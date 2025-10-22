OpenAI ra mắt ChatGPT Atlas - trình duyệt AI có thể lướt web thay con người

OpenAI vừa giới thiệu trình duyệt web mang tên ChatGPT Atlas. Không quá bất ngờ khi OpenAI tích hợp công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT vào trình duyệt này, giúp hỗ trợ người dùng tốt hơn khi lướt web.

Bất cứ khi nào người dùng nhấn vào một kết quả tìm kiếm trong ChatGPT Atlas, một hộp thoại ChatGPT sẽ xuất hiện ngay bên cạnh cửa sổ trang web, cho phép đặt câu hỏi liên quan đến nội dung đang xem, giúp tiết kiệm thời gian đọc.

ChatGPT cũng có thể tóm tắt nội dung trang web, chỉnh sửa đoạn văn bản khi soạn email, hoặc gợi ý cách viết lại sao cho phù hợp hơn với ngữ cảnh.

ChatGPT Atlas có thể tự động đặt mua các mặt hàng trên trang web thương mại điện tử theo yêu cầu của người dùng (Ảnh: OpenAI).

ChatGPT Atlas được trang bị tính năng cá nhân hóa dựa vào lịch sử duyệt web của người dùng. Người dùng có thể yêu cầu ChatGPT Atlas mở lại một trang web mà họ đã truy cập thông qua câu lệnh, thay vì phải ghi nhớ trang web đó.

Chẳng hạn, bạn có thể điền câu lệnh “Hãy mở lại trang web bán đôi giày mà tôi đã xem hôm trước”, ChatGPT Atlas sẽ dựa vào lịch sử truy cập web của người dùng để mở đúng trang web họ đã yêu cầu.

Điểm nổi bật nhất trên ChatGPT Atlas là chế độ Agent, là một tính năng AI tự hành động, cho phép ChatGPT có thể thực hiện các nhiệm vụ thay cho người dùng khi duyệt web mà không cần họ phải thực hiện thủ công từng bước. Chẳng hạn công cụ này có thể giúp người dùng đặt vé máy bay hoặc mua sắm trên trang web thương mại điện tử một cách tự động…

Ví dụ khi người dùng truy cập vào một trang thương mại điện tử, họ có thể đưa ra yêu cầu: “Tôi sẽ đi biển với những đứa trẻ vào ngày mai. Hãy chọn mua cho tôi những thứ cần thiết”, lập tức chế độ Agent sẽ tự động chọn các mặt hàng cần thiết như mũ trẻ em, khăn tắm, kem chống nắng, đồ chơi… để đưa vào giỏ hàng và thanh toán giúp người dùng.

Tuy nhiên, chế độ Agent hiện chỉ hỗ trợ người dùng trả phí đã mua các gói dịch vụ ChatGPT Plus và ChatGPT Pro. Người dùng miễn phí có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian mới được khai thác chế độ Agent này.

Về mặt hiệu suất, ChatGPT Atlas có giao diện đơn giản, hoạt động mượt mà và nhẹ nhàng, không đòi hỏi cấu hình quá mạnh mẽ khi sử dụng. Người dùng cũng có thể đồng bộ dữ liệu, thông tin đăng nhập, lịch sử duyệt web từ các trình duyệt khác như Safari, Chrome vào ChatGPT Atlas.

“Đây là một trình duyệt tuyệt vời toàn diện, nó mượt mà, nhanh chóng và thực sự dễ sử dụng”, CEO Sam Altman của OpenAI tự tin về trình duyệt web hãng vừa ra mắt.

ChatGPT Atlas sẽ có mặt trên toàn cầu kể từ hôm nay, nhưng hiện chỉ hỗ trợ người dùng máy tính chạy hệ điều hành macOS của Apple. OpenAI cho biết phiên bản ChatGPT Atlas dành cho Windows, Android và iOS sẽ ra mắt người dùng trong thời gian tới.

Giới thiệu về trình duyệt web ChatGPT Atlas mới ra mắt của OpenAI (Video: OpenAI).

ChatGPT Atlas được xem là động thái mới nhất của OpenAI nhằm thách thức Google. Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, OpenAI cũng cho ra mắt công cụ tìm kiếm tích hợp AI SearchGPT để cạnh tranh với Google.

Vào tháng 9 vừa qua, Google cũng cho biết công ty sẽ tích hợp sâu hơn trợ lý ảo AI Gemini vào trình duyệt web Chrome, cho phép công cụ AI này có thể thực hiện các công việc nhàm chán trên web thay người dùng, chẳng hạn như mua sắm, đặt lịch hẹn, đặt chỗ nhà hàng…

Tuy nhiên, đến nay Google vẫn chưa cho biết thời điểm hãng sẽ tích hợp Gemini vào Chrome.