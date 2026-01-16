iPhone 18 Pro Max sẽ có thay đổi lớn

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Digital Chat Station tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, tương tự thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max sẽ có hệ thống Face ID dưới màn hình (Ảnh: PhoneArena).

Nâng cấp đáng chú ý nhất đến từ hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ được di chuyển xuống phía dưới màn hình. Thay đổi này sẽ giúp thu gọn kích thước của phần đục lỗ trên màn hình, từ đó mang lại nhiều không gian hiển thị hơn.

Ngoài ra, camera trước nhiều khả năng sẽ được di chuyển sang phía bên trái. Tuy vậy, hiện chưa rõ tính năng Dynamic Island có tiếp tục được duy trì trên hai thiết bị này hay không.

Nhiều khả năng, hệ thống Face ID dưới màn hình sẽ chỉ xuất hiện trên những chiếc iPhone Pro. Hai mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 vẫn giữ nguyên thiết kế của phiên bản tiền nhiệm. Đây là cách Apple thường làm để phân cấp các dòng sản phẩm của hãng.

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Ngược lại, khi chụp ngoài trời nắng gắt, khẩu độ sẽ thu hẹp lại, tránh hiện tượng cháy sáng và giúp tái tạo màu sắc chân thực hơn.

Các nhà phân tích ước tính giá iPhone 18 có thể tăng 50-100 USD (Ảnh: Instant Digital).

Bên cạnh đó, việc thay đổi khẩu độ cũng giúp camera có thể kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh, từ đó nâng cấp chất lượng ảnh chụp chân dung khi chủ thể được làm nổi bật hơn so với hậu cảnh.

Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang phải đối mặt với thách thức lớn liên quan đến tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ. Điều này gây ra áp lực không nhỏ đối với quá trình sản xuất dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Nhu cầu về bộ nhớ hiệu suất cao đang tăng vọt trên phạm vi toàn cầu. Sự thiếu hụt trên thị trường đẩy Apple vào bối cảnh đàm phán đầy thách thức với các đối tác cung ứng.

Theo IBTimes, việc tăng giá đối với dòng sản phẩm iPhone 18 là điều khó có thể tránh khỏi. Các nhà phân tích ước tính giá iPhone 18 có thể tăng 50-100 USD, tùy theo năng lực đàm phán của Apple với các nhà cung cấp bộ nhớ.