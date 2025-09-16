Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air tại CellphoneS, nhận ưu đãi đến 7 triệu đồng

Hệ thống CellphoneS cho phép khách hàng đặt cọc trước thế hệ iPhone mới từ 19h ngày 12/9 cho đến hết ngày 18/9 với các sản phẩm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Khách hàng đặt trước được hưởng nhiều khuyến mãi và ưu tiên nhận hàng trước như trợ giá lên đến 5 triệu đồng khi bán máy cũ lên đời; giảm thêm lên đến 2 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.

Riêng khách hàng thành viên Smember còn được giảm thêm tới 1% giá trị đơn hàng đối với hạng SVIP.

CellphoneS đã triển khai chương trình trả góp “3 không” cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi. Cụ thể, khách phải trả trước 0 đồng, không lãi suất, không phụ phí nếu đăng ký trả góp kỳ hạn 12 tháng hoặc sở hữu thẻ tín dụng của ngân hàng.

Ưu đãi đến 7 triệu đồng khi đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air tại CellphoneS (Ảnh: CellphoneS).

Khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 50% với phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

CellphoneS sẽ tổ chức mở bán iPhone 17 series và iPhone Air từ 8h sáng ngày 19/9 tại 150 cửa hàng toàn quốc. Ngoài ra, sản phẩm tai nghe Airpods Pro 3 sẽ được mở bán từ ngày 27/9 tại hệ thống.

Đại diện CellphoneS chia sẻ: "Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận hơn 15.000 khách hàng quan tâm đăng ký thông tin sớm về iPhone 17 series và iPhone Air. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng".

Khách hàng mua sắm iPhone tại CellphoneS (Ảnh: CellphoneS).

Để chuẩn bị cho kỳ mở bán năm nay, CellphoneS đã thực hiện đào tạo đội ngũ tư vấn, tăng tốc quy trình khi kiểm định máy cũ và đưa ra mức giá thu mua cũ tốt nhất, kết hợp trợ giá khi lên đời và hỗ trợ trả góp lãi suất 0%.

Thương hiệu đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng mua sắm iPhone 17 năm nay qua thông điệp "Bù thật ít - Đổi thật nhanh". Theo chính sách mới hỗ trợ mua iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air, khách hàng sẽ được giữ trọn ưu đãi trợ giá thu cũ lên đời trong vòng 3 ngày từ khi mua máy mới.

Đối với khách hàng vẫn muốn tham gia thu cũ đổi mới ngay tại thời điểm mua máy mới nhưng vẫn muốn tiết kiệm thời gian đồng thời yên tâm về mức giá thu là tốt nhất, CellphoneS hỗ trợ định giá trước ngày mở bán, khách hàng có thể định giá trước và CellphoneS cam kết giữ giá thu lại trong vòng 3 ngày.

Khách hàng trải nghiệm iPhone tại CellphoneS (Ảnh: CellphoneS).

Với hơn 150 cửa hàng bán lẻ phủ khắp tỉnh thành toàn quốc, gần 80 cửa hàng trải nghiệm hệ sinh thái Multi Brand Authorized cao cấp Apple, CellphoneS là nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple.

Ngay trong thời gian mở bán, khách hàng sẽ có cơ hội được trên tay trải nghiệm để đưa ra các quyết định mua các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Hệ thống hiện cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa ủy quyền chính hãng CareS Apple ASP, được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.