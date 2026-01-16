GreenFeed tiếp cận ESG thông qua chiến lược “chuyển đổi kép”

Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam là một trong 10 doanh nghiệp được vinh danh Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tại Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn GreenFeed Việt Nam, cho biết việc GreenFeed được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực mà doanh nghiệp đã kiên trì thực hiện trong thời gian qua.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn GreenFeed Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Tuấn Anh, bên cạnh duy trì đà tăng trưởng kinh doanh tích cực, GreenFeed đặc biệt chú trọng tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị.

Trong đó, doanh nghiệp tập trung triển khai lộ trình chuyển đổi xanh, từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động sản xuất.

Ở khía cạnh xã hội, GreenFeed đã có hơn 10 năm triển khai các chương trình đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ bà con nông dân phát triển sinh kế bền vững. Những hoạt động này được xem là một phần trong chiến lược ESG dài hạn của doanh nghiệp, thay vì các chương trình mang tính ngắn hạn.

“Việc được các tổ chức uy tín ghi nhận là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững. Qua đó, đối tác và khách hàng cũng có thể nhìn nhận rõ hơn những nỗ lực của GreenFeed không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn ở trách nhiệm với môi trường và xã hội”, ông Tuấn Anh cho biết.

Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật (Ảnh: Hải Long).

Để thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo, GreenFeed xác định công nghệ là yếu tố then chốt. Doanh nghiệp đang triển khai chiến lược “chuyển đổi kép”, kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số.

Trong đó, việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng suất lao động và tối ưu hiệu quả vận hành.

Lãnh đạo GreenFeed khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên trì với con đường phát triển bền vững đã lựa chọn, đẩy mạnh các sáng kiến chuyển đổi xanh trong thời gian tới và đồng hành cùng bà con nông dân, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.