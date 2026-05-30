Giá iPhone 17 Pro Max giảm tiền triệu

"Sau 8 tháng ra mắt tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 Pro Max vẫn là một trong những sản phẩm duy trì sức mua ổn định so với các dòng điện thoại cao cấp khác.

Bên cạnh nhóm khách hàng nâng cấp từ các dòng Pro Max cũ, nhu cầu mua sắm iPhone 17 Pro Max còn đến từ nhóm người dùng muốn chuyển từ điện thoại Android cao cấp sang hệ sinh thái Apple", bà Văn Thị Ngọc Yến, phó giám đốc ngành hàng tại Di Động Việt, cho biết.

iPhone 17 Pro Max liên tục giảm giá (Ảnh chụp màn hình).

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, những chương trình giảm giá đối với iPhone 17 trong thời gian gần đây đều đến từ chính sách kích cầu của mỗi hệ thống. Do đó, giá bán sản phẩm có thể sẽ chênh lệch tùy theo ưu đãi tại từng cửa hàng.

Báo cáo từ Counterpoint Research cho biết iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại thông minh bán chạy thứ hai thế giới trong quý I/2026. Trong khi đó, iPhone 17 là thiết bị được ưa chuộng nhất.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thị trường Việt Nam. Thống kê từ các đại lý cho thấy iPhone 17 Pro Max luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh số thiết bị bán ra đối với ngành hàng iPhone tại Việt Nam.

"iPhone 17 Pro Max chiếm hơn 70% doanh số trong tổng lượng iPhone 17 bán ra. Trong đó, phiên bản 256GB được người dùng lựa chọn nhiều nhất với khoảng 80%, tiếp theo là bản 512GB chiếm khoảng 15%. Phần còn lại thuộc về các phiên bản 1TB và 2TB", ông Nguyễn Như Thành, phó giám đốc ngành hàng Apple tại FPT Shop, chia sẻ.

Phiên bản 256GB của iPhone 17 Pro Max được người dùng Việt chọn mua nhiều nhất (Ảnh: Trung Nam).

Có thể thấy, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng Việt vẫn tương đồng những năm trước. Phiên bản bộ nhớ 256GB và 512GB được chọn nhiều nhờ mức giá dễ tiếp cận với phần đông người dùng phổ thông.

"Các phiên bản dung lượng cao 1TB và 2TB chỉ chiếm khoảng 5% tổng doanh số iPhone 17 Pro Max. Mức chênh lệch giá giữa bản tiêu chuẩn 256GB và các phiên bản 1TB hoặc 2TB hiện dao động khoảng 10-15 triệu đồng, tạo rào cản đáng kể với phần lớn người dùng.

Ngoài ra, sự phổ biến của các dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud cũng giúp khách hàng có thêm lựa chọn lưu trữ dữ liệu linh hoạt và tiết kiệm chi phí hơn. Trên thực tế, đa số người dùng đánh giá dung lượng 256GB hoặc 512GB đã đủ đáp ứng các nhu cầu sử dụng phổ thông hàng ngày", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.