+ Ưu điểm:

- Chất âm cân bằng, rõ ràng.

- Thời lượng pin khỏe.

- Giá bán dễ tiếp cận.

+ Hạn chế:

- Vỏ hộp nhựa dễ trầy xước.

- Chất lượng micro thoại trung bình.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

soundcore C50i là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng thường xuyên tập luyện thể thao, đặc biệt là chạy bộ ngoài trời, nhờ cảm giác đeo dễ chịu và khả năng nhận biết âm thanh môi trường để đảm bảo an toàn.

Ngược lại, đây không phải là lựa chọn lý tưởng cho những người đòi hỏi chất lượng hoàn thiện cao cấp hay tín đồ của dòng nhạc mạnh cần dải bass sâu như EDM. Bên cạnh đó, việc lựa chọn một chiếc tai nghe có thiết kế mở đồng nghĩa người dùng sẽ phải chấp nhận đánh đổi khả năng chống ồn.

Thiết kế và trải nghiệm sử dụng

soundcore C50i sở hữu thiết kế tiêu chuẩn của một chiếc tai nghe mở dạng Clip-on (kẹp vành tai). Mỗi bên tai nghe được cấu tạo từ hai thành phần chính, bao gồm phần cầu tròn chứa loa và khối hình hạt đậu chứa pin cùng các thành phần linh kiện khác.

Hai khu vực trên được kết nối với nhau bằng một cầu nối dạng chữ C. Cầu nối này được hoàn thiện từ chất liệu silicon mềm, cùng kích thước dày dặn. Cách thiết kế này trái ngược hoàn toàn so với một số mẫu tai nghe mở khác trên thị trường như JBL Soundgear Clips hay Huawei FreeClip 2.

Sản phẩm của JBL và Huawei sử dụng thiết kế cầu nối siêu mảnh, từ đó mang lại trải nghiệm đeo gần như “vô hình”. Tuy nhiên, cách thiết kế này cũng có một số hạn chế nhất định khi nó khiến tai nghe dễ bị xê dịch vị trí trong quá trình vận động mạnh hoặc tập luyện thể thao.

Ngược lại, cách thiết kế cầu nối dày dặn như trên soundcore C50i giúp tai nghe giữ đúng vị trí tốt hơn, không bị xê dịch trong quá trình người dùng vận động hay tập thể thao. Điều này đặc biệt quan trọng bởi cơ chế hoạt động của loại tai nghe này giống như đặt loa ở hai bên tai.

Do đó, vị trí đặt tai nghe ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh và cảm nhận của người đeo. Việc cố định vị trí tai nghe giúp chất lượng âm thanh không bị thay đổi trong quá trình sử dụng.

Phóng viên Dân trí đã thử nghiệm đeo mẫu tai nghe này để chạy quãng đường 5km tại giải Dalat Ultra Trail. Trong toàn bộ quá trình chạy qua những đoạn đường gồ ghề, lên dốc và xuống dốc, tai nghe bám khá chắc trên tai, hầu như không bị xê dịch. Cảm giác đeo lâu vẫn dễ chịu, không gây đau hay mỏi. Đây là một yếu tố quan trọng mà nhiều tai nghe thể thao vẫn chưa xử lý tốt.

soundcore C50i sử dụng cơ chế nút bấm vật lý để điều khiển thay vì sử dụng cảm ứng chạm như nhiều sản phẩm khác. Đây được xem là một quyết định thiết kế thông minh đối với thiết bị thể thao. Cơ chế bấm vật lý giúp hạn chế tối đa tình trạng thao tác nhầm hoặc cảm ứng không nhận tín hiệu do mồ hôi.

Mỗi bên tai có trọng lượng 5,5g, đủ nhẹ để không gây áp lực lên vành tai khi người dùng đeo lâu. Tai nghe cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP55, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Tuy vậy, điểm hạn chế nằm ở chất lượng hoàn thiện vỏ hộp chưa tốt. Khu vực bản lề tương đối mỏng, có phần ọp ẹp và dễ bám bẩn. Khi sử dụng phiên bản màu trắng, các vết bẩn hiện lên rất rõ và điều này làm giảm tính thẩm mỹ của thiết bị, nhất là khi người dùng sử dụng để tập luyện trong những điều kiện môi trường phức tạp.

Chất lượng âm thanh

soundcore C50i được trang bị driver 12mm với công suất âm thanh tối đa 86dB. Tai nghe cũng hỗ trợ codec LDAC, cho phép truyền tải âm thanh với lượng dữ liệu lớn hơn so với chuẩn AAC thông thường, hứa hẹn chất lượng âm thanh chi tiết và giàu thông tin hơn.

Tuy vậy, để khai thác tối đa lợi thế này, người dùng cần sử dụng các tệp âm thanh chất lượng cao cùng thiết bị phát tương thích với LDAC.

Về chất lượng âm thanh, soundcore C50i được tinh chỉnh theo hướng cân bằng và rõ nét. Âm bass (âm trầm) thường là điểm hạn chế của những dòng tai nghe mở, nhưng vẫn được C50i xử lý khá tốt, đủ chắc và rõ ràng.

Dĩ nhiên, độ sâu và lực của âm bass vẫn chưa thể so sánh được với những mẫu tai nghe nhét trong hoặc tai nghe trùm đầu. Do đó, nếu có sở thích nghe các thể loại nhạc mạnh như EDM hay nhạc điện tử, đây sẽ không phải là một lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, tai nghe còn hỗ trợ tùy chỉnh EQ để người dùng có thể thay đổi thiết lập âm thanh theo sở thích cá nhân.

Với mức âm lượng khoảng 50%, người dùng vừa có thể nghe nhạc, vừa dễ dàng nhận thức được âm thanh môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, ở những môi trường ồn ào hơn, thiết bị vẫn cho khả năng nghe rõ ràng khi bật mức âm lượng trên 80%.

Tình trạng rò rỉ âm thanh cũng được kiểm soát tốt. Thử nghiệm trong môi trường làm việc văn phòng yên tĩnh, tai nghe bật nhạc ở mức âm lượng 70% nhưng người ngồi cạnh vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bị lọt ra từ tai nghe.

Sản phẩm được trang bị 2 micro tích hợp với công nghệ AI lọc ồn khi gọi điện. Ở điều kiện sử dụng thông thường trong phòng làm việc hoặc chạy bộ ngoài trời, micro cho khả năng thu âm khá tốt, âm thanh rõ ràng. Tuy nhiên, khi sử dụng ở một số điều kiện phức tạp hơn như nơi có gió lớn hoặc trong cầu thang có tiếng vang, micro bị vọng tiếng vang và khó nghe.

soundcore C50i cũng hỗ trợ tính năng dịch thuật AI theo thời gian thực, trong đó có tiếng Việt. Khi kích hoạt, ứng dụng sẽ ghi âm, xử lý và truyền nội dung dịch trực tiếp đến tai nghe. Đây là điểm cộng đáng chú ý, bởi không nhiều mẫu tai nghe trong phân khúc phổ thông được trang bị tính năng này.

Thiết bị sử dụng chuẩn Bluetooth 6.0, cho tốc độ kết nối nhanh, độ trễ thấp và khả năng duy trì kết nối ổn định trong phạm vi khoảng 10m, hiếm khi xảy ra tình trạng ngắt quãng hay chập chờn. Tai nghe cũng hỗ trợ kết nối đồng thời hai thiết bị, thuận tiện khi chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính.

Về thời lượng pin, nhà sản xuất cho biết tai nghe có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng 7 giờ nghe nhạc mỗi lần sạc và tối đa 28 giờ sử dụng với hộp sạc. Trải nghiệm thực tế trong giải Dalat Ultra Trail, tai nghe tiêu thụ 31% dung lượng pin trong 2 giờ chạy bộ liên tục.

Tổng kết

soundcore C50i được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 1,29 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Edifier Comfo C, SoundPEATS Clip 1 và Baseus Bowie MC1.

Trong phân khúc phổ thông, mẫu tai nghe này sở hữu nhiều điểm nổi bật như chất âm cân bằng, thời lượng pin khỏe và khả năng kết nối ổn định nhờ Bluetooth 6.0. Thiết kế dạng kẹp vành tai với cầu nối dày dặn giúp thiết bị bám chắc chắn, không bị xê dịch khi vận động mạnh.

Dù vậy, sản phẩm vẫn tồn tại một số hạn chế về chất lượng hoàn thiện khi vỏ hộp nhựa dễ trầy xước, bám bẩn và micro đàm thoại chưa tốt trong môi trường có gió lớn hoặc tiếng vang.

