Không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin nhắc nhở, các nhà mạng còn tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi về cước phí, lưu lượng data và các điểm thưởng để khuyến khích người dân chủ động cập nhật dữ liệu chính chủ.

Người dân có thể tự xác thực thuê bao tại nhà thông qua các ứng dụng của nhà mạng (Ảnh: Viettel).

Để giảm tải cho các điểm giao dịch và thúc đẩy xu hướng tự phục vụ (self-care), Viettel đã công bố chương trình tặng quà ngay sau khi khách hàng hoàn thành eKYC trên ứng dụng.

Cụ thể, khách hàng tự xác thực thành công qua ứng dụng My Viettel sẽ nhận được gói ưu đãi trị giá lên tới 50.000 đồng. Đối với thuê bao trả trước, quà tặng bao gồm 25.000 đồng vào tài khoản Data và 25.000 đồng vào tài khoản gọi điện, nhắn tin nội mạng.

Với thuê bao trả sau, khách hàng sẽ được giảm trừ tối đa 50.000 đồng vào tiền cước phát sinh ngay trong tháng xác thực thành công. Ngoài ra, chương trình "Lan tỏa xác thực" còn tặng ngay 10.000 điểm Viettel++ cho mỗi lượt giới thiệu người thân, bạn bè xác thực thành công qua mã QR cá nhân.

Song song với các ưu đãi, việc nâng cao trải nghiệm người dùng trên các nền tảng số cũng được chú trọng. Tại VNPT, các công cụ tự thực hiện trên ứng dụng MyVNPT được thiết kế tối giản, giúp số lượng khách hàng tự thực hiện đạt tỷ lệ khoảng 45% tổng số thuê bao xác thực thành công mỗi ngày.

Người dân xác thực thông tin thuê bao tại quầy dịch vụ của nhà mạng (Ảnh: Đoàn Thủy).

"VNPT đang dốc toàn lực tham gia vào chiến dịch để đẩy nhanh nhất có thể trước thời điểm khóa một chiều ngày 15/6. Hạ tầng được nâng cấp để đảm bảo đáp ứng tới 1 triệu thuê bao mỗi ngày, đồng thời tăng cường số điểm hỗ trợ lên hơn 3.400 điểm vào các ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật", đại diện VNPT chia sẻ.

Trong khi đó, MobiFone cho biết đơn vị đã chủ động thực hiện nhắn tin và gọi điện tới toàn bộ tập khách hàng chưa thực hiện xác thực trên VNeID. Đồng thời, người dân cũng được hướng dẫn ra cửa hàng để nhận hỗ trợ chứng minh quyền sở hữu thông qua lịch sử sử dụng thực tế.

Theo đại diện Cục Viễn thông, đến nay đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên VNeID. Trong đó, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. Hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Các chương trình ưu đãi và hỗ trợ từ nhà mạng đang tạo ra "lợi ích kép", vừa giúp người dân tuân thủ pháp luật, vừa mang lại những giá trị cộng thêm thiết thực trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông.