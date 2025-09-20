Người Việt sẵn sàng trả hàng nghìn tỷ đồng mua iPhone 17

Sáng 19/9, dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Theo chia sẻ từ các đại lý, lượng người dùng quan tâm đến dòng sản phẩm mới này tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng đơn đặt mua tăng kỷ lục

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện hệ thống TopZone cho biết trong mùa iPhone năm nay, đơn vị này đạt kỷ lục chưa từng có với gần 100.000 khách đặt cọc chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên. Con số trên vượt xa so với kỷ lục mở bán iPhone 16 vào năm ngoái.

Lượng đặt mua iPhone 17 tăng cao so với năm ngoái (Ảnh: Thế Anh).

"Người tiêu dùng tại Việt Nam chào đón thế hệ iPhone mới với sự háo hức vượt ngoài mong đợi, thậm chí còn sôi động hơn mọi năm. Trong 3 ngày tới, chúng tôi dự kiến giao khoảng 50.000 đơn hàng đến tay người mua", ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TopZone, chia sẻ.

Các đơn vị khác như Viettel Store cho biết nhận được hơn 70.000 đơn đặt cọc, CellphoneS có hơn 20.000 khách đặt trước, Minh Tuấn Mobile nhận được 18.000 đơn đặt hàng, Di Động Việt thu về gần 27.000 lượt đăng ký trong giai đoạn mở cọc.

Trong khi đó, nhóm các đại lý gồm FPT Shop, Shopdunk, Hoàng Hà Mobile không công bố con số đặt mua.

Dù vậy, thống kê chưa đầy đủ từ các hệ thống bán lẻ đã có hơn 200.000 đơn đặt mua iPhone 17. Giá bán các phiên bản iPhone 17 dao động 25-64 triệu đồng. Có thể thấy, số tiền mà người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả để mua iPhone 17 lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam được nâng hạng và mở bán sớm iPhone. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông CellphoneS, cho biết điều này đánh dấu cột mốc quan trọng khi khách hàng Việt Nam không còn phải chờ 2-3 tuần để mua iPhone chính hãng như trước.

"Việc mở bán cùng lúc với thế giới vừa thể hiện sức hấp dẫn và tăng trưởng của thị trường Việt Nam, vừa mang đến cho khách hàng có thể sở hữu sớm sản phẩm iPhone thế hệ mới nhất chính hãng chung cùng các thị trường lớn khác với mức giá tiêu chuẩn toàn cầu", ông Huy nói thêm.

Người dùng chờ nhận máy iPhone 17 vào sáng 19/9 (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, đại diện Shopdunk cho rằng việc Việt Nam được Apple đưa vào nhóm Tier 1 vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các nhà bán lẻ.

"Các hệ thống đều phải gấp rút chuẩn bị để sẵn sàng đồng bộ với các thị trường lớn như Mỹ hay Singapore. Nhưng cũng nhờ vậy, người dùng Việt được nhận máy sớm đúng ngày mở bán toàn cầu, sự quan tâm từ cộng đồng cũng rất cao", đại diện Shopdunk nhận định.

iPhone 17 Pro Max "cháy hàng"

Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng Apple tại hệ thống FPT Shop, nhận định iPhone 17 và iPhone Air đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu công nghệ. So với năm ngoái, lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở phiên bản iPhone 17 Pro Max và iPhone Air.

Điều tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều hệ thống khác. Theo đó, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là phiên bản được nhiều người dùng Việt quan tâm nhất. Điều này phản ánh xu hướng mua sắm đặc trưng tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Minh Tuấn Mobile đã nhận được 18.000 đơn đặt hàng trước iPhone 17 và iPhone Air sau một tuần mở đặt hàng, cao hơn 12% so với năm ngoái. Trong đó, iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỷ trọng lớn đơn hàng.

iPhone 17 Pro Max cháy hàng tại nhiều hệ thống, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ (Ảnh: Thế Anh).

Đến nay, iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng. Người mua sẽ phải chờ đợi vài tuần để có thể nhận máy, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ.

"Thống kê cho thấy khoảng 65% khách chọn iPhone 17 Pro Max trong toàn bộ dải sản phẩm mới. Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB được chọn nhiều nhất. Về màu sắc, 60% khách chọn màu cam vũ trụ", đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Mỗi hệ thống sẽ triển khai những chương trình ưu đãi khác nhau để thu hút khách hàng. Trong đó, lượng khách tham gia thu cũ đổi mới và mua hàng trả góp cũng có xu hướng gia tăng so với năm trước. Theo chia sẻ từ Hoàng Hà Mobile, tỷ lệ khách trả góp iPhone 17 tại đơn vị này đạt hơn 35%.

Năm nay, mặt bằng giá bán của iPhone 17 đã tăng 3-4 triệu đồng so với các thế hệ tiền nhiệm. iPhone 17 có giá bán khởi điểm từ 25 triệu đồng cho phiên bản 256GB. iPhone Air có giá từ 32 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max bản 2TB đạt tới 64 triệu đồng - mức giá kỷ lục cho một chiếc iPhone.