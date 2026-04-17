Chiêu lừa hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động để chiếm đoạt tài sản

Công an cảnh báo chiêu lừa hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

Những ngày gần đây, thuê bao di động trên khắp cả nước hối hả thực hiện chuẩn hóa thông tin, cập nhật sinh trắc học ảnh khuôn mặt với nhà mạng để đáp ứng các quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Người dùng di động có thể thực hiện việc chuẩn hóa thông tin, cập nhật sinh trắc học trực tuyến thông qua các ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp tại các cửa hàng, văn phòng đại diện của nhà mạng.

Tuy nhiên, không ít người, đặc biệt những người cao tuổi và ít tiếp xúc với công nghệ, đang gặp khó khăn trong việc chuẩn hóa và cập nhật thông tin thuê bao di động. Kẻ xấu có thể thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhằm vào nhóm người dùng này.

Công an tỉnh Cao Bằng cảnh báo thủ đoạn chuẩn hóa thông tin thuê bao di động để lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng).

Mới đây, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Theo đó, những kẻ lừa đảo sẽ mạo danh công an hoặc nhân viên của nhà mạng để nhắn tin, gọi trực tiếp đến số điện thoại của người dùng để đề nghị hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.

Những kẻ lừa đảo sau đó sẽ gửi đến người dùng một địa chỉ trang web, yêu cầu họ truy cập và điền thông tin cá nhân, chụp ảnh chân dung… Giao diện trang web này giống với website của nhà mạng, khiến người dùng lầm tưởng họ đang truy cập trang web thật nên không ngần ngại khai báo thông tin cá nhân, chia sẻ ảnh chụp chân dung, ảnh chụp căn cước công dân…

Kẻ xấu sẽ lợi dụng điều này để chiếm đoạt thông tin cá nhân, ảnh chụp gương mặt và căn cước công dân của người dùng, sau đó sẽ sử dụng các thông tin này cho các mục đích lừa đảo hoặc vay mượn tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến, khiến người dùng bị mang những khoản nợ mà không hay biết.

Thậm chí, những kẻ lừa đảo còn yêu cầu người dùng tải và cài đặt ứng dụng chứa mã độc, được mạo danh dưới dạng ứng dụng của nhà mạng.

Những ứng dụng này sau khi cài đặt lên smartphone có thể âm thầm thu thập các thông tin cá nhân trên thiết bị, đánh cắp hình ảnh, video, ghi âm cuộc gọi, nội dung nhập phím hoặc thậm chí tìm cách xâm nhập vào ứng dụng ngân hàng trên smartphone để lấy cắp tiền.

Nhiều người nhẹ dạ, cả tin hoặc không có nhiều kiến thức về công nghệ sẽ làm theo những hướng dẫn chi tiết của kẻ lừa đảo mà không hay biết họ đang bị lấy cắp thông tin cá nhân và bị mã độc xâm nhập vào thiết bị.

Người dân cần làm gì để không trở thành nạn nhân?

Theo chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), người sáng lập dự án Chống Lừa Đảo, việc siết xác thực thuê bao theo Thông tư 08/2026 là cần thiết để giảm SIM không chính chủ và hạn chế lừa đảo.

Ông Ngô Minh Hiếu chia sẻ, mỗi khi có quy định mới, các đối tượng xấu thường lợi dụng tâm lý lo bị khóa số để giả danh cơ quan quản lý hoặc nhà mạng, gửi tin nhắn, đường link, ứng dụng giả mạo và yêu cầu người dân xác thực gấp.

"Người dùng chỉ nên thực hiện qua VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc điểm giao dịch hợp pháp; tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu, ảnh khuôn mặt hay bấm vào đường link lạ", ông Ngô Minh Hiếu cho hay.

Để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, người dùng cần phải nâng cao cảnh giác, nắm rõ những hình thức lừa đảo, đồng thời thực hiện theo những điều dưới đây:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chụp căn cước công dân, ảnh chân dung hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ, người mới quen trên mạng xã hội. Nếu thấy có người lạ gửi tin nhắn hoặc gửi yêu cầu kết bạn trên Facebook, Zalo… mà bạn không biết rõ đó là ai, hãy từ chối lời đề nghị.

Người dân đến trực tiếp phòng giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động (Ảnh: Đoàn Thủy).

- Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức từ nhà mạng và thực hiện các bước chuẩn hóa thông tin, xác thực sinh trắc học ảnh chân dung thông qua các ứng dụng này. Nếu không biết cách thực hiện, bạn đọc có thể làm theo hướng dẫn của Dân trí tại đây.

- Trong trường hợp đang sử dụng điện thoại “cục gạch” không thể cài đặt ứng dụng mới hoặc gặp khó khăn trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, người dùng nên đến trực tiếp các văn phòng đại diện, cửa hàng giao dịch của các nhà mạng để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp, thay vì nghe theo lời tư vấn từ những người không quen biết trên mạng.