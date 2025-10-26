Điểm tuần: iPhone 17 Pro Max màu cam "hạ nhiệt", iPhone Air giảm giá sâu

Giá iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ giảm sâu

Sau một tháng lên kệ, nguồn cung iPhone 17 Pro Max đã dần trở nên ổn định. Bên cạnh đó, xu hướng lựa chọn của người dùng Việt cũng dần thay đổi. Phiên bản màu cam vũ trụ không còn gây sốt như trước, thay vào đó bản màu bạc lại thu hút được nhiều sự quan tâm hơn.

iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ không còn nhận được nhiều sự quan tâm như trước (Ảnh: Thế Anh).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ đã được điều chỉnh giảm giá sâu trên thị trường thứ cấp, xuống còn 38,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá hiện tại chỉ nhỉnh hơn giá niêm yết 500.000 đồng, thay vì vài triệu đồng như trước.

Trái ngược với sự giảm giá của phiên bản màu cam vũ trụ, phiên bản màu bạc lại bất ngờ tăng giá lên 42 triệu đồng. Hiện tại, đây cũng là phiên bản màu sắc có mức giá cao nhất.

Tuyến cáp quang APG gặp sự cố

Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành tuyến cáp quang biển APG (châu Á - Thái Bình Dương) đã phát hiện một sự cố xuất hiện trên nhánh cáp S3, cách đảo Sùng Minh (Trung Quốc) khoảng 66km.

Sơ đồ kết nối tuyến cáp quang APG (Ảnh: APG).

Đơn vị vận hành tuyến cáp APG chưa xác định được thời điểm sự cố sẽ được khắc phục. Đây là lần thứ ba trong năm 2025, tuyến cáp quang APG gặp sự cố. Các lần trước đó xảy ra vào tháng 1 và tháng 7 vừa qua.

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam đã điều hướng lưu lượng truy cập Internet quốc tế qua các tuyến cáp quang khác để giảm thiểu ảnh hưởng, giúp người dùng tiếp tục sử dụng mạng Internet được bình thường.

iPhone Air giảm giá tiền triệu

iPhone Air hiện được chào bán với mức giá 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng bộ nhớ 512GB và 1TB cũng được điều chỉnh giảm 1-2 triệu đồng tùy theo từng lựa chọn màu sắc khác nhau.

iPhone Air giảm giá tiền triệu sau một tháng lên kệ tại Việt Nam (Ảnh: PhoneArena).

Mức giảm giá trên được xem là tương đối lớn, đặc biệt với một dòng sản phẩm vừa mới lên kệ như iPhone Air. Trong khi đó, một số phiên bản iPhone 17 đến nay vẫn trong tình trạng khan hàng, thậm chí còn bị đẩy giá lên cao tại thị trường "chợ đen".

iPhone Air được định vị ở phân khúc thay thế cho dòng sản phẩm iPhone Plus. Dù chưa đạt được nhiều thành công, iPhone Air vẫn có doanh số tốt hơn đáng kể so với phiên bản iPhone 16 Plus vào cùng thời điểm.

Nền tảng AI Việt lọt vào danh sách ứng dụng được tải nhiều

Theo báo cáo từ Sensor Tower, ứng dụng AI tạo sinh (generative AI) ngày càng bùng nổ và thu hút được nhiều người dùng. AI dần được ứng dụng vào hàng loạt lĩnh vực từ giáo dục, truyền thông nội dung, tài chính cá nhân đến năng suất làm việc,...

Các ứng dụng AI tạo sinh ngày càng trở nên quen thuộc với người dùng (Ảnh: CTV).

Trong số các ứng dụng AI được tải nhiều nhất tại Việt Nam, ChatGPT đứng ở vị trí số 1. Bên cạnh những nền tảng AI từ các ông lớn, một startup Việt Nam là AI Hay cũng lọt danh sách ứng dụng được tải nhiều. Đây là ứng dụng hỏi đáp và tổng hợp thông tin bằng tiếng Việt.

Báo cáo của Sensor Tower cũng cho thấy startup Việt đã đạt được bước tiến quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm AI ra thị trường quốc tế.

Nhà sáng lập Binance được ân xá

Tỷ phú Changpeng Zhao, người được biết đến với biệt danh CZ, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông đã từ chức giám đốc Binance vào năm 2023 sau khi công ty này nhận tội do không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và phải nộp mức phạt 4,3 tỷ USD.

Tối 23/10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao (Ảnh: Bloomberg).

Zhao, một công dân Canada sinh ra tại Trung Quốc, đã nộp phạt 50 triệu USD và thụ án gần 4 tháng tù vào năm 2024 sau khi nhận tội với cùng cáo buộc như công ty của mình.

Sau thông tin CZ được ân xá, thị trường tiền điện tử đồng loạt chuyển sắc xanh. Trong đó, đồng BNB (token của sàn giao dịch Binance) nhận tác động tích cực nhất khi tăng gần 10% ngay sau thông tin trên, lên mức 1.150 USD.

OpenAI ra mắt trình duyệt AI

Tuần qua, OpenAI đã giới thiệu trình duyệt web mang tên ChatGPT Atlas. Không quá bất ngờ khi OpenAI tích hợp công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT vào trình duyệt này, giúp hỗ trợ người dùng tốt hơn khi lướt web.

ChatGPT Atlas có thể tự động đặt mua các mặt hàng trên trang web thương mại điện tử theo yêu cầu của người dùng (Ảnh: OpenAI).

Bất cứ khi nào người dùng nhấn vào một kết quả tìm kiếm trong ChatGPT Atlas, một hộp thoại ChatGPT sẽ xuất hiện ngay bên cạnh cửa sổ trang web, cho phép đặt câu hỏi liên quan đến nội dung đang xem, giúp tiết kiệm thời gian đọc.

ChatGPT cũng có thể tóm tắt nội dung trang web, chỉnh sửa đoạn văn bản khi soạn email, hoặc gợi ý cách viết lại sao cho phù hợp hơn với ngữ cảnh.

Nhiều trang web, mạng xã hội đồng loạt sập

Chiều 20/10 (giờ Việt Nam), hàng loạt dịch vụ trực tuyến lớn như Amazon, Roblox, mạng xã hội Snapchat, Reddit, ứng dụng nhắn tin Signal, game trực tuyến Fortnite… đồng loạt gặp sự cố và không thể truy cập được trên phạm vi toàn cầu.

Amazon Web Services (AWS) gặp sự cố về cơ sở dữ liệu khiến hàng loạt trang web trên toàn cầu không thể truy cập (Ảnh: CNN).

Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ, cũng gặp sự cố khiến mọi giao dịch không thể thực hiện được, ảnh hưởng đến hàng ngàn nhà đầu tư tiền điện tử. Nhiều trang web của các cơ quan chính phủ, công cụ thiết kế đồ họa Canva, tờ báo New York Times, công ty giải trí Disney… cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Nguyên do sau đó được xác định bắt nguồn từ Amazon Web Services (AWS), nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây và máy chủ hàng đầu thế giới, đã gặp sự cố về cơ sở dữ liệu nên bị ngừng hoạt động. Điều này đã khiến các trang web và dịch vụ sử dụng máy chủ của AWS bị ảnh hưởng và không thể truy cập được.