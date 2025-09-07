Galaxy S26 lộ thiết kế giống iPhone 17

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tài khoản Sonny Dickson đã chia sẻ về mô hình của ba thiết bị Galaxy S26, Galaxy S26 Edge và Galaxy S26 Ultra. Theo đó, cụm camera trên Galaxy S26 Edge (ở giữa) sẽ được kéo dài ngang mặt lưng, giống với thiết kế dự kiến ​​của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Mô hình Galaxy S26, Galaxy S26 Edge và Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Sonny Dickson).

Hệ thống camera trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra cũng được bố trí theo chiều dọc và làm nhô lên trên, giống với iPhone 17 tiêu chuẩn. Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy cả ba máy sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 mới, tương tự sạc MagSafe của Apple.

Trước đó, nguồn tin từ GSMArena tiết lộ mẫu Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ màn hình Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ màn hình CoE đã được Samsung ứng dụng trên một số dòng sản phẩm màn hình gập của hãng, bắt đầu từ phiên bản Galaxy Z Fold3. Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ trở thành chiếc điện thoại dạng thanh đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ này.

Công nghệ CoE giúp cải thiện khả năng truyền ánh sáng và làm cho tấm nền OLED mỏng hơn. Ngoài ra, Samsung còn thay đổi cách sắp xếp điểm ảnh, từ đó hạn chế tình trạng lóa sáng trên màn hình.

Theo Android Authority, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 5.000mAh. Trên thực tế, hai mẫu Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra đều mang lại thời lượng sử dụng pin tốt. Tuy nhiên, các đối thủ của hãng đã tích hợp viên pin có dung lượng lớn hơn nhờ công nghệ Silicon-Carbon.