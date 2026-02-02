Phụ kiện công nghệ đồng loạt giảm giá dịp cận Tết Nguyên đán

Tai nghe không dây

Hộp sạc của JBL Live Beam 3 tích hợp màn hình điều khiển (Ảnh: Thành Đạt).

JBL Live Beam 3 thừa hưởng thiết kế từ dòng Tour Pro 2 với hộp sạc tích hợp màn hình điều khiển. Màn hình kích thước 1,45inch cho phép người dùng truy cập nhanh các nút điều khiển âm lượng, phát nhạc, chế độ âm thanh, khử ồn chủ động và nhiều tùy chọn khác.

Tai nghe được trang bị driver 10mm, tinh chỉnh bởi JBL Signature Sound, mang đến âm bass chắc khỏe. Trong khi đó, công nghệ âm thanh không gian JBL Spatial Sound giúp tạo trải nghiệm âm thanh đa chiều.

Thiết bị tích hợp 6 micro hỗ trợ gọi thoại và tính năng chống ồn chủ động. Hệ thống ANC có thể loại bỏ phần lớn tạp âm ở dải tần số thấp mà không làm giảm chất lượng nghe nhạc. Tai nghe còn hỗ trợ tính năng TalkThru, cho phép trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.

JBL Live Beam 3 sử dụng Bluetooth 5.3. Tính năng kết nối đa điểm cho phép liên kết đồng thời với điện thoại và máy tính, hỗ trợ chuyển đổi liền mạch giữa hai thiết bị. Sản phẩm đang được bán với giá 3,59 triệu đồng, giảm 400.000 đồng.

Đồng hồ thông minh

Huawei Watch GT 6 sở hữu thiết kế quen thuộc của dòng GT (Ảnh: Thế Anh).

Huawei Watch GT 6 phiên bản 46mm được trang bị hệ thống định vị Huawei Sunflower 2.0, cho phép xác định vị trí chính xác hơn 20% so với thế hệ tiền nhiệm. Thiết bị cải thiện độ chính xác đo nhịp tim khi đạp xe lên đến 98% và đạt 95% khi chạy bộ địa hình.

Đây cũng là mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên hỗ trợ chỉ số Công suất ảo khi đạp xe (Virtual Power), giúp người dùng tiếp cận các thông số cần thiết để nâng cao hiệu quả tập luyện. Ở chế độ chạy việt dã, Huawei tiếp tục tối ưu và bổ sung thêm nhiều tính năng mới.

Khả năng theo dõi sức khỏe cảm xúc trên GT 6 cũng được cải thiện. Cụ thể, thời gian đo lường mức độ căng thẳng rút ngắn còn 10 phút. Đồng thời, đồng hồ có thể nhận diện tới 12 trạng thái cảm xúc khác nhau.

Thiết bị chạy hệ điều hành HarmonyOS 6.0 với giao diện trực quan, mượt mà. Huawei Watch GT 6 bản 46mm đang được chào bán với giá 4,5 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với giá niêm yết.

Kính thông minh tích hợp loa

Mijia Smart Audio Glasses tích hợp loa ở hai bên gọng kính (Ảnh: Xiaomi).

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses mang đến trải nghiệm âm thanh dạng Open-Ear. Thiết bị kết hợp thiết kế gọng kính mỏng 5mm với hệ thống loa tích hợp ở hai bên.

Sản phẩm được trang bị 4 micro hỗ trợ giảm ồn gió, giúp nâng cao chất lượng đàm thoại và hạn chế tạp âm. Kính còn hỗ trợ ghi âm trực tiếp, phù hợp cho họp, phỏng vấn hoặc ghi chú nhanh.

Thiết bị cho phép ghép nối hai máy, thuận tiện khi chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính bảng. Bên cạnh đó, kính tích hợp trợ lý giọng nói, hỗ trợ điều khiển các tác vụ trong hệ sinh thái bằng khẩu lệnh.

Thời lượng pin đạt 13 giờ nghe nhạc hoặc 9 giờ đàm thoại. Sản phẩm hỗ trợ sạc từ tính 2C, cho phép sạc nhanh 10 phút để nghe nhạc lên đến 4 giờ. Mijia Smart Audio Glasses đang được bán với giá 5,99 triệu đồng, giảm 500.000 đồng.

Loa Bluetooth hỗ trợ hát karaoke

PartyBox Encore 2 đi kèm 2 micro để đáp ứng nhu cầu hát karaoke (Ảnh: JBL).

JBL PartyBox Encore 2 là mẫu loa di động hỗ trợ nghe nhạc và hát karaoke trong không gian lớn. Thiết bị có thiết kế cứng cáp với lưới kim loại mặt trước và hệ thống đèn LED nháy theo nhạc.

Sản phẩm hỗ trợ công nghệ AI Sound Boost, giúp tăng cường hiệu suất âm thanh tổng thể mà vẫn giữ được độ chi tiết, hạn chế méo tiếng. PartyBox Encore 2 có chất âm sôi động, nhấn mạnh dải bass, phù hợp với các thể loại EDM, dance pop và hip hop.

Thiết bị sử dụng Bluetooth 5.4 hỗ trợ LE Audio, đồng thời cho phép kết nối hai loa không dây tạo hiệu ứng stereo nhờ công nghệ True Wireless Stereo. Sản phẩm đang được chào bán với giá 9,9 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng.

Nếu công suất 100W của PartyBox Encore 2 chưa đáp ứng nhu cầu, người dùng có thể lựa chọn PartyBox 720 với công suất 800W. Thiết bị này phù hợp cho không gian lớn và sử dụng kéo dài, với thời lượng pin lên đến 15 giờ. PartyBox 720 hiện giảm 2 triệu đồng, còn 27,9 triệu đồng.

Chuột công thái học

Chuột Logitech MX Master 4 có thiết kế công thái học, phù hợp với nhu cầu làm việc trong thời gian dài (Ảnh: PCMag).

Logitech MX Master 4 sở hữu thiết kế công thái học đặc trưng của dòng MX Master, giúp tư thế cầm tay tự nhiên và giảm mỏi khi sử dụng trong thời gian dài. Bề mặt chuột hoàn thiện dạng nhám, tăng độ bám.

Các nút bấm sử dụng công nghệ Quiet Click, giúp giảm tiếng ồn tới 90% so với trước đây, mang lại trải nghiệm làm việc yên tĩnh và tập trung hơn.

Logitech trang bị tính năng Action Ring cho nút cử chỉ ở vị trí ngón cái, cho phép truy cập nhanh các chức năng theo từng ứng dụng. Với định hướng người dùng làm việc và chỉnh sửa hình ảnh, Logitech MX Master 4 không nhắm tới nhu cầu chơi game.

Thiết bị có thời lượng pin lên đến 70 ngày cho mỗi lần sạc. Logitech MX Master 4 đang được bán với giá 2,9 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với trước đó.