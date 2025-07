iPhone qua sử dụng giảm giá sâu tại Việt Nam

Đầu tháng 7, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá đối với dòng sản phẩm iPhone nhằm kích cầu doanh số trong mùa thấp điểm. Điều này cũng nhanh chóng tác động đến thị trường không chính ngạch, khiến giá iPhone cũ giảm theo.

Hàng loạt mẫu iPhone qua sử dụng được các đại lý điều chỉnh giảm giá (Ảnh: Thế Anh).

Tùy theo từng phiên bản và dung lượng, mức giảm dao động khoảng 500.000-1,5 triệu đồng. Cụ thể, iPhone 15 Pro Max hàng qua sử dụng được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng so với cuối tháng 5, xuống mức giá 20 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

iPhone 15 Pro hàng cũ có giá 17 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với trước đó. Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hàng qua sử dụng được chào bán với mức giá lần lượt từ 12 triệu đồng và 16,5 triệu đồng.

"Xét trong tháng 7, lượng khách hàng mua sản phẩm công nghệ cũ tăng 10% so với tháng trước. Trong đó, các dòng điện thoại như iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max hàng qua sử dụng nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ người dùng", đại diện hệ thống Viện Di Động chia sẻ.

Các dòng sản phẩm đời cũ hơn như iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max cũng được điều chỉnh giảm 300.000-500.000 đồng tùy theo từng phiên bản bộ nhớ và màu sắc.

Đây là mức giá cho các sản phẩm đã qua sử dụng với hình thức 99%, có nguồn gốc từ thị trường Mỹ (mã LL/A). Một số phiên bản xách tay từ thị trường Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ có giá bán thấp hơn khoảng 500.000 đồng tùy theo hình thức và chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, một số mẫu iPhone qua sử dụng có thể đến từ chính thị trường Việt Nam (mã VN/A). Những mẫu máy này có mức giá cao hơn khoảng 500.000 đồng so với hãng Mỹ nhưng lại được khách hàng ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, nguồn cung của loại hàng này tương đối hạn chế và không ổn định.

Nhiều cửa hàng ghi nhận doanh số iPhone tăng sau khi điều chỉnh giá bán (Ảnh: Thế Anh).

"Dù cùng là máy quốc tế, iPhone tại mỗi thị trường lại có những điểm khác biệt nhỏ. Vì vậy, mức giá cũng có sự chênh lệch nhất định. Người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua máy để có thể lựa chọn được phiên bản phù hợp", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, cho biết.

Thời gian gần đây, Apple đã ngừng kinh doanh nhiều dòng sản phẩm iPhone đời cũ tại thị trường Việt Nam. Đơn cử, một số thiết bị như iPhone 11, iPhone 12 hay iPhone 14 Plus đã biến mất trên các kệ hàng chính hãng. Khách hàng hiện chỉ có thể mua các sản phẩm này tại thị trường không chính ngạch.

"Khi iPhone 11 và iPhone 12 chính thức ngừng kinh doanh, iPhone 13 trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm một thiết bị thuộc phân khúc phổ thông, cận cao cấp", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ.