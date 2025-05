8 người Việt bị kiện bởi công ty của tỷ phú Elon Musk

Công ty X, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, vừa đệ đơn kiện 8 công dân Việt Nam với cáo buộc khai thác lỗ hổng nghiêm trọng trong chương trình chia sẻ doanh thu dành cho người sáng tạo.

Đây là một sáng kiến được chính người giàu nhất thế giới quảng bá nhằm giúp người dùng kiếm tiền thông qua hoạt động của họ trên nền tảng này.

8 người Việt bị công ty X của Elon Musk đệ đơn kiện (Ảnh: Independent).

Theo đơn kiện, nhóm người này, được xác định sống tại Hà Nội, bao gồm Le Dinh Chung, Nguyen Nhu Duc, Do Viet Khanh, Nguyen Viet Kieu, Do Xuan Long, Do Minh Thang, Nguyen Ngoc Thanh và Phan Ngoc Tuan.

Họ bị cáo buộc đã tạo ra hàng loạt tài khoản giả mạo, sử dụng phần mềm để phát tán nội dung do máy tính tạo ra và thiết lập các tài khoản bằng danh tính bị đánh cắp.

Mục đích của hành vi này là tạo ra "hiệu ứng giả về mức độ phổ biến" thông qua các tương tác qua lại giữa các tài khoản, nhằm qua mặt hệ thống kiểm duyệt của nền tảng X và trục lợi từ chương trình chia sẻ doanh thu.

Mặc dù đơn kiện không nêu chính xác số tiền mà nhóm này đã chiếm đoạt, nhưng bằng chứng từ các khoản thanh toán cho thấy số tiền đó đã được chuyển vào ít nhất 125 tài khoản ngân hàng tại Mỹ với tên giả.

Sau đó, chúng được chuyển tiếp sang hồ sơ thật tại 9 ngân hàng ở Việt Nam, với hơn 1.700 giao dịch riêng lẻ.

Phía X nhấn mạnh trong đơn kiện: "Họ đã sử dụng phần mềm để tạo ra tương tác ảo trong mạng lưới tài khoản. Điều này giống như một nhà môi giới trong ngành tài chính có thể 'xoay vòng' lợi nhuận bằng cách tham gia vào các giao dịch quá mức và không cần thiết trong tài khoản đầu tư của khách hàng, để tạo ra thêm hoa hồng".

Ngoài việc trục lợi từ tương tác ảo, đơn khiếu nại còn cho biết nhóm người này còn kiếm tiền bằng cách bán các công cụ và kỹ thuật tự động hóa phục vụ cho mục đích gian lận trên X.

Vụ kiện cũng cáo buộc các cá nhân này đã vi phạm thương hiệu khi "lạm dụng và chiếm đoạt" thương hiệu Twitter và X bằng cách chèn logo vào hình đại diện cho video hướng dẫn được đăng trên YouTube.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk từng tuyên bố sẽ nghiêm cấm "tương tác ảo" trên X. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng cơ chế trả tiền cho các lượt nhấp chuột hiện tại có thể vô tình khuyến khích các hành vi gian lận tương tự tiếp tục diễn ra.