Còn 34 triệu thuê bao chưa xác nhận SIM chính chủ, hạn cuối khi nào?

Đã đăng ký SIM chính chủ vì sao vẫn cần xác nhận lại?

Thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sao năm 2023 đã có đợt tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNeID.

Chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.

Ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Ảnh: Minh Nhật).

Thực tế, cần phân biệt hai nội dung khác nhau: xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao.

"Xác thực thông tin thuê bao là việc đã được triển khai trong thời gian dài. Khi người dân đăng ký thuê bao mới, họ phải cung cấp giấy tờ tùy thân. Các thông tin này được doanh nghiệp viễn thông đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm bảo đảm dữ liệu thuê bao chính xác", ông Cương cho hay.

Nói cách khác, đây là bước làm sạch dữ liệu từ phía nhà mạng và cơ quan quản lý. Những thuê bao có thông tin chưa trùng khớp, sử dụng giấy tờ cũ hoặc có dấu hiệu chưa chính xác sẽ được yêu cầu cập nhật, chuẩn hóa.

Theo ông Cương, năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng.

Việc rà soát nhằm đối chiếu thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông phát hiện khoảng 17 triệu thuê bao có thông tin chưa chính xác. Trong số này, khoảng 11 triệu thuê bao đã được chuẩn hóa lại, còn khoảng 6 triệu thuê bao bị yêu cầu dừng dịch vụ.

Tuy nhiên, đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh rằng đợt rà soát năm 2023 mới chỉ dừng lại ở việc đảm bảo "giấy tờ thật, người thật".

Trong khi đó, xác nhận chính chủ thuê bao trên VNeID là bước để người dân chủ động nhìn lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ. Với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối.

Cuộc họp báo diễn ra chiều 29/4 (Ảnh: Minh Nhật).

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, điểm mới lần này là sự xuất hiện của công cụ VNeID, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp người dân có thêm kênh kiểm tra trực tiếp.

Trong lịch sử phát triển 30 năm của ngành viễn thông, có rất nhiều tình huống thực tế phát sinh mà việc đối soát dữ liệu máy móc không thể giải quyết hết.

Thực tế, có trường hợp một người đứng tên hộ nhiều SIM cho người thân, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký "SIM rác" mà không hề hay biết.

Luật Viễn thông 2023 đã quy định rõ: Người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng.

"Trong quá trình phối hợp với cơ quan công an, chúng tôi đã chứng kiến nhiều tình huống thực tế người dân bị triệu tập, phối hợp điều tra vì các SIM điện thoại bị thất lạc hoặc không sử dụng từ lâu nhưng vẫn đứng tên mình bị kẻ xấu dùng vào mục đích lừa đảo", ông Cương chia sẻ.

Đã phát hiện 900.000 thuê bao không chính chủ

Tính đến thời điểm hiện tại, theo đại diện Cục Viễn thông, thống kê sơ bộ của C06, đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên VNeID.

Trong đó, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. Hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Người dân có thể tiếp tục thực hiện việc xác nhận từ nay đến ngày 15/6. Cơ quan quản lý lựa chọn cách làm theo từng giai đoạn để người dân có thêm thời gian kiểm tra, tránh trường hợp vội vàng từ chối nhầm số thuê bao vẫn đang sử dụng cho thiết bị cá nhân, công việc hoặc các mục đích đặc thù.

Đối với nhóm người yếu thế, người không có VNeID hoặc gặp khó khăn trong thao tác xác nhận, Cục Viễn thông cho biết sẽ phối hợp với C06, công an cấp xã, chính quyền địa phương và các nhà mạng để hỗ trợ tận nơi, xây dựng các điểm hỗ trợ phù hợp.

Theo cơ quan quản lý, mục tiêu cuối cùng của việc xác thực, xác nhận chính chủ thuê bao là chuẩn hóa dữ liệu viễn thông, bảo vệ quyền lợi người dùng và góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng SIM điện thoại để lừa đảo, vi phạm pháp luật.