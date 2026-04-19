Hướng dẫn kiểm tra, xác thực số điện thoại chính chủ qua ứng dụng VNeID

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, với nội dung hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Kể từ thời điểm này, người dân có thể kiểm tra thông tin các số điện thoại mình đang sử dụng thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Việc kiểm tra các số điện thoại được cập nhật trên ứng dụng VNeID sẽ giúp người dùng được biết thuê bao di động của mình đã được chuẩn hóa thông tin hay chưa và có nguy cơ bị khóa SIM do thông tin cá nhân chưa chính xác hay không.

Ngoài ra, việc kiểm tra này cũng sẽ giúp người dùng phát hiện những số điện thoại cũ không còn dùng đến (nhưng vẫn đang đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình), từ đó cho phép người dùng yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân khỏi những số điện thoại này để tránh rắc rối, chẳng hạn trong trường hợp số điện thoại được sử dụng bởi một người nào đó cho mục đích lừa đảo hoặc hành vi phạm tội nào đó…

Kiểm tra số điện thoại di động đã được tích hợp vào VNeID hay chưa

Để kiểm tra số điện thoại của mình đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID hay chưa, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone, đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, nhấn vào “Ví giấy tờ” tại menu phía dưới, chọn “Số điện thoại” từ danh sách hiện ra.

Nhập mã bảo mật hoặc sử dụng vân tay, gương mặt để đăng nhập vào ví giấy tờ. Sau khi đăng nhập, thông tin về số điện thoại sẽ được hiện ra.

Nếu thông tin hiển thị chính xác (nhà mạng, số điện thoại), nghĩa là số điện thoại của bạn đã được xác nhận chính chủ và không cần phải thực hiện gì thêm.

Nếu không có số điện thoại, nghĩa là nhà mạng vẫn chưa cập nhật thông tin dữ liệu của người dùng vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lúc này, người dùng cần phải chờ thêm một thời gian.

Xác thực số điện thoại trên VNeID

Để biết số điện thoại đã được cập nhật lên ứng dụng VNeID hay chưa, bạn đăng nhập vào ứng dụng này, một hộp thoại thông báo với nội dung "Bạn có thông tin giấy tờ chờ xác nhận tích hợp. Truy cập chức năng Xác nhận tích hợp thông tin để thực hiện", nhấn vào nút “Truy cập chức năng”.

Nếu không thấy xuất hiện hộp thoại thông báo, bạn có thể nhấn vào mục “Ví giấy tờ” từ giao diện của ứng dụng VNeID, sau đó nhấn vào thông báo với nội dung “Bạn đang có thông tin chờ xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận”, điền mã PIN bảo vệ ví giấy tờ để tiếp tục.

Trong trường hợp thông báo hiển thị “0 thông tin chờ xác nhận tích hợp”, nghĩa là các số điện thoại di động của bạn vẫn chưa được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Bạn có thể chờ thêm một thời gian và quay trở lại để kiểm tra.

- Tại giao diện “Xác nhận tích hợp thông tin”, bạn nhấn vào nút “Số điện thoại”. Danh sách các số điện thoại chờ xác thực và tích hợp vào ứng dụng VNeID sẽ được hiện ra.

- Từ danh sách này, bạn nhấn vào những số điện thoại chưa được xác nhận, chọn “Đang sử dụng số thuê bao” và nhấn nút “Xác nhận” để xác thực chính chủ cho số điện thoại di động.

Ngược lại, nếu phát hiện một số điện thoại lạ hoặc số di động mà từ lâu bạn đã không còn dùng đến, bạn nhấn chọn “Không sử dụng số thuê bao” và nhấn nút “Xác nhận”.

Như vậy, bạn đã có thể xác thực các số điện thoại di động chính chủ để có thể an tâm sử dụng, không lo bị khóa SIM, đồng thời loại bỏ những số điện thoại di động cũ, đã lâu không còn sử dụng hoặc những số điện thoại bị tích hợp nhầm vào VNeID của mình.

Cần làm gì nếu số điện thoại vẫn chưa xuất hiện trên VNeID?

Một điều cần lưu ý, nếu số điện thoại di động chưa được tích hợp vào VNeID, không có nghĩa là thuê bao di động đó chưa được chuẩn hóa thông tin và người dùng sẽ bị khóa SIM.

Theo Điều 10 của Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các doanh nghiệp viễn thông có 30 ngày kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực (15/4) để gửi danh sách, thông tin các số thuê bao di động đã được đăng ký, sử dụng về cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện xác thực thông tin.

Từ những dữ liệu do nhà mạng cung cấp, cơ quan quản lý mới cập nhật số thuê bao di động vào ứng dụng VNeID của người dùng.

Do số lượng thuê bao di động lớn, quá trình cập nhật số điện thoại vào ứng dụng VNeID sẽ mất nhiều thời gian. Do vậy trong trường hợp người dùng chưa thấy số điện thoại của mình xuất hiện trên ứng dụng VNeID cũng không cần phải lo lắng, miễn là thuê bao di động của bạn vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường và không nhận cảnh báo nào từ nhà mạng.