá đáng kể để trở thành sản phẩm chủ lực trong nhóm thiết bị mới ra mắt", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Ngay từ khi ra mắt, iPhone Air đã không nhận được sự quan tâm của người dùng trong nước. Trong khi iPhone 17 và iPhone 17 Pro liên tục “cháy hàng” vào thời điểm mới lên kệ, dòng sản phẩm iPhone Air lại luôn sẵn máy trong kho.

Theo báo cáo từ SellCell, iPhone Air là dòng sản phẩm mất giá nhanh nhất khi bán lại của Apple trong vài năm qua. Dòng sản phẩm iPhone Air có mức độ khấu hao trung bình lên đến 44,3%, cao nhất kể từ phiên bản iPhone 14 Plus và iPhone 13 Mini. Đáng nói, cả iPhone 14 Plus và iPhone 13 Mini đều là những mẫu máy không thành công của Apple.

iPhone Air được biết đến là chiếc iPhone có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng tạo ra. Máy sử dụng khung titan nhẹ và bền. Apple cũng trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Đánh đổi lại, thiết bị chỉ tích hợp một camera 48MP ở mặt lưng. Trong khi đó, hầu hết các mẫu smartphone cao cấp hiện đều đã được trang bị hệ thống nhiều camera mang lại trải nghiệm chụp ảnh đa dụng hơn.

Chính những hạn chế này khiến iPhone Air trở nên kém hấp dẫn với người dùng Việt Nam. Trên thực tế, không chỉ riêng iPhone Air, ngay cả đối trọng trực tiếp là chiếc Samsung Galaxy S25 Edge cũng gặp khó khăn do không đáp ứng được thị hiếu của khách hàng.

iPhone Air hiện là chiếc iPhone có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng tạo ra (Ảnh: 9to5mac).

“Những chiếc điện thoại siêu mỏng nhẹ như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge có một tệp khách hàng riêng là nhóm người dùng yêu thích thời trang. Tuy vậy, nhóm khách hàng này chưa đủ lớn, nhất là khi phải đánh đổi những hạn chế về pin và camera”, đại diện hệ thống Di Động Mỹ nhận định.

Theo 9to5mac, phiên bản iPhone Air 2 sẽ khắc phục những vấn đề hiện có trên iPhone Air. Apple được cho là đang nghiên cứu công nghệ màn hình CoE, cho phép hãng có thể chế tạo ra tấm nền màn hình mỏng hơn và sáng hơn. Dự kiến, công nghệ này sẽ được tích hợp lên iPhone Air 2.

Việc chế tạo ra một màn hình mỏng hơn sẽ giúp hãng có thể tối ưu linh kiện và tiết kiệm thêm không gian bên trong. Phần không gian này có thể được sử dụng để gia tăng dung lượng pin.

Bên cạnh đó, một báo cáo từ The Elec tiết lộ Apple sẽ bổ sung một ống kính góc siêu rộng lên iPhone Air 2. Động thái này nhằm gia tăng trải nghiệm chụp hình và khắc phục những hạn chế của phiên bản tiền nhiệm.