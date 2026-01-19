Giá iPhone 18 sẽ tăng cao

Theo nhà phân tích Jeff Pu, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập đều sẽ được trang bị bộ xử lý A20 Pro thế hệ mới.

Con chip này sẽ được sản xuất trên tiến trình N2 2nm mới của TSMC, cho hiệu suất nhanh hơn 15% và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chip A19.

Bản dựng iPhone 18 Pro (Ảnh: Apple Insider).

Các thông số khác của iPhone Pro và iPhone Fold cũng tương đồng nhau, bao gồm RAM 12GB, camera chính 48MP và modem C2 do Apple tự phát triển.

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết giá iPhone 18 sẽ tiếp tục được Apple điều chỉnh tăng so với phiên bản iPhone 17. Nguyên nhân đến từ tình trạng khan hiếm RAM và bộ nhớ NAND trong chuỗi cung ứng.

Apple được cho là đang nỗ lực đàm phán với các đối tác để kiểm soát sự ổn định của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, sự tăng vọt về chi phí bộ nhớ sẽ bào mòn lợi nhuận của hãng. Apple sẽ phải chuyển một phần chi phí tăng thêm này về phía khách hàng.

Theo PhoneArena, các mẫu iPhone 18 dung lượng cơ bản nhiều khả năng sẽ có giá tương đương năm ngoái, trong khi các phiên bản dung lượng cao sẽ đắt đỏ hơn. Mức tăng giá sẽ được điều chỉnh tăng theo từng cấp dung lượng lưu trữ.

Trên thực tế, Apple không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng này. Vấn nạn khan hiếm linh kiện đã bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng tiêu cực đến hàng loạt nhà sản xuất smartphone trên toàn cầu.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đến từ nhu cầu tăng vọt của các công ty AI. Nhiều chuyên gia dự đoán chi phí cho linh kiện này sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong khoảng 2 năm tiếp theo do cung không đủ cầu.

iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế mới (Ảnh: PhoneArena).

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Digital Chat Station tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, tương tự thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Nâng cấp đáng chú ý nhất đến từ hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ được di chuyển xuống phía dưới màn hình. Thay đổi này sẽ giúp thu gọn kích thước của phần đục lỗ trên màn hình, từ đó mang lại nhiều không gian hiển thị hơn.

Ngoài ra, camera trước nhiều khả năng sẽ được di chuyển sang phía bên trái. Tuy vậy, hiện chưa rõ tính năng Dynamic Island có tiếp tục được duy trì trên hai thiết bị này hay không.

Nhiều khả năng, hệ thống Face ID dưới màn hình sẽ chỉ xuất hiện trên những chiếc iPhone Pro. Hai mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 vẫn giữ nguyên thiết kế của phiên bản tiền nhiệm. Đây là cách Apple thường làm để phân cấp các dòng sản phẩm của hãng.