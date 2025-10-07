iPhone 15 đột ngột tăng giá sau khi bị Apple khai tử

Sau khi công bố dòng sản phẩm iPhone 17, Apple cũng âm thầm khai tử hàng loạt sản phẩm đời cũ, trong đó có bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Bất chấp điều này, doanh số của hai thiết bị lại liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Giá iPhone 15 và iPhone 15 Plus đồng loạt tăng cao sau thông tin khai tử (Ảnh: Tom's Guide).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus hiện nằm trong nhóm sản phẩm được người dùng ưa chuộng trong phân khúc dưới 20 triệu đồng.

"Doanh số của iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn duy trì ổn định. Dự kiến, sức mua của hai thiết bị này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi giai đoạn mua sắm cuối năm đang cận kề", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Thậm chí, sau khi bị Apple khai tử, giá iPhone 15 và iPhone 15 Plus còn đột ngột tăng mạnh tại Việt Nam.

Hiện tại, iPhone 15 phiên bản 128GB đang được các đại lý chào bán với mức giá 15,8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với giai đoạn cuối tháng 8. iPhone 15 Plus bản 128GB cũng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng, lên mức giá 18,8 triệu đồng.

Bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, dự báo giá iPhone 15 có thể sẽ tiếp tục tăng thêm 1-2 triệu đồng tùy theo từng phiên bản trong giai đoạn cuối năm.

Đến nay, nguồn cung iPhone 15 và iPhone 15 Plus tại thị trường Việt Nam vẫn tương đối ổn định. Tuy vậy, do Apple đã khai tử hai dòng sản phẩm này nên các lựa chọn phiên bản màu sắc không còn đa dạng như trước.

Dự báo, giá iPhone 15 có thể sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn cuối năm (Ảnh: CNBC).

Trong quý II vừa qua, Apple đã ngừng kinh doanh một số dòng sản phẩm đời cũ tại thị trường Việt Nam, bao gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus. Điều này đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng doanh số của iPhone 15.

Xét trong cùng phân khúc, iPhone 15 hiện cạnh tranh với chính "gà nhà" là mẫu iPhone 16e. iPhone 15 nổi bật hơn nhờ thiết kế trẻ trung nhiều màu sắc, màn hình Dynamic Island và cụm camera kép.

Trong khi đó, iPhone 16e sở hữu chip A18 mạnh mẽ, hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence và có thời lượng sử dụng pin tốt hơn. Dù là một sản phẩm đời cũ, iPhone 15 lại được người dùng Việt ưa chuộng hơn so với mẫu máy mới ra mắt của Apple.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 15 là thiết bị dẫn đầu trong danh sách những mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất trên thế giới trong năm 2024. Gần một nửa doanh số của mẫu máy này đến từ thị trường Mỹ và Trung Quốc.