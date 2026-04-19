+ Ưu điểm:

- Pin khỏe.

- Màn hình hiển thị tốt.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Hiệu suất chưa ấn tượng trong phân khúc.

- Camera còn hạn chế.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

realme P4 Power là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, những người livestream bán hàng nhiều giờ liên tục hoặc cần một chiếc điện thoại phụ đa năng để phát WiFi và làm nguồn sạc dự phòng.

Nếu không có những nhu cầu quá đặc thù như trên, các lựa chọn smartphone khác trong phân khúc sẽ mang lại trải nghiệm cân đối và hài hòa hơn.

Giá trị sử dụng thực tế của viên pin 10.001mAh

Trong những năm gần đây, smartphone liên tục được cải tiến về hiệu suất, camera và các tính năng AI. Dù vậy, vẫn còn một điểm nghẽn mà các nhà sản xuất đang khắc phục, đó là pin.

Trước đó, phần lớn smartphone đều được trang bị pin Lithium-ion. Để gia tăng thời lượng sử dụng pin, các nhà sản xuất buộc phải tăng kích thước vật lý của viên pin. Tuy nhiên, điều này lại đi ngược xu hướng thiết kế mỏng nhẹ trong thế giới smartphone.

Khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường đã dần thay đổi khi các hãng ứng dụng công nghệ mới để sản xuất pin cho điện thoại. Nhờ công nghệ silicon-carbon, những viên pin siêu mỏng đã được tạo ra.

Lúc này, thị trường di động bắt đầu rẽ theo 2 hướng khác nhau. Một nhóm thiết bị duy trì mức pin trung bình khoảng 5.000mAh, nhưng được tối ưu với thiết kế siêu mỏng. Tiêu biểu cho xu hướng này có thể kể đến một số thiết bị dòng Air hoặc những chiếc điện thoại màn hình gập.

Trong khi đó, một nhóm sản phẩm khác hướng tới đối tượng người dùng thực dụng hơn. Các nhà sản xuất sẽ gia tăng dung lượng pin lên mức cao và vẫn đảm bảo độ dày ở mức tiêu chuẩn. realme P4 Power được phát triển theo định hướng này.

Ngay từ tên gọi, realme P4 Power đã thể hiện rõ những ưu tiên của thiết bị này. Đây là smartphone đầu tiên tại thị trường Việt Nam được trang bị viên pin 10.001mAh. Thiết bị sở hữu độ mỏng 9,08mm và trọng lượng 219g.

Kích thước tổng thể của máy hoàn toàn tương đồng với các smartphone phổ thông trên thị trường. So sánh nhanh với một số dòng sản phẩm phổ biến, iPhone 17 Pro Max có độ mỏng 8,8mm cùng trọng lượng 233g, Samsung Galaxy S26 Ultra có kích thước 7,9mm cùng trọng lượng 214g.

Trải nghiệm sử dụng mà realme P4 Power mang lại tương đối dễ chịu. Bốn góc được bo cong, trong khi các cạnh được hoàn thiện dạng cong tràn viên ở cả mặt trước và sau, cho cảm giác cầm nắm ôm gọn trong lòng bàn tay.

Màn hình của máy có kích thước 6,8inch, sử dụng tấm nền AMOLED cho màu sắc tươi, độ sáng cao và góc nhìn rộng. Tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Màn hình cong tràn viền góp phần gia tăng trải nghiệm về thị giác, nhưng đánh đổi lại người dùng sẽ khó tìm kiếm miếng dán bảo vệ hơn.

Mặt lưng được chia thành 2 khu vực. Phía trên được thiết kế với chi tiết cuộn dây năng lượng, tạo nên nét hầm hố cho sản phẩm. Trong khi đó, khu vực phía dưới hoàn thiện dạng nhám mờ, giúp hạn chế bám dấu vân tay và bụi bẩn trong quá trình sử dụng.

Viên pin 10.001mAh mà thiết bị tích hợp cao gần gấp đôi so với hầu hết smartphone trên thị trường. Phóng viên Dân trí cũng đã thực hiện một số bài kiểm tra thực tế về khả năng sử dụng pin của thiết bị.

Trải nghiệm với tựa game Liên Quân Mobile ở mức thiết lập đồ họa tối đa, độ sáng màn hình 80% và âm lượng 50%, máy chỉ tốn 12% dung lượng pin sau hơn 2 giờ chơi game liên tục.

Khi sử dụng điện thoại để phát sóng Internet cho các thiết bị khác, máy tiêu thụ 10% dung lượng pin trong 6 giờ. Thử nghiệm xem video trực tuyến liên tục 2 giờ thông qua kết nối WiFi trên nền tảng YouTube, thiết bị tiêu tốn 7% dung lượng pin ở mức thiết lập độ sáng màn hình 60% và âm lượng 50%.

Khi để máy ở chế độ chờ qua đêm từ 18h đến 12h trưa hôm sau (tổng 18 giờ), thiết bị cũng không giảm bất cứ phần trăm pin nào.

