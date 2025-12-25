Đơn vị y tế duy nhất được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025:
ESG là trách nhiệm gắn với vận hành thực tiễn
(Dân trí) - Tại Diễn đàn ESG Việt Nam, Tập đoàn Y tế Phương Châu, đơn vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025, nêu quan điểm thực thi ESG gắn với phát triển bền vững ngành y tế.
Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” do Báo Dân trí tổ chức diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman Hanoi.
Tập đoàn Y tế Phương Châu là 1 trong 5 doanh nghiệp được vinh danh trong Hạng mục G - Quản trị với danh vị “Doanh nghiệp nổi bật về quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”.
Đây là hạng mục ghi nhận những doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.
Chia sẻ tại Diễn đàn ESG Việt Nam, bà Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Vận hành Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, doanh nghiệp tiếp cận ESG không chỉ như một bộ tiêu chí, mà trước hết là sự trân trọng và trách nhiệm trong quá trình vận hành hệ thống y tế.
Theo bà Huyền, với đặc thù ngành y gắn chặt với con người, bệnh nhân và cộng đồng, việc thực thi ESG tại Phương Châu được xây dựng từ chính hoạt động thường nhật của bệnh viện. Trong đó, các yếu tố môi trường như quản lý rác thải y tế, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải được lồng ghép trực tiếp vào quy trình vận hành.
“ESG không dừng ở khẩu hiệu. Nhân viên được khuyến khích hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, chuyển sang các vật dụng tái sử dụng, thực hành phân loại rác đúng quy định, tiết kiệm năng lượng và đẩy mạnh số hóa để giảm phát sinh chất thải”, bà Huyền nhấn mạnh.
Song song với đó, Phương Châu chú trọng đào tạo, nâng cao nhận thức ESG cho đội ngũ nhân sự, coi đây là yếu tố nền tảng để chuyển đổi bền vững. Những nội dung này đã và đang được triển khai thường xuyên trong toàn hệ thống.
Về kết quả đánh giá, từ năm 2023, Phương Châu được tổ chức EcoVadis chấm điểm ESG. Đến năm 2025, mức độ trưởng thành ESG của doanh nghiệp tăng từ 15 điểm lên 51/100 điểm, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong quản trị bền vững.
Hướng tới giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo Phương Châu cho biết doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch ESG dài hạn giai đoạn 2025-2030.
Từ năm 2026, hệ thống sẽ đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính, số hóa toàn bộ dữ liệu ESG và ứng dụng các công cụ công nghệ, trong đó có AI, để theo dõi, đo lường và thực thi ESG một cách bài bản, có kiểm soát.
Đánh giá về Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, bà Huyền cho rằng đây là không gian hữu ích để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời học hỏi kinh nghiệm triển khai ESG từ các ngành nghề khác nhau.
“Diễn đàn tạo điều kiện để chúng tôi lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị ESG trong toàn hệ thống”, bà nói.
Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 có sự tham gia của đội ngũ diễn giả là lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu và có tầm ảnh hưởng ở lĩnh vực ESG trong nước và quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, báo Dân trí còn chủ động tổ chức các diễn đàn, tạo không gian mở để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Nhiều đại diện doanh nghiệp đánh giá, Báo Dân trí đã đưa ESG đến với doanh nghiệp một cách bài bản và thực chất.
Những hoạt động này giúp doanh nghiệp tiếp cận ESG theo chiều sâu, đi sát chuỗi ngành và lĩnh vực hoạt động của mình, thay vì chỉ dừng ở khái niệm chung.
Trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025, lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 đã xướng tên 32 đơn vị. Đây đều là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG, bao gồm nhiều hạng mục danh vị quan trọng.
Các hạng mục danh vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025
Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật - tôn vinh những doanh nghiệp triển khai ESG đồng bộ, hài hòa và thực chất trên cả 3 trụ cột Môi trường - Xã hội - Quản trị, với chiến lược dài hạn và kết quả có thể ghi nhận.
1.Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
2. Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS)
3. Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast
4. Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)
5. Công ty cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam (Lotte Mart)
6. Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG)
7. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
8. Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
9. Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam
10. Công ty cổ phần Shinec
Hạng mục E - Môi trường
Hạng mục ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.
1. Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
2. Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân
3. Công ty cổ phần điện Gia Lai
4. Công ty cổ phần Bến Thành – Mũi Né (Muine Bay Resort)
5. Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC
6. Công ty cổ phần Miza
Hạng mục S - Xã hội
Hạng mục tôn vinh những doanh nghiệp đặt con người và cộng đồng ở vị trí trung tâm, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và tạo ra những giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng.
1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
2. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
3. Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality)
4. Công ty cổ phần Tập đoàn Mavin
5. Công ty TNHH Tessellation Hòa Bình
6. Công ty SGS Việt Nam TNHH
Hạng mục G - Quản trị
Hạng mục ghi nhận những doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.
1. Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long
2. Công ty cổ phần Eurowindow
3. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)
4. Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom)
5. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu
Top 5 Doanh nghiệp Tiên phong về Khoa học Công nghệ
Đây là hạng mục để ghi nhận những doanh nghiệp đã lựa chọn khoa học công nghệ làm động lực cốt lõi trong thực thi ESG, không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất - kinh doanh, mà còn tạo ra những giá trị bền vững, tích cực cho cộng đồng và xã hội.
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
2. Ngân hàng TMCP Lộc phát Việt Nam (LPBank)
3. Trường Đại học VinUni
4. Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới (Vietcoco)
5. Công ty cổ phần Công nghệ thế hệ mới Hanel PT