MacBook Pro M5, MacBook Air M5 ra mắt tại Việt Nam

So với thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm MacBook Pro và MacBook Air thế hệ mới gần như không có thay đổi về ngoại hình. Nâng cấp chính của máy đến từ bộ xử lý M5 hoàn toàn mới.

MacBook Pro với bộ xử lý M5

Bộ xử lý M5 Pro và M5 Max hiện là những con chip tiên tiến nhất, cung cấp sức mạnh cho dòng sản phẩm MacBook Pro mới. M5 Pro và M5 Max sở hữu kiến trúc CPU 18 lõi mới. Cùng với đó là 12 lõi hiệu năng hoàn toàn mới, được tối ưu cho các công việc đa luồng và tiết kiệm điện.

Cải tiến trên giúp hiệu suất CPU tăng đến 30% cho các luồng công việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, sức mạnh GPU cũng được cải tiến với Neural Accelerator cùng băng thông bộ nhớ cao hơn, mang lại hiệu năng tính toán AI gấp 4 lần thế hệ trước.

MacBook Pro M5 bản cao cấp nhất có giá hơn 200 triệu đồng (Ảnh: Apple).

MacBook Pro M5 được trang bị chip mạng N1, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Máy có thời lượng pin tối đa 24 giờ và hỗ trợ sạc nhanh 50% trong 30 phút với bộ sạc USB-C công suất từ 96W trở lên.

Thiết bị cung cấp 2 tùy chọn màn hình với kích thước 14 inch và 16 inch. Màn hình này đạt chuẩn Liquid Retina XDR đạt độ sáng HDR tối đa 1.600 nit và có tùy chọn nano-texture.

Máy tích hợp 3 cổng Thunderbolt 5, HDMI hỗ trợ độ phân giải 8K, khe thẻ SDXC và MagSafe 3. Phiên bản sử dụng chip M5 Pro hỗ trợ tối đa 2 màn hình ngoài độ phân giải cao, trong khi bản dùng chip M5 Max hỗ trợ tối đa 4 màn hình.

Camera trước có độ phân giải 12MP, hỗ trợ công nghệ Center Stage. Thiết bị được cài đặt trên hệ điều hành macOS Tahoe với giao diện Liquid Glass mới, tích hợp sâu Apple Intelligence và nhiều tính năng AI khác.

Tại thị trường Việt Nam, MacBook Pro phiên bản tiêu chuẩn với màn hình 14 inch, sử dụng chip M5 có giá từ 46,9 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất có giá hơn 200 triệu đồng.

MacBook Air thế hệ mới

Apple cũng cập nhật MacBook Air thế hệ mới với chip M5. Dòng sản phẩm này mang đến cải tiến với hiệu năng cao hơn, dung lượng lưu trữ lớn hơn và khả năng kết nối không dây mới.

Chip M5 trên MacBook Air sở hữu CPU 10 lõi, kết hợp GPU tối đa 10 lõi cùng Neural Accelerator tích hợp trong từng lõi GPU. Theo Apple, hiệu năng xử lý tác vụ AI nhanh hơn 4 lần so với MacBook Air M4 và nhanh hơn tới 9,5 lần so với MacBook Air M1.

MacBook Air M5 vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ tương tự phiên bản tiền nhiệm (Ảnh: Apple).

Một trong những cải tiến đáng giá trên MacBook Air M5 nằm ở dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 512GB, gấp đôi thế hệ trước. Bộ nhớ SSD mới cho tốc độ đọc ghi nhanh gấp 2 lần so với thế hệ trước, giúp truy xuất dữ liệu và xử lý các tác vụ nặng nhanh hơn.

Thiết bị cung cấp 2 tùy chọn màn hình 13 inch và 15 inch. Màn hình Liquid Retina có độ sáng 500 nit và hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu. Máy tích hợp camera 12MP Center Stage hỗ trợ Desk View, hệ thống 3 micro và loa ngoài hỗ trợ Spatial Audio, Dolby Atmos.

Tại Việt Nam, MacBook Air M5 có giá bán khởi điểm từ 30 triệu đồng cho phiên bản 13 inch. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất có giá bán lên đến 79 triệu đồng.

Màn hình Studio Display mới và Studio Display XDR

Bên cạnh những chiếc MacBook, Apple cũng giới thiệu dòng màn hình Studio Display thế hệ mới, gồm Studio Display và Studio Display XDR. Bộ đôi này hướng tới cả người dùng phổ thông lẫn nhóm chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo, sản xuất nội dung.

Studio Display sở hữu màn hình Retina 5K 27 inch với hơn 14 triệu điểm ảnh, độ sáng 600 nit và dải màu rộng P3. Thiết bị tích hợp camera 12MP Center Stage hỗ trợ Desk View.

Studio Display XDR hướng tới nhóm người dùng chuyên nghiệp (Ảnh: Apple).

Màn hình này hỗ trợ 2 cổng Thunderbolt 5, cho phép kết nối tối đa bốn màn hình Studio Display, đạt tổng gần 60 triệu điểm ảnh. Cáp Thunderbolt 5 Pro đi kèm cung cấp công suất sạc tối đa 96W, đủ sạc nhanh MacBook Pro 14 inch.

Trong khi đó, Studio Display XDR có màn hình Retina XDR 5K 27 inch với độ phân giải 5.120 x 2.880 pixel, sử dụng tấm nền mini-LED với 2.304 vùng làm mờ cục bộ. Thiết bị đạt độ sáng HDR tối đa 2.000 nit và tỷ lệ tương phản 1.000.000:1, giúp tái tạo hình ảnh có độ tương phản cao và hạn chế hiện tượng lóa sáng.

Studio Display XDR hỗ trợ dải màu P3 và Adobe RGB, bao phủ hơn 80% không gian màu Rec. 2020 cho chỉnh sửa video HDR. Tần số quét 120Hz kết hợp Adaptive Sync cho phép thay đổi linh hoạt 47-120Hz, giúp trải nghiệm chơi game mượt mà hơn với tốc độ khung hình nhanh hơn và độ trễ hiển thị thấp hơn.

Bộ đôi màn hình Studio Display và Studio Display XDR có giá bán lần lượt tại thị trường Việt Nam từ 45 triệu đồng và 90 triệu đồng.