Trải nghiệm Dreame X60 Ultra: Robot sở hữu lực hút quá mạnh có cần thiết?

+ Ưu điểm:

- Lực hút mạnh.

- Đa dạng tính năng tự động hoá.

- AI nhận diện và tránh né đồ vật hiệu quả.

+ Hạn chế:

- Giá bán cao.

- Quá trình bảo trì phức tạp hơn robot phổ thông.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Dreame X60 Ultra hướng tới các gia đình đề cao tiện nghi, khả năng tự động hóa và vệ sinh chuyên sâu, đặc biệt hữu ích cho người nuôi thú cưng và những căn phòng sử dụng nhiều thảm lông.

Nếu không có những nhu cầu trên, người dùng nên tìm đến giải pháp robot sử dụng giẻ lau dạng cuộn lăn hoặc có mức công suất thấp hơn để tối ưu hiệu suất làm sạch và chi phí.

Thiết kế

Khoảng 2 năm trở lại đây, cuộc đua phần cứng giữa các nhà sản xuất robot hút bụi lau nhà đang dần chậm lại. Những sản phẩm ở phân khúc cao cấp gần như mang đến trải nghiệm sử dụng tương đồng từ công suất hút bụi cho đến các tính năng thông minh.

Để gia tăng lợi thế cạnh tranh, nhiều sản phẩm được tùy biến để đáp ứng những nhu cầu sử dụng chuyên biệt. Trong khi đó, một số nhà sản xuất lựa chọn giải pháp dễ thực hiện hơn, đó là tối ưu mức giá. So với thế hệ tiền nhiệm, Dreame X60 Ultra có giá niêm yết thấp hơn 10 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu nhiều nâng cấp về công suất và tính năng.

Một trong những cải tiến đáng giá trên phiên bản Dreame X60 Ultra nằm ở thiết kế mỏng 7,95cm. Điều này cho phép robot có thể dễ dàng len lỏi vào các khu vực thấp như gầm giường, gầm sofa hay tủ kệ, những vị trí vốn khó tiếp cận và thường bị bỏ sót khi dọn dẹp.

Trạm sạc ThermoHub có thiết kế vuông vức quen thuộc với mặt nhựa nhám giúp che đi các thành phần bên trong. Mặt trước được hoàn thiện dạng phay xước, tạo hiệu ứng thị giác giống như một món nội thất trang trí trong không gian gia đình.

Kích thước của phần trạm sạc này tương đối nhỏ gọn. Khu vực phía trên bố trí bình nước sạch có dung tích 4,2 lít và bình nước bẩn dung tích 3 lít. Hai bình nước sạch và bình nước bẩn được thiết kế với hai màu sắc khác nhau để người dùng dễ dàng nhận diện. Ở phía dưới là nơi chứa hộp đựng dung dịch vệ sinh và túi rác. Đây là thiết kế tiêu chuẩn của hầu hết robot hút bụi lau nhà thuộc phân khúc cận cao cấp.

Trải nghiệm sử dụng thực tế với việc lau dọn nhà có diện tích 60m2 (tần suất mỗi ngày lau dọn một lần), người dùng sẽ cần bơm lại nước sạch và đổ nước bẩn sau khoảng 4-5 ngày sử dụng tùy theo chế độ thiết lập. Nếu sử dụng ở những căn nhà có diện tích lớn hơn, người dùng nên gắn trạm sạc vào hệ thống tự động cấp xả nước để không phải tốn thời gian thay nước.

Khả năng nhận diện và tránh né vật thể

Robot tích hợp hệ thống cảm biến DToF có khả năng nâng hạ. Trong môi trường bình thường, cảm biến DToF nâng lên quét 360 độ xung quanh liên tục, giúp điều hướng nhanh và tối ưu. Khi nhận diện không gian thấp, radar sẽ tự động hạ xuống, giúp robot di chuyển và làm sạch ở những nơi thấp, chật hẹp như gầm sofa, tủ, gầm giường,...

Sản phẩm được trang bị hai camera AI góc rộng 120 độ mô phỏng thị giác của con người. Hệ thống này cho phép robot nhận diện hơn 300 loại vật thể khác nhau, kể cả những đồ vật siêu nhỏ chỉ từ 1cm, kèm tốc độ phản hồi 0,1 giây khi gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Những cải tiến này cho phép robot có thể phản xạ và điều hướng gần như ngay lập tức, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Robot sẽ hạn chế tình trạng bị dừng lại đột ngột hoặc phải đi vòng không cần thiết và hạn chế hao phí điện năng.

X60 Ultra cũng là mẫu robot hút bụi lau nhà đầu tiên của Dreame tích hợp công nghệ phát hiện bụi bẩn chủ động bằng đèn hồng ngoại. Hệ thống có thể nhận biết, phân tích và điều chỉnh chế độ làm sạch phù hợp hoàn toàn tự động trong quá trình lau dọn.

Với những vật cản nhỏ như sợi dây diện hay khăn giấy, robot đều có thể nhận diện và tránh né hiệu quả. Bên cạnh đó, robot cũng được trang bị đèn LED để hỗ trợ phát hiện và nhận diện vật thể hiệu quả trong môi trