iPhone 14 Plus hết hàng tại Việt Nam

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, iPhone 14 Plus đã dần biến mất trên các kệ hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam. Nhiều đại lý ủy quyền của Apple xác nhận mẫu máy này đã rơi vào tình trạng hết hàng và ngừng kinh doanh.

Nhiều hệ thống đã ngừng kinh doanh iPhone 14 Plus được một khoảng thời gian (Ảnh: GSMArena).

Bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại hệ thống Di Động Việt, cho biết: "Chúng tôi đã chủ động ngừng kinh doanh iPhone 14 Plus nhằm tối ưu danh mục sản phẩm và phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng.

Thực tế cho thấy, sức mua của các dòng iPhone Plus tại thị trường Việt Nam không cao như kỳ vọng. Đây cũng là lý do chúng tôi muốn đẩy mạnh các phiên bản khác nhằm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng".

Từ giữa tháng 2, Apple đã âm thầm "khai tử" bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus ngay sau khi giới thiệu mẫu iPhone 16e. Đây là lần đầu tiên Apple "khai tử" một mẫu iPhone không thuộc dòng Pro ngay giữa vòng đời, thay vì duy trì nó như một lựa chọn ở phân khúc giá rẻ.

Tuy nhiên, iPhone 14 vẫn được các đại lý duy trì kinh doanh, trong khi phiên bản Plus đã gần như biến mất hoàn toàn trên các gian hàng chính hãng.

Các đại lý cũng chia sẻ rằng iPhone 14 Plus không nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng Việt ngay từ khi ra mắt. Doanh số của mẫu máy này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số của ngành hàng iPhone.

Trong thời gian tới, iPhone 15 Plus sẽ trở thành dòng sản phẩm chủ lực, thay thế vị trí của iPhone 14 Plus. Hiện tại, iPhone 15 Plus phiên bản 128GB được chào bán với mức giá 19 triệu đồng.

Ngay từ khi ra mắt, iPhone 14 Plus đã không được người tiêu dùng Việt quan tâm (Ảnh: GSMArena).

Đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ: "Doanh số của các phiên bản iPhone Plus có xu hướng tăng nhẹ qua từng năm nhờ vào những cải tiến và nâng cấp trên mỗi thế hệ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này vẫn chưa đạt được như kỳ vọng".

Theo các chuyên gia, thói quen mua sắm iPhone của người dùng Việt phân hóa rõ rệt. Ở phân khúc cao cấp, người dùng ưu tiên lựa chọn phiên bản Pro Max.

Trong khi đó, ở phân khúc tầm trung cận cao cấp của iPhone tiêu chuẩn, người dùng lại yêu thích các thiết bị nhỏ gọn, dễ cầm nắm và có mức giá dễ chịu hơn. Đây là lý do khiến doanh số của iPhone 14 vượt trội hơn so với phiên bản iPhone 14 Plus.