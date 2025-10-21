Cách người trẻ bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng giá với Galaxy S25 FE

Sắc nét mọi khoảnh khắc khi di chuyển

Một điều dễ nhận thấy trong phong cách chụp ảnh của người trẻ chính là tính chuyển động rất cao. Không còn đóng khung trong những tạo dáng bất động và cứng nhắc, giới trẻ ưu tiên sự tự nhiên, các tạo dáng động và tốc độ trong khung hình.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp khoảnh khắc người trẻ dạo bước trên phố, đạp xe trên các đại lộ nổi tiếng hay thậm chí là nhảy bungee, leo núi tại các điểm du lịch.

Camera độ phân giải cao và chống rung quang học giúp ảnh chụp trên Galaxy S25 FE luôn sắc nét ngay cả khi di chuyển (Ảnh: Samsung).

Galaxy S25 FE giúp Gen Z khắc hoạ cuộc sống xê dịch của mình thông qua camera 50MP với chống rung quang học OIS và ProVisual Engine, cho phép ghi lại hình ảnh nhanh chóng với độ sắc nét, ổn định.

Tận hưởng sự kiện âm nhạc rõ nét như ngồi hàng ghế đầu

Hoà mình vào không khí âm nhạc sôi động tại các sự kiện âm nhạc là sở thích của nhiều người trẻ hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng kịp “săn” cho mình hàng ghế đầu và ngắm nhìn thần tượng ở khoảng cách gần nhất.

Lúc này, camera tele với tính năng zoom quang học và chống rung OIS của Galaxy S25 FE sẽ giúp Gen Z ghi lại các màn hình trình diễn sắc nét, sống động như thể đang ở hàng ghế đầu.

Tính năng Nightography và Super HDR cũng góp phần quan trọng trong việc giảm nhiễu, tái hiện màu sắc sống động trong điều kiện thiếu sáng. Vấn đề tiếng ồn và tạp âm trong video quay các sự kiện âm nhạc cũng được giải quyết trong tích tắc với tính năng Lọc tạp âm trên điện thoại.

Có Galaxy S25 FE, ảnh chụp thần tượng luôn sắc nét như ở hàng ghế đầu (Ảnh: Samsung).

Chỉnh màu tự nhiên, bất kể hoàng hôn hay bình minh

Khoảnh khắc bắt đầu ngày mới hay khi chuẩn bị tắt nắng luôn có sức hấp dẫn lớn. Dạo bước trên phố biển ngắm hoàng hôn, thư giãn cùng bạn bè dưới ánh đèn vàng cuối ngày hay chạy bộ sáng sớm là những trải nghiệm làm phong phú thêm cuộc sống của nhiều người trẻ.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm ánh sáng phức tạp, khó chụp được màu ảnh ưng ý. Galaxy AI trên Galaxy S25 FE sẽ giúp hóa giải vấn đề này thông qua tính năng Trợ lý chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Không chỉ gợi ý chỉnh tone màu tự nhiên, giúp ảnh đẹp lên mà không cần ứng dụng từ bên thứ ba, Galaxy AI còn cho phép xoá, di chuyển vật thể, lấp đầy khung hình tự nhiên và chính xác. Việc sáng tạo trong những điều kiện ánh sáng phức tạp đã dễ dàng hơn với dòng điện thoại kể trên.

Màu sắc hoàng hôn đẹp choáng ngợp dưới ống kính Galaxy S25 FE (Ảnh: Samsung).

Di chuyển liên tục, không lo gián đoạn trải nghiệm

Để thích ứng với nhịp sống hiệu suất cao, di chuyển liên tục giữa trường lớp, công ty đến phòng tập gym, quán xá… của người trẻ, điện thoại cần sở hữu hiệu năng mạnh mẽ cũng như dung lượng pin lớn.

Galaxy S25 FE đáp ứng cả hai yếu tố này thông qua vi xử lý Exynos 2400, mang đến khả năng xử lý đồ hoạ và AI vượt trội. Ngoài ra, viên pin 4.900mAh và sạc nhanh 45W (từ 0% lên 65% chỉ trong 30 phút) cũng giúp người trẻ thoải mái sử dụng mà không lo gián đoạn trải nghiệm hoặc bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng giá.

Thiết kế sang trọng, điểm tô phong cách sống thời thượng

Là vật bất ly thân của người trẻ trong cuộc sống hiện đại, điện thoại không đơn thuần là một thiết bị công nghệ mà còn phản ánh bản sắc, cá tính của người sở hữu. Trong nhiều trường hợp, điện thoại còn là phụ kiện giúp nâng tầm phong cách và diện mạo của thế hệ dẫn đầu.

Galaxy S25 FE kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng sản phẩm chủ lực Galaxy S25, với thân máy mỏng nhẹ (mỏng hơn 26% so với thế hệ tiền nhiệm), cho cảm giác cầm nắm thoải mái và toát lên vẻ tinh tế trong từng đường nét.

Mặt lưng kính mờ sương mới trên thiết bị cũng mang đến cảm giác mịn màng cao cấp ngay khi chạm vào. Thiết kế tinh hoa này hòa cùng bộ sưu tập màu sắc thời thượng gồm xanh haze, đen smoke, xanh navy và trắng snow, trở thành dấu ấn sáng giá trong phong cách của người trẻ.

Thiết kế cao cấp, màu sắc thời thượng làm nên vị thế cho Galaxy S25 FE (Ảnh: Samsung).

Hóa giải mọi thắc mắc với Gemini Live toàn tri

Ở chặng đầu trong hành trình chinh phục những nấc thang cuộc sống, mỗi cơ hội, mỗi chuyến đi hay khoảnh khắc không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ mà còn thôi thúc đam mê khám phá nơi người trẻ.

Thay vì phải tra Google để tìm lời giải cho các thắc mắc, Galaxy S25 FE mang đến hai cách thức tương tác hoàn toàn mới cho Gen Z. Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google cho phép tiếp cận mọi thông tin về đối tượng trên màn hình chỉ với thao tác khoanh tròn đơn giản.

Gemini Live thông thái với khả năng trò chuyện bằng tiếng Việt luôn sẵn sàng xuất hiện, giải đáp mọi thắc mắc trong cuộc sống của người trẻ. Từ mẹo vặt cuộc sống, mẹo tối ưu công việc cho đến những vấn đề tâm lý đều không thể làm khó trợ lý này.

Khi chia sẻ camera, Gemini Live còn có thể “nhìn thấy” khung cảnh xung quanh, từ đó đưa ra câu trả lời chuẩn xác hơn theo thời gian thực. Gemini Live có thể tư vấn trang phục từ tủ đồ hay hướng dẫn nấu ăn từ những nguyên liệu có sẵn trong bếp.

Giải đáp nhanh mọi thắc mắc với Gemini Live (Ảnh: Samsung).

Từ những phút giây ngẫu hứng đến cột mốc đáng nhớ, cuộc sống với sự đồng hành của Galaxy S25 FE luôn hiện lên sống động và chân thực nhất. Đây chính là bạn đồng hành trên hành trình khám phá và trưởng thành của thế hệ trẻ.

Thông tin chi tiết về Galaxy S25 FE có tại đây https://byvn.net/rE8Z.