Giá MacBook Air M2 giảm về mức thấp nhất từ khi lên kệ

MacBook Air M2 hiện là lựa chọn máy tính xách tay rẻ nhất của Apple tại Việt Nam (Ảnh: CTV).

Khảo sát tại các đại lý ủy quyền của Apple, MacBook Air M2 đang được chào bán với mức giá khoảng 19,5 triệu đồng cho phiên bản 16GB RAM, 256GB bộ nhớ SSD.

Đáng chú ý, trên một số sàn thương mại điện tử, người dùng còn có thể “săn sale” mẫu máy này với mức giá từ 17,8 triệu đồng. Đây được xem là mức giá thấp nhất của MacBook Air M2 kể từ khi sản phẩm lên kệ tại thị trường Việt Nam.

MacBook Air M2 được Apple giới thiệu vào giữa năm 2022, với cấu hình tiêu chuẩn ban đầu chỉ gồm 8GB RAM. Đến cuối năm 2024, hãng phát hành bản cập nhật mới, nâng dung lượng RAM tiêu chuẩn lên 16GB, giúp tăng đáng kể giá trị sử dụng của sản phẩm.

Ở thời điểm hiện tại, MacBook Air M2 cũng là mẫu máy tính xách tay có giá bán rẻ nhất của Apple tại Việt Nam. Thiết bị này đã thay thế vị trí của MacBook Air M1, trở thành sản phẩm chủ lực giúp Apple duy trì doanh số và tiếp cận nhóm người dùng mới.

Trên thực tế, Apple đã ngừng kinh doanh MacBook Air M1 và MacBook Air M3 tại thị trường Việt Nam từ một thời gian trước. Hiện nay, các đại lý chỉ còn phân phối hai dòng sản phẩm là MacBook Air M2 và MacBook Air M4.

Động thái này nhằm thu gọn dải sản phẩm, đồng thời giúp người dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp hơn, khi không còn quá nhiều mẫu máy có cấu hình và mức giá tương đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một số đại lý cho biết doanh số của MacBook Air M2 đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt sau khi MacBook Air M1 chính thức hết hàng.

MacBook Air M2 sở hữu thiết kế vuông vức (Ảnh: CTV).

Về thiết kế, MacBook Air M2 sở hữu kiểu dáng vuông vức với các cạnh được vát phẳng, gần như không có khác biệt so với MacBook Air M4. Máy được trang bị màn hình kích thước 13,6 inch, có phần notch chứa webcam độ phân giải Full HD.

Bộ xử lý Apple M2 mang lại hiệu năng cải thiện khoảng 18% về CPU và 35% về GPU so với thế hệ M1. Với nhóm người dùng phổ thông, MacBook Air M2 vẫn được đánh giá là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ thiết kế mỏng nhẹ, hiệu suất ổn định và thời lượng pin tốt.