Galaxy S26 Ultra lộ ảnh thực tế trước ngày ra mắt

Theo các hình ảnh rò rỉ, thiết kế của Galaxy S26 Ultra sẽ được tinh chỉnh nhẹ với các góc bo cong. Trong khi đó, phần cạnh vẫn được vát phẳng, tạo nên tổng thể ngoại hình cứng cáp.

Galaxy S26 Ultra sẽ có một số thay đổi về thiết kế so với bản tiền nhiệm (Ảnh: Sahil Karoul).

Khi đặt cạnh phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra, có thể thấy hệ thống camera chính trên Galaxy S26 Ultra cũng được làm mới. Cụ thể, ba camera xếp dọc được đặt bên trong một cụm đảo, trong khi đèn flash LED và cảm biến phụ đặt ở bên ngoài.

Một số thông tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị camera chính có độ phân giải 200MP với nâng cấp khẩu độ f/1.4. So với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S25 Ultra sở hữu camera chính 200MP cùng khẩu độ f/1.7.

Cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp camera của máy thu được nhiều ánh sáng hơn khi người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Từ đó, hệ thống cũng sẽ gia tăng chất lượng ảnh chụp đêm.

Ngoài ra, máy cũng được cho là sẽ tích hợp một ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x và một ống kính telephoto 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ công nghệ Privacy Display. Tính năng này cho phép màn hình hiển thị nội dung rõ nét đối với người dùng ở góc nhìn trực diện, nhưng khi quan sát ở góc nghiêng, toàn bộ nội dung sẽ bị làm mờ nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Theo thông tin từ tài khoản Ice Universe, phiên bản Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình 10-bit màu. Đây là một nâng cấp quan trọng so với màn hình 8-bit trên phiên bản Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm.

Galaxy S26 Ultra khi đặt cạnh Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max (Ảnh: Sahil Karoul).

Về khả năng hiển thị, màn hình 8-bit hỗ trợ khoảng 16,7 triệu màu. Trong khi đó, màn hình 10-bit có thể tái tạo hơn một tỷ màu sắc. Thay đổi này hứa hẹn mang đến chất lượng hiển thị cao hơn, độ chuyển màu mượt mà hơn và hiệu suất HDR được cải thiện.

Theo GSMArena, Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho toàn bộ phiên bản bán ra tại các thị trường khác nhau. Máy sẽ không có biến thể sử dụng chip Exynos.

Trong khi đó, hai phiên bản Galaxy S26 và Galaxy S26+ sẽ tích hợp chip Exynos 2600 do Samsung phát triển.

Trong thư mời gửi tới giới truyền thông, Samsung cho biết công ty sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào 1 giờ sáng 26/2 (giờ Việt Nam). Tại đây, công ty sẽ giới thiệu dòng sản phẩm Galaxy S26. Dự kiến, máy sẽ chính thức lên kệ 2 tuần sau đó.