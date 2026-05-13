Nhiều thuê bao bị khóa một chiều, người dân tấp nập đi xác thực SIM

Nhiều thuê bao bị khóa vì chưa xác thực chính chủ

Những ngày đầu tháng 5, tại nhiều điểm giao dịch của Viettel, VinaPhone và MobiFone, lượng khách đến cập nhật thông tin thuê bao tăng mạnh. Không ít người chỉ phát hiện SIM bị khóa khi cần gọi điện hoặc nhắn tin.

Theo ghi nhận, phần lớn thuê bao bị khóa thuộc nhóm chưa xác thực chính chủ, sử dụng giấy tờ cũ hoặc SIM đứng tên người khác. Đây là nhóm đã nhận được tin nhắn cảnh báo từ nhà mạng trước đó nhưng chưa thực hiện cập nhật thông tin đúng thời hạn.

Theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện vẫn còn khoảng 33 đến 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên hệ thống VNeID. Trong đó, hơn 1 triệu số điện thoại đã được người dân xác nhận là không sử dụng.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4, thuê bao không hoàn tất xác thực trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận thông báo sẽ bị khóa một chiều. Nếu tiếp tục không cập nhật, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều và bị thu hồi theo lộ trình quản lý.

Tại nhiều cửa hàng giao dịch, nhân viên liên tục hỗ trợ người dùng xác thực thông tin thuê bao. Một số điểm ghi nhận lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, đặc biệt sau thời điểm các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều theo quy định.

Người dùng cần chủ động xác thực để tránh gián đoạn liên lạc

Các nhà mạng khuyến nghị người dân không nên chờ đến khi SIM bị khóa mới cập nhật thông tin, bởi việc gián đoạn liên lạc có thể ảnh hưởng đến công việc, học tập, giao dịch ngân hàng và các dịch vụ số liên quan đến số điện thoại.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra tình trạng thông tin thuê bao bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB [dấu cách] Số CCCD/CMND gửi 1414

Nếu chưa xác thực, người dân có thể truy cập ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My MobiFone, My VNPT để cập nhật thông tin theo hướng dẫn. Với tài khoản định danh VNeID mức 2, người dùng có thể vào ứng dụng để xác nhận đang sử dụng hoặc không sử dụng số điện thoại.

Theo cơ quan quản lý, việc chủ động xác nhận sớm không chỉ giúp người dân tránh nguy cơ bị khóa SIM ngoài ý muốn mà còn góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao trên toàn hệ thống, hạn chế tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ.

Các nhà mạng tăng điểm hỗ trợ, khuyến nghị xác thực qua kênh chính thức

Trước nhu cầu xác thực thông tin thuê bao tăng mạnh, Viettel, MobiFone và VinaPhone đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng.

Viettel cho biết đã gửi tin nhắn cảnh báo tới các thuê bao thuộc diện cần xác thực, đồng thời duy trì tổng đài 18008098 miễn phí để hướng dẫn người dùng kiểm tra và cập nhật thông tin.

Nhà mạng này hiện bố trí gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc, gồm cửa hàng chính thức, điểm giao dịch địa phương và các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư.

MobiFone cũng duy trì hoạt động tại nhiều điểm giao dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đồng thời hướng dẫn khách hàng xác thực trực tuyến qua ứng dụng My MobiFone kết hợp tài khoản VNeID. Nhà mạng này duy trì tổng đài 18001090, triển khai video hướng dẫn và lưu đồ thao tác trên ứng dụng để hỗ trợ người dùng.

Trong khi đó, VinaPhone liên tục phát đi cảnh báo tới các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin, hướng dẫn khách hàng kiểm tra tình trạng thuê bao qua tổng đài 1414 và cập nhật trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT hoặc nền tảng VNeID.

Các nhà mạng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện xác thực qua kênh chính thức như ứng dụng, website, tổng đài hoặc điểm giao dịch của nhà mạng. Người dùng không cung cấp mã OTP, thông tin căn cước công dân hoặc dữ liệu cá nhân cho các cuộc gọi tự xưng hỗ trợ chuẩn hóa thuê bao để tránh nguy cơ bị lừa đảo.