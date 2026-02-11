Samsung chốt thời điểm ra mắt Galaxy S26, nhấn mạnh tính năng AI

Video giới thiệu sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung (Video: Samsung).

Sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung sẽ chính thức diễn ra vào rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam), tại thành phố San Francisco (Mỹ), và sẽ được phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức của Samsung cũng như trên các nền tảng mạng xã hội.

Mặc dù Samsung chưa tiết lộ thông tin chi tiết về các sản phẩm sẽ được giới thiệu, nhưng chắc chắn đây sẽ là dịp để hãng ra mắt loạt smartphone Galaxy S26 cao cấp thế hệ mới.

Trên video giới thiệu về sự kiện, Samsung đã sử dụng biểu tượng hình ngôi sao 4 cánh, logo của tính năng trí tuệ nhân tạo Galaxy AI, điều này cho thấy loạt Galaxy S26 sẽ được đầu tư mạnh vào các tính năng AI mới để cạnh tranh với các đối thủ.

Ảnh bản dựng của Galaxy S26 Ultra cho thấy sự khác biệt cụm camera ở mặt sau (Ảnh: X).

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung vẫn duy trì 3 biến thể trong dòng Galaxy S mới gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Hai bản S26 và S26+ được cho là gần như giữ nguyên thiết kế, trong khi S26 Ultra có điều chỉnh nhẹ ở cụm camera sau, với 3 ống kính đặt trên một gờ nổi nhỏ.

Về cấu hình, giới thạo tin cho biết chỉ Galaxy S26 Ultra dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Hai phiên bản còn lại nhiều khả năng sử dụng Exynos 2600 do Samsung tự phát triển. Cả ba máy đều có RAM 12GB, riêng bản Ultra có thêm tùy chọn 16GB.

Dung lượng pin được cho là không thay đổi so với thế hệ trước. Galaxy S26 trang bị pin 4.300mAh, sạc 25W; S26+ có pin 4.900mAh, sạc 45W; còn S26 Ultra dùng pin 5.000mAh, hỗ trợ sạc 60W.

Bên cạnh dòng Galaxy S26, Samsung có thể trình làng tai nghe không dây Galaxy Buds 4. Ngược lại, phiên bản Galaxy S26 Edge thiết kế siêu mỏng nhiều khả năng bị khai tử, sau khi Galaxy S25 Edge không đạt kỳ vọng doanh số.

Tuy vậy, toàn bộ thông tin hiện mới dừng ở mức tin đồn. Cấu hình chính thức sẽ chỉ được xác nhận khi Samsung tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm.