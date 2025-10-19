Điểm tuần: Giá Pi Network chạm đáy, Windows 10 bị khai tử

Pi Network vừa có đáy mới

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Pi Network đã giảm mạnh vào tối 17/10 xuống mức 0,19 USD. Lần giảm giá trên cũng thiết lập mức đáy mới của đồng tiền điện tử này.

Giá Pi Network liên tục giảm từ đầu năm đến nay khiến nhà đầu tư chán nản (Ảnh: The Crypto Times).

Trong 30 ngày gần nhất, giá Pi Network đã giảm đến 43,5%. So với đỉnh gần 3 USD mà Pi Network từng đạt được vào cuối tháng 2, đồng tiền số này đã mất đến 92% giá trị, chia 13 lần.

Một trong những nguyên nhân khiến giá Pi Network giảm mạnh được cho là đến từ ảnh hưởng chung của cả thị trường tiền điện tử. Tuần qua, Bitcoin đã chứng kiến đợt giảm giá mạnh từ mức 126.000 USD xuống dưới 104.000 USD, kéo theo đó hàng loạt đồng tiền số khác cũng sụt giảm.

Nâng cấp lần đầu có trên iPhone 18 Pro Max

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu cải tiến lớn về hệ thống camera. Đây sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

iPhone 18 Pro sẽ trở thành những chiếc iPhone đầu tiên được trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ (Ảnh: PhoneArena).

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Ngược lại, khi chụp ngoài trời nắng gắt, khẩu độ sẽ thu hẹp lại, tránh hiện tượng cháy sáng và giúp tái tạo màu sắc chân thực hơn.

Windows 10 bị khai tử

Tròn 4 năm sau khi ra mắt Windows 11, Microsoft chính thức khai tử Windows 10. Phiên bản hệ điều hành này từng là một trong những nền tảng được người dùng yêu thích nhất.

Windows 10 bị khai tử khiến nhiều người dùng cảm thấy tiếc nuối (Ảnh: CNet).

Microsoft đã thông báo kế hoạch trên từ năm 2021. Từ ngày 15/10, mọi bản cập nhật, nâng cấp và vá lỗi dành cho Windows 10 sẽ dừng hoàn toàn.

Sự kết thúc của Windows 10 khiến nhiều người dùng tiếc nuối. Cùng với Windows XP và Windows 7, Windows 10 được xem là những “huyền thoại” nhờ giao diện thân thiện, hoạt động ổn định và không đòi hỏi cấu hình quá cao.

MacBook Pro, iPad Pro và Vision Pro dùng chip M5 mới

MacBook Pro mới không có nhiều thay đổi so với phiên bản cũ. Máy vẫn sở hữu màn hình kích thước 14 inch. Bên trong sản phẩm là tùy chọn bộ nhớ RAM tối thiểu 16/32GB, đi kèm ổ cứng lưu trữ 512GB hoặc nâng cấp lên 4TB.

MacBook Pro M5 không thay đổi về thiết kế, chỉ nâng cấp về chip M5 ở bên trong (Ảnh: Apple).

Điểm nhấn của sản phẩm chính là chip M5 hoàn toàn mới, với 10 lõi xử lý trung tâm (4 lõi xử lý hiệu suất cao, 6 lõi tiết kiệm năng lượng), 10 lõi xử lý đồ họa và bộ xử lý Neural Engine 16 lõi để xử lý các tác vụ về trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple cho biết chip M5 mới sẽ cho hiệu suất tổng thể nhanh hơn 20% và xử lý đồ họa nhanh gấp 1,6 lần so với thế hệ chip trước đây. Băng thông xử lý bộ nhớ cũng tăng từ 120GB/giây lên 153GB/giây.

CEO Tim Cook livestream bán iPhone Air

Trong chuyến ghé thăm Trung Quốc, CEO Tim Cook đã xuất hiện trong một buổi livestream bán hàng trực tuyến của Apple trên nền tảng mạng xã hội Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc), thông báo rằng iPhone Air sẽ cho phép đặt trước tại Trung Quốc từ ngày 17/10 và bắt đầu bán ra vào ngày 22/10.

CEO Tim Cook tham gia buổi livestream trên Douyin để giới thiệu iPhone Air tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: 9to5mac).

iPhone Air sẽ có giá khởi điểm 7.999 tệ (tương đương 29,5 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên CEO Tim Cook xuất hiện trong một buổi livestream trên nền tảng Douyin, sau khi Apple chi nhánh tại Trung Quốc chính thức gia nhập trang thương mại điện tử của Douyin vào tháng 8 vừa qua.