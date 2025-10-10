Mức giá hiện tại của Pi Network thấp hơn 90% so với mức đỉnh 3 USD mà đồng tiền điện tử này từng đạt được vào tháng 2.

Giá Pi Network giảm hơn 90% so với mức đỉnh vào tháng 2 và hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục (Ảnh: Thế Anh).

Đáng nói, biểu đồ biến động giá của Pi Network vẫn liên tục lao dốc kể từ khi niêm yết và hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục. Thậm chí, ngay cả những giai đoạn thị trường tiền điện tử tăng trưởng mạnh, giá Pi Network vẫn tiếp tục giảm sâu.

Điều này cũng khiến cộng đồng tiền điện tử dấy lên cáo buộc “rug pull” (rút thảm) đối với dự án Pi Network. Hình thức "rug pull" dùng để chỉ một nhóm phát triển tiền số từ bỏ dự án và mang theo tất cả số tiền có được của nhà đầu tư.

"Pi Network đã giảm hơn 90% giá trị so với mức đỉnh. Về cơ bản, đây là một vụ rug pull", một tài khoản bình luận trên mạng xã hội X.

Những tháng gần đây, các đồng sáng lập Pi Network liên tục xuất hiện và chia sẻ tại các sự kiện lớn về tiền điện tử. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của các nhà đầu tư, giá Pi Network vẫn tiếp tục đà giảm mạnh.

Cộng đồng ngày càng trở nên chán nản khi giá Pi Network liên tục dò đáy. Nhiều chuyên gia đã bày tỏ sự hoài nghi về cách hoạt động và tính bền vững của dự án. Thậm chí, không ít ý kiến còn bày tỏ quan điểm nghi ngờ việc Pi Network liên tục giảm giá có thể liên quan đến hoạt động giao dịch nội gián.

Nhiều sàn giao dịch lớn từ chối niêm yết Pi Network (Ảnh: Thế Anh).

Theo công bố từ đội ngũ dự án, hiện có hơn 7,7 tỷ token Pi Network đang lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, lượng token do đội ngũ dự án và các sàn giao dịch nắm giữ vẫn là một ẩn số, gây lo ngại về khả năng thao túng giá.

Đến nay, Pi Network vẫn chỉ được niêm yết trên một số sàn giao dịch tầm trung. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hoàn toàn bỏ ngỏ khả năng niêm yết dự án này.

Trong khi đó, Bybit, sàn giao dịch lớn thứ hai, cũng thẳng thừng từ chối Pi Network. Điều này cho thấy sự thiếu tin tưởng từ các sàn giao dịch lớn đối với dự án.