Đánh giá Honor X8d: Thiết kế mỏng nhẹ, pin khỏe, hiệu suất đủ dùng

+ Ưu điểm:

- Thiết kế mỏng nhẹ, độ bền cao.

- Thời lượng pin khoẻ.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Chất lượng camera trung bình.

- Thiếu kết nối 5G.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Honor X8d hướng tới nhóm người dùng cần một thiết bị mỏng nhẹ, bền bỉ, hoạt động ổn định cho các nhu cầu phổ thông. Với những yêu cầu cao hơn về hiệu năng hay camera, người dùng nên cân nhắc các lựa chọn khác trong cùng phân khúc.

Thiết kế và màn hình

Honor X8d thừa hưởng thiết kế vuông vức quen thuộc của những chiếc điện thoại Honor X-Series. Trong khi đó, cụm camera mang nhiều nét tương đồng với phiên bản Honor 400 Lite. Máy có độ mỏng 7,5mm cùng trọng lượng 188g. Đây cũng là một trong những mẫu smartphone mỏng nhẹ nhất trên thị trường được trang bị viên pin dung lượng cao 7.000mAh.

Giống với hầu hết sản phẩm trung cấp khác trong cùng phân khúc, toàn bộ thân máy và mặt lưng đều được hoàn thiện từ chất liệu nhựa. Dù vậy, chất lượng hoàn thiện của mẫu máy này tương đối cứng cáp, không xuất hiện tình trạng ọp ẹp khi tác động lực vào mặt lưng.

Cạnh viền và mặt lưng được hoàn thiện dạng nhám mờ, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và ôm tay. Thiết kế này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp hạn chế bám dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Theo Honor, thiết bị đạt chứng nhận 5 sao SGS về khả năng chống rơi, có thể chịu được va đập khi rơi từ độ cao khoảng 2m. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP65. Những trang bị này giúp người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm trong nhiều tình huống hàng ngày.

Một trong những trang bị đáng giá trên Honor X8d nằm ở màn hình AMOLED. So với nhiều đối thủ chỉ sở hữu màn hình LCD, điểm cộng dễ nhận thấy nhất là các phần viền màn hình được làm mỏng đều ở các cạnh. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm thị giác tốt hơn, mà còn giúp cho thiết kế tổng thể của máy trở nên cao cấp hơn.

Màn hình có kích thước 6,77inch, hỗ trợ hiển thị 1,07 tỷ màu, tần số quét 120Hz cùng độ sáng HDR tối đa 3.000 nits. Chất lượng hiển thị của máy khá tốt khi xét trong phân khúc phổ thông, màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng và màu đen sâu. Màn hình này cũng hỗ trợ công nghệ khử nháy PWM Dimming 3.840Hz, giảm ánh sáng xanh giúp hạn chế mỏi mắt khi sử dụng.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ công nghệ Wet-Hand Touch Enhancement (Cảm ứng tay ướt) cho phép người dùng vẫn có thể thao tác cảm ứng trên màn hình ngay cả khi tay đang ướt hoặc dính dầu.

Hiệu suất và pin

Honor X8d được trang bị bộ xử lý Snapdragon 6s Gen 2 4G, dung lượng RAM 8GB cùng bộ nhớ tùy chọn 128/256GB. Thiết bị tích hợp công nghệ RAM Turbo cho phép mở rộng thêm 8GB RAM, hỗ trợ khả năng đa nhiệm và chuyển đổi ứng dụng ổn định hơn. Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu Benchmark, thiết bị đạt hơn 510.000 điểm.

So sánh với một số đối thủ trong cùng phân khúc với cùng bài kiểm tra, Samsung Galaxy A36 tích hợp chip Snapdragon 6 Gen 3 đạt gần 620.000 điểm, OPPO A6 Pro dùng bộ xử lý MediaTek Helio G100 đạt hơn 567.000 điểm. Mẫu vivo Y31d tích hợp chip Snapdragon 6s Gen 2 4G đạt hơn 500.000 điểm, trong khi chiếc Redmi Note 15 Pro sử dụng chip MediaTek Helio G200-Ultra đạt khoảng 652.000.

Có thể thấy, bộ xử lý Snapdragon 6s Gen 2 4G trên Honor X8d mang lại hiệu suất không quá nổi bật khi so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Thêm vào đó, con chip này cũng không hỗ trợ kết nối 5G nên người dùng sẽ không thể trải nghiệm kết nối di động mới nhất trên dòng sản phẩm này.

Trải nghiệm với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, máy có thể đạt được 60fps với mức thiết lập đồ họa trung bình. Trong suốt quá trình chơi game, máy mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, nhiệt lượng tỏa ra vừa phải và không gây cảm giác khó chịu.

Thiết bị này sẽ không phù hợp nhu cầu xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa khủng hoặc chỉnh sửa video 4K.

Điểm nổi bật trên Honor X8d nằm ở viên pin dung lượng lớn 7.000mAh, thuộc nhóm thiết bị có pin khỏe nhất trong phân khúc. Thiết bị có thể sử dụng tối đa 52 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng và xem video liên tục tới 31 giờ. Trải nghiệm thực tế với các tác vụ hàng ngày, người dùng có thể sử dụng mẫu máy này trong khoảng thời gian 2 ngày.

Honor cho biết sản phẩm tích hợp hệ thống quản lý pin để giảm nhiệt lượng khi sạc, từ đó hạn chế hao pin và duy trì hiệu suất ổn định theo thời gian. Thiết bị có khả năng duy trì độ bền pin đến 1.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng thời gian 6 năm. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Supercharge 45W.

Camera và các tính năng AI

Honor X8d trang bị hệ thống camera kép, bao gồm ống kính chính 108MP và ống kính góc siêu rộng 5MP. Hệ thống camera này cũng được tích hợp AI, hỗ trợ tự động điều chỉnh ánh sáng và màu sắc tùy vào mỗi khung cảnh.

Trên thực tế, camera không phải là điểm mạnh của những chiếc smartphone phổ thông trên thị trường và Honor X8d cũng không phải ngoại lệ.

Ở điều kiện môi trường đủ sáng, chất lượng hình ảnh chụp từ hệ thống camera này có chi tiết tốt, màu sắc được tùy chỉnh theo hướng rực rỡ, phù hợp để sử dụng cho các nhu cầu thường ngày. Tuy vậy, đây sẽ không phải lựa chọn phù hợp với những người có yêu cầu cao về nhiếp ảnh trên di động.

Bù lại, thiết bị tích hợp đa dạng các tính năng AI để người dùng có thể chỉnh sửa hình ảnh theo sở thích cá nhân. Tính năng AI Eraser (Xóa vật thể AI) cho phép xóa vật thể hoặc người qua đường khỏi khung hình, AI Cutout (Tách nền AI) hỗ trợ tách nền chủ thể, AI Eye Fix (Sửa nhắm mắt AI) giúp sửa ảnh mắt nhắm hay AI Upscale (Nâng cấp ảnh AI) hỗ trợ phục hồi chất lượng ảnh cũ.

Honor X8d được cài đặt sẵn trên nền tảng MagicOS 10, dựa trên phiên bản hệ điều hành Android 16. Giao diện của máy có thiết kế tối giản, dễ sử dụng, các hiệu ứng và hoạt cảnh được tối ưu tốt.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Honor X8d nằm ở Nút AI thông minh 2.0 vật lý được bố trí ở bên cạnh. Phím bấm này hỗ trợ người dùng truy cập nhanh các ứng dụng và truy cập các công cụ AI chỉ bằng một lần nhấn.

Máy cũng sở hữu nhiều tính năng AI như AI Memory cho phép người dùng vuốt ba ngón tay để lưu nhanh nội dung quan trọng trên màn hình. AI Settings Agent đóng vai trò như một trợ lý thông minh, cho phép người dùng tìm và điều chỉnh các cài đặt thông qua giọng nói hoặc văn bản. Tính năng này đặc biệt hữu ích với người dùng lớn tuổi hoặc chưa quen với các thao tác công nghệ phức tạp.

Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp hàng loạt công cụ khác như AI dịch thuật, AI ghi chú, tóm tắt nội dung, tạo phụ đề tự động và trợ lý Google Gemini. Nhìn chung, bộ công cụ AI được tích hợp trên Honor X8d tương đối đa dạng, đủ đáp ứng các nhu cầu chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ sử dụng hằng ngày.

Với MagicOS 10, Honor X8d còn hỗ trợ chia sẻ hình ảnh sang các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS thông qua ứng dụng Honor Connect. Đây được xem là xu hướng phát triển chung của các nhà sản xuất smartphone trong năm qua, khi cho phép người dùng có thể dễ dàng kết nối và chia sẻ đa nền tảng.

Tổng kết

Honor X8d được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 8,1 triệu đồng cho phiên bản 128GB và 9 triệu đồng cho bản 256GB. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Samsung Galaxy A36, vivo Y31d, OPPO A6 Pro, realme 15T và Xiaomi Redmi Note 15 Pro.

Sản phẩm sẽ phù hợp với nhóm người dùng sinh viên cần một chiếc điện thoại có thiết kế mỏng nhẹ, màn hình đẹp và pin khỏe, có thể đáp ứng tốt nhu cầu giải trí nhẹ nhàng, xem phim. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với những người thường xuyên làm việc trong môi trường nhiều rủi ro như công trường hoặc tài xế cần một chiếc điện thoại bền bỉ để sử dụng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đối với nhóm người dùng có nhu cầu chụp ảnh và quay video chất lượng cao, sản phẩm này chưa thực sự là một lựa chọn phù hợp. Thêm vào đó, máy cũng không hỗ trợ kết nối 5G nên người dùng sẽ không thể trải nghiệm kết nối di động mới nhất trên dòng sản phẩm này.