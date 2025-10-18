Pi Network vừa có đáy mới

Trong 30 ngày gần nhất, giá Pi Network đã giảm đến 43,5%. So với đỉnh gần 3 USD mà Pi Network từng đạt được vào cuối tháng 2, đồng tiền số này đã mất đến 92% giá trị, chia 13 lần.

Giá Pi Network liên tục giảm từ đầu năm đến nay khiến nhà đầu tư chán nản (Ảnh: The Crypto Times).

Một trong những nguyên nhân khiến giá Pi Network giảm mạnh được cho là đến từ ảnh hưởng chung của cả thị trường tiền điện tử. Tuần qua, Bitcoin đã chứng kiến đợt giảm giá mạnh từ mức 126.000 USD xuống dưới 104.000 USD, kéo theo đó hàng loạt đồng tiền số khác cũng sụt giảm.

Trong vài tuần gần đây, giá Pi Network đã liên tục tạo đáy mới, cho thấy tâm lý thất vọng và mất niềm tin của thị trường cũng như các nhà đầu tư đối với dự án này.

Các đồng sáng lập Pi Network liên tục xuất hiện và chia sẻ tại các sự kiện lớn về tiền điện tử. Nhiều ứng dụng mới được tạo ra để thu hút sự quan tâm của người dùng với hệ sinh thái này. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của các nhà đầu tư, giá Pi Network vẫn tiếp tục đà giảm mạnh.

Thậm chí, ngay cả những giai đoạn thị trường tiền điện tử tăng trưởng mạnh, giá Pi Network vẫn tiếp diễn xu hướng giảm. Điều đó đã khiến cộng đồng tiền điện tử dấy lên cáo buộc “rug pull” (rút thảm) đối với dự án Pi Network.

Đến nay, Pi Network vẫn chỉ được niêm yết trên một số sàn giao dịch tầm trung. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hoàn toàn bỏ ngỏ khả năng niêm yết dự án này.

Trong khi đó, Bybit, sàn giao dịch lớn thứ hai, cũng thẳng thừng từ chối Pi Network. Điều này cho thấy sự thiếu tin tưởng từ các sàn giao dịch lớn đối với dự án.

Đến nay, Pi Network vẫn chỉ được niêm yết trên một số sàn giao dịch tầm trung (Ảnh: CoinGape).

Cách vận hành khác thường của Pi Network cũng đặt dấu hỏi lớn về lượng cung hiện hành và cách phân bổ token. Dự án công bố có 7,71 tỷ Pi đang lưu hành.

Tuy vậy, trong số đó bao nhiêu phần được mở khóa cho đội ngũ và sàn giao dịch vẫn là dấu hỏi lớn. Bên cạnh đó, dự án vẫn luôn phải chịu áp lực bán tháo khi một lượng lớn tiền số được khai thác thêm mỗi ngày.

Theo dữ liệu từ Piscan, có 163 nút mạng của nền tảng chuỗi khối Pi Network nằm tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa người dùng trong nước nắm giữ gần một nửa, tương đương 49% nút xác thực của Pi.