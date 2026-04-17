Quy trình xử lý thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin sau ngày 15/4

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (hiệu lực từ 15/4), các thuê bao di động chưa thực hiện chuẩn hóa hoặc xác thực lại thông tin theo quy định, các biện pháp xử lý sẽ được thực hiện theo lộ trình.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 15/4, doanh nghiệp viễn thông sẽ gửi thông báo đề nghị người sử dụng thuê bao thực hiện cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (tức là đến giữa tháng 6), doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác) và tiếp tục gửi thông báo đề nghị thuê bao cập nhật, chuẩn hóa thông tin.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, doanh nghiệp phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt thuê bao.

Sau thời gian trên, đối với các thuê bao không hoàn thành việc cập nhật thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều.

Đồng thời, thuê bao đó sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.

Quá trình thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông diễn ra sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện.

"Trong những ngày đầu triển khai, lượng người dân đi xác thực tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số kênh giao dịch và hệ thống. Thời gian thực hiện xác thực thuê bao kéo dài tối đa 2 tháng. Sau thời điểm 15/6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ", đại diện một nhà mạng chia sẻ.