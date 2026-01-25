Thị trường công nghệ cận Tết: Smartphone AI lên ngôi, laptop gặp áp lực giá

Do năm nay Tết đến chậm, nên thị trường công nghệ vẫn chưa có nhiều khởi sắc (Ảnh: Thu Uyên).

Trong khi smartphone tiếp tục duy trì sức nóng nhờ các dòng flagship và làn sóng phổ cập trí tuệ nhân tạo, ngành hàng máy tính xách tay lại đang phải gồng mình trước áp lực tăng giá từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đợi “điểm rơi” mua sắm vào tháng 2

Khác với mọi năm, không khí mua sắm đồ công nghệ tại các tuyến phố được xem là “thủ phủ” như Thái Hà hay Cầu Giấy thời điểm này có phần trầm lắng hơn.

Theo bà Hoàng Minh Tâm, đại diện truyền thông hệ thống Hoàng Hà Mobile, nguyên nhân không nằm ở sức mua suy giảm mà chủ yếu do yếu tố thời điểm.

“So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số hiện thấp hơn vì Tết Nguyên đán năm nay đến muộn. Chúng tôi dự báo giai đoạn mua sắm cao điểm sẽ rơi vào nửa đầu tháng 2, từ ngày 1 đến 15/2, khi người dân bắt đầu nhận thưởng Tết và nhu cầu đổi máy mới để du xuân tăng cao”, bà Tâm cho biết.

Smartphone AI: “Gia vị” mới cho cuộc đua cũ

Năm 2026 được xem là thời điểm trí tuệ nhân tạo phổ cập mạnh mẽ trên smartphone. Khảo sát tại các đại lý cho thấy AI đang trở thành một điểm cộng đáng kể, đặc biệt thu hút nhóm khách hàng văn phòng và học sinh, sinh viên nhờ các tính năng như dịch thuật thời gian thực, tóm tắt văn bản hay chỉnh sửa ảnh thông minh.

Tuy nhiên, đại diện các hệ thống bán lẻ cũng thừa nhận AI chưa phải là yếu tố quyết định duy nhất.

“Người tiêu dùng Việt vẫn rất kỹ tính. Thương hiệu, giá bán, hiệu năng bền bỉ và khả năng chụp ảnh tốt vẫn là những yếu tố then chốt trước khi khách hàng quyết định xuống tiền”, đại diện một hệ thống bán lẻ chia sẻ.

Đáng chú ý, phân khúc tầm trung năm nay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Xu hướng này không đến từ việc người dùng rời bỏ dòng cao cấp, mà phản ánh làn sóng nâng cấp rõ rệt từ nhóm khách hàng đang sử dụng smartphone giá rẻ sang các mẫu máy có chất lượng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu giải trí và làm việc đa năng.

Laptop tăng giá, smartphone sẵn hàng

Điện thoại tích hợp AI, camera sắc nét vẫn là mặt hàng được người dùng quan tâm lớn (Ảnh: Thu Uyên).

Trái ngược với sự sôi động của thị trường smartphone, ngành hàng laptop đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng tăng giá và nguồn cung hạn chế.

“Do giá chip và linh kiện toàn cầu leo thang, giá laptop đã tăng từ 10% đến 30% tùy phân khúc. Một số nhà phân phối tạm thời ngưng nhập hàng mới để theo dõi diễn biến thị trường, khiến lựa chọn của người dùng bị thu hẹp”, đại diện một chuỗi phân phối chia sẻ.

Trong khi đó, điện thoại di động vẫn duy trì nguồn cung ổn định. Các hãng lớn như Apple, Samsung hay Xiaomi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuỗi cung ứng, giúp hạn chế tình trạng khan hàng hoặc tăng giá bất thường tại các đại lý lớn.

Khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ lớn ở Hà Nội cho thấy giá smartphone chủ lực nhìn chung ổn định, kèm theo nhiều chương trình ưu đãi.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro Max bản 256GB tiếp tục dẫn đầu về sức mua, với mức giá dao động từ 36,69 triệu đến 37,99 triệu đồng. Trong khi đó, Samsung Galaxy S25 Ultra ghi nhận đợt giảm giá sâu nhất từ trước đến nay, còn khoảng 23,79 triệu đến 28,5 triệu đồng, được xem là động thái dọn đường cho thế hệ Galaxy S26 sắp ra mắt.

Ở phân khúc tầm trung, Samsung Galaxy A-series duy trì sức hút với mức giá từ 8,5 triệu đến 12 triệu đồng. Đặc biệt, Xiaomi Redmi Note 15 Pro, mẫu smartphone AI được đánh giá có giá bán cạnh tranh, đang được niêm yết từ 7,1 triệu đến 9,5 triệu đồng, thu hút sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng trẻ.

Ngược lại, thị trường laptop tiếp tục biến động. Các dòng laptop gaming phổ biến như Nitro hay LOQ đã tăng khoảng 2 đến 4 triệu đồng, lên mức 19,5 triệu đến 26,5 triệu đồng.

Ngay cả laptop văn phòng phổ thông, dù giữ giá trong khoảng 14 triệu đến 22 triệu đồng, cũng rơi vào tình trạng khan hàng, khiến người dùng khó lựa chọn được sản phẩm phù hợp vào dịp cuối năm.

Với diễn biến này, các chuyên gia bán lẻ khuyến nghị người dùng nên quyết định sớm nếu có nhu cầu mua laptop để tránh rủi ro giá tiếp tục tăng. Trong khi đó, với smartphone, giai đoạn đầu tháng 2 được dự báo sẽ là “thời điểm vàng” với nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn nhất từ các đại lý.