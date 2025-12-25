ESG là trách nhiệm gắn với vận hành thực tiễn

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” do Báo Dân trí tổ chức diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman Hanoi.

Tập đoàn Y tế Phương Châu là 1 trong 5 doanh nghiệp được vinh danh trong Hạng mục G - Quản trị với danh vị “Doanh nghiệp nổi bật về quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”.

Bà Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Vận hành Tập đoàn Y tế Phương Châu (Ảnh: Hải Long).

Đây là hạng mục ghi nhận những doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Chia sẻ tại Diễn đàn ESG Việt Nam, bà Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Vận hành Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, doanh nghiệp tiếp cận ESG không chỉ như một bộ tiêu chí, mà trước hết là sự trân trọng và trách nhiệm trong quá trình vận hành hệ thống y tế.

Theo bà Huyền, với đặc thù ngành y gắn chặt với con người, bệnh nhân và cộng đồng, việc thực thi ESG tại Phương Châu được xây dựng từ chính hoạt động thường nhật của bệnh viện. Trong đó, các yếu tố môi trường như quản lý rác thải y tế, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải được lồng ghép trực tiếp vào quy trình vận hành.

“ESG không dừng ở khẩu hiệu. Nhân viên được khuyến khích hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, chuyển sang các vật dụng tái sử dụng, thực hành phân loại rác đúng quy định, tiết kiệm năng lượng và đẩy mạnh số hóa để giảm phát sinh chất thải”, bà Huyền nhấn mạnh.

Song song với đó, Phương Châu chú trọng đào tạo, nâng cao nhận thức ESG cho đội ngũ nhân sự, coi đây là yếu tố nền tảng để chuyển đổi bền vững. Những nội dung này đã và đang được triển khai thường xuyên trong toàn hệ thống.

Nhà báo Nguyễn Thu Hằng - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí và TS Bùi Thanh Minh - Phó Giám đốc Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) - trao danh vị cho nhóm doanh nghiệp được vinh danh ở Hạng mục Quản trị (Ảnh: Mạnh Quân).

Về kết quả đánh giá, từ năm 2023, Phương Châu được tổ chức EcoVadis chấm điểm ESG. Đến năm 2025, mức độ trưởng thành ESG của doanh nghiệp tăng từ 15 điểm lên 51/100 điểm, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong quản trị bền vững.

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo Phương Châu cho biết doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch ESG dài hạn giai đoạn 2025-2030.

Từ năm 2026, hệ thống sẽ đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính, số hóa toàn bộ dữ liệu ESG và ứng dụng các công cụ công nghệ, trong đó có AI, để theo dõi, đo lường và thực thi ESG một cách bài bản, có kiểm soát.

Đánh giá về Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, bà Huyền cho rằng đây là không gian hữu ích để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời học hỏi kinh nghiệm triển khai ESG từ các ngành nghề khác nhau.

“Diễn đàn tạo điều kiện để chúng tôi lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị ESG trong toàn hệ thống”, bà nói.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 có sự tham gia của đội ngũ diễn giả là lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu và có tầm ảnh hưởng ở lĩnh vực ESG trong nước và quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, báo Dân trí còn chủ động tổ chức các diễn đàn, tạo không gian mở để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Nhiều đại diện doanh nghiệp đánh giá, Báo Dân trí đã đưa ESG đến với doanh nghiệp một cách bài bản và thực chất.

Những hoạt động này giúp doanh nghiệp tiếp cận ESG theo chiều sâu, đi sát chuỗi ngành và lĩnh vực hoạt động của mình, thay vì chỉ dừng ở khái niệm chung.

Trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025, lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 đã xướng tên 32 đơn vị. Đây đều là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG, bao gồm nhiều hạng mục danh vị quan trọng.