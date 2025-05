Điểm tuần: Giá iPhone đời cũ giảm sâu, iOS 26 lộ diện

iPhone đời cũ giảm giá sâu

Doanh số iPhone đời cũ tăng mạnh sau giảm giá (Ảnh: Thế Anh).

Theo đại diện các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam, cuối quý II hàng năm thường là giai đoạn trầm lắng của thị trường di động, đặc biệt đối với mặt hàng iPhone.

Lý do là thời điểm này sát với chu kỳ ra mắt iPhone thế hệ mới, khiến nhiều người dùng có xu hướng chờ đợi để mua máy mới, hoặc chờ các phiên bản cũ tiếp tục giảm giá sau khi sản phẩm mới trình làng. Để kích cầu tiêu dùng, các đại lý đã đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi.

Hiện iPhone 13 đang được bán với giá 11,5 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với tháng trước. iPhone 14 và iPhone 14 Plus có giá lần lượt từ 12,5 triệu đồng và 18 triệu đồng (phiên bản 128GB). Trong khi đó, iPhone 15 và iPhone 15 Plus bản 128GB đang được chào bán ở mức 15,5 triệu đồng và 19 triệu đồng.

DeepSeek âm thầm tung phiên bản AI mới

Phiên bản mới mang tên R1-0528 của DeepSeek có khả năng lập trình ấn tượng (Ảnh: Reuters).

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tiếp tục nóng lên khi DeepSeek – startup AI đầy tham vọng đến từ Trung Quốc – vừa lặng lẽ phát hành bản cập nhật mới cho mô hình suy luận R1.

Phiên bản mới, có tên R1-0528, đã được đăng tải trên nền tảng mã nguồn mở Hugging Face. Dù không công bố rầm rộ, động thái này được giới chuyên gia nhận định sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ lớn từ Mỹ như OpenAI, trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt.

Theo bảng xếp hạng LiveCodeBench – chuyên đánh giá khả năng lập trình của các mô hình AI, R1 hiện chỉ xếp sau nhẹ so với các mô hình mini o3 và o4 của OpenAI. Đáng chú ý, nó đã vượt qua Grok 3 mini (thuộc xAI – công ty của Elon Musk) và Qwen 3 của gã khổng lồ công nghệ Alibaba.

Thương hiệu gia dụng mới gia nhập thị trường Việt Nam

Ngày 28/5, thương hiệu gia dụng Haier chính thức đánh dấu sự xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, công ty sẽ giới thiệu loạt sản phẩm máy giặt mới thuộc phân khúc cao cấp.

Các sản phẩm của Haier được phân phối đặc quyền qua hệ thống Điện Máy Xanh (Ảnh: Thế Anh).

Dòng L+ (Large Plus) với khả năng giặt lên tới 24kg và sấy bằng công nghệ bơm nhiệt đến 16kg phù hợp cho các gia đình đông thành viên. Bên cạnh đó, hãng cũng công bố mẫu máy giặt sấy hai tầng Laundry Center và dòng máy giặt cửa trước Haier X9.

Cuộc gọi lừa đảo giả mạo shipper nở rộ

Kẻ gian nhắn số tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển khoản gấp (Ảnh: Thế Anh).

Một hình thức lừa đảo mới đang nở rộ khi kẻ gian giả danh nhân viên giao hàng của các sàn thương mại điện tử để tiếp cận nạn nhân.

Theo đó, các đối tượng sẽ chủ động gọi điện đến những người bất kỳ, thông báo đang giao một đơn hàng nào đó. Nếu người nghe nói rằng có thể nhận hàng trực tiếp, chúng sẽ lập tức ngắt máy để tránh bị lộ.

Chiêu thức này nhắm vào nhóm đối tượng thường xuyên bận rộn, ít có thời gian nhận hàng trực tiếp. Kẻ gian sẽ tiếp tục gọi lại, đề nghị nạn nhân chuyển khoản trước một khoản nhỏ – thường từ 100.000 đến 300.000 đồng – với lý do thanh toán đơn hàng.

Ngay sau đó, chúng gửi thông tin tài khoản ngân hàng và liên tục gọi điện thúc giục, tạo cảm giác vội vã nhằm đánh lạc hướng nạn nhân, khiến họ không kịp nhớ liệu mình có thực sự đặt mua món hàng nào hay không.

8 người Việt bị kiện bởi công ty của tỷ phú Elon Musk

8 người Việt bị công ty X của Elon Musk đệ đơn kiện (Ảnh: Independent).

Công ty X – nền tảng mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk – vừa đệ đơn kiện 8 công dân Việt Nam với cáo buộc lợi dụng lỗ hổng trong chương trình chia sẻ doanh thu dành cho nhà sáng tạo nội dung.

Theo đơn kiện, nhóm người này được xác định đang sinh sống tại Hà Nội, bao gồm: Le Dinh Chung, Nguyen Nhu Duc, Do Viet Khanh, Nguyen Viet Kieu, Do Xuan Long, Do Minh Thang, Nguyen Ngoc Thanh và Phan Ngoc Tuan.

Các bị đơn bị cáo buộc đã lập hàng loạt tài khoản giả mạo, sử dụng phần mềm để phát tán nội dung do máy tính tạo ra và đăng ký tài khoản bằng danh tính bị đánh cắp.

Mục đích chính là tạo ra “hiệu ứng giả về mức độ phổ biến” thông qua việc các tài khoản tự động tương tác qua lại, từ đó qua mặt hệ thống kiểm duyệt của nền tảng X và trục lợi từ chương trình chia sẻ doanh thu vốn dành cho người sáng tạo thật sự.

Tai nghe không dây hỗ trợ công nghệ Dolby Audio

Soundcore hiện xếp hạng 3 toàn cầu về lượng tai nghe không dây bán ra (Ảnh: Anker).

Soundcore vừa ra mắt mẫu tai nghe không dây mới với thiết kế nhỏ gọn, đạt tiêu chuẩn chống nước và bụi IP55. Sản phẩm được tích hợp thuật toán Adaptive ANC 3.0 kết hợp với buồng âm độc quyền, giúp khả năng khử tiếng ồn tăng gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý, thiết bị có khả năng quét môi trường 180 lần mỗi phút để tự động điều chỉnh hiệu quả chống ồn phù hợp theo thời gian thực.

Tai nghe sử dụng driver 9,2mm làm từ chất liệu len và giấy ép, giúp giảm hiện tượng méo tiếng và tăng gấp ba độ rõ ở dải trung và cao so với các tai nghe không dây thông thường.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng hỗ trợ công nghệ âm thanh Dolby Audio, cho phép người dùng tùy chỉnh 3 chế độ nghe khác nhau, phù hợp với từng loại nội dung: âm nhạc, phim ảnh và podcast.

iOS lộ diện

Apple nhiều khả năng sẽ không giới thiệu iOS vào năm sau, mà sẽ ra mắt phiên bản iOS (Ảnh: Getty).

Apple vẫn duy trì lịch trình phát hành iOS mới vào tháng 6 hàng năm, và phiên bản iOS tiếp theo dự kiến sẽ được giới thiệu trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch thay đổi cách đặt tên cho nền tảng di động này.

Cụ thể, thay vì đánh số thứ tự như iOS 17, iOS 18..., các phiên bản iOS trong tương lai sẽ được đặt tên theo năm phát hành. Thay đổi này dự kiến bắt đầu từ năm 2026, đồng nghĩa với việc phiên bản hệ điều hành ra mắt vào năm đó có thể mang tên iOS 26.

Đáng chú ý, đây không phải là sự thay đổi riêng lẻ cho iOS. Apple sẽ áp dụng cách đặt tên theo năm phát hành một cách đồng bộ cho toàn bộ hệ điều hành trên các thiết bị khác như iPad, Mac và Apple Watch.