Có thể thấy, với nhu cầu sử dụng đa tác vụ trong thời gian dài, thiết bị hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu 2 ngày sử dụng. Trong khi đó, nếu người dùng ít sử dụng các tác vụ nặng, việc kéo dài thời gian dùng điện thoại lên 3-4 ngày là hoàn toàn có thể.

Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ sạc nhanh VOOC với công suất 80W, giúp nạp đầy 50% pin chỉ trong 36 phút. Người dùng còn có thể sử dụng mẫu máy này như một viên pin dự phòng khi thiết bị cho phép sạc ngược với công suất 27W. Thậm chí, công suất này đủ để kích hoạt sạc nhanh cho hầu hết iPhone.

Những điều cần đánh đổi

realme P4 Power được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 7400-Ultra, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu Benchmark, thiết bị đạt khoảng 1,03 triệu điểm.

So sánh với một số đối thủ trong cùng phân khúc, OPPO Reno15 5G dùng bộ xử lý Snapdragon 7 Gen 4 đạt gần 1,1 triệu điểm, iPhone 16e dùng chip A18 đạt 1,36 triệu điểm, Galaxy S25 FE dùng chip Exynos 2400 đạt khoảng 1,6 triệu điểm, trong khi Xiaomi 15T sử dụng chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra đạt 1,64 triệu điểm.

Trong quá trình sử dụng thực tế, realme P4 Power không hề yếu và có thể đáp ứng được đa dạng nhu cầu sử dụng. Tuy vậy, khi xét trong một hệ quy chiếu chung, hiệu suất của realme P4 Power nằm ở “chiếu dưới” so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile và Liên Quân Mobile, máy có thể đáp ứng ổn định với 60fps ở mức thiết lập đồ họa cao. Ở những tựa game có đồ họa phức tạp hơn như Genshin Impact, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ở mức thiết lập đồ họa trung bình.

Điểm cộng là hiệu suất thiết bị được duy trì ổn định trong thời gian dài, không xảy ra tình trạng quá nhiệt hay giật khung hình trong quá trình chơi game. Tuy vậy, đây vẫn không phải là lựa chọn phù hợp với nhóm người dùng có nhu cầu “cày” game chuyên nghiệp.

realme P4 Power sở hữu bộ đôi camera với ống kính chính 50MP và ống kính góc siêu rộng 8MP. Thiết bị hoàn toàn thiếu vắng trang bị ống kính telephoto, gây ra những hạn chế nhất định về khả năng chụp ảnh zoom xa.

Trên thực tế, camera không phải là ưu tiên của dòng sản phẩm này. Do đó, những trải nghiệm mà thiết bị mang lại sẽ chỉ vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Chất lượng ảnh chụp từ camera chính tương đối tốt ở cả điều kiện đủ sáng và thiếu sáng. Khả năng cân bằng trắng, chi tiết và độ bão hòa màu sắc được xử lý ổn định.

Camera góc siêu rộng tái hiện màu sắc và độ tương phản tốt. Tuy vậy, điểm hạn chế nằm ở chi tiết hình ảnh kém hơn đáng kể khi so với ảnh chụp từ camera chính. Điểm yếu này sẽ càng lộ rõ khi người dùng chụp hình trong điều kiện môi trường thiếu sáng. Nhìn chung, đây không phải là lựa chọn cho nhóm người dùng có yêu cầu khắt khe về chụp hình.

Bù lại, máy tích hợp đa dạng các tính năng AI. Những tính năng trong bộ công cụ NEXT AI có thể đáp ứng gần như đầy đủ mọi nhu cầu của người dùng từ làm việc cho đến chỉnh sửa hình ảnh. Những tính năng này hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với bộ công cụ AI từ Samsung và Xiaomi.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, realme P4 Power có mức giá niêm yết 16 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như OPPO Reno15, vivo V70 FE, Xiaomi 15T, Samsung Galaxy S25 FE và iPhone 16e.

realme P4 Power tạo nên một chuẩn mực mới về thời lượng pin khi sở hữu viên pin dung lượng lên tới 10.001mAh đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Thiết bị cho phép sử dụng bền bỉ 2-4 ngày mà vẫn giữ được thiết kế tiêu chuẩn tương đương các dòng máy phổ thông.

Dẫu vậy, người dùng sẽ phải chấp nhận một số đánh đổi về mặt hiệu năng khi bộ vi xử lý của máy chưa thực sự ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc. Đồng thời, hệ thống camera cũng chỉ dừng lại ở mức đủ dùng.

Sản phẩm phù hợp với nhóm người dùng thực dụng, ưu tiên tối đa cho thời lượng sử dụng và sự ổn định trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, những người livestream bán hàng nhiều giờ liên tục hoặc cần một chiếc điện thoại phụ đa năng để phát WiFi và làm nguồn sạc dự phòng.

Nếu không có những nhu cầu quá đặc thù như trên, các lựa chọn smartphone khác trong phân khúc sẽ mang lại trải nghiệm cân đối và hài hòa hơn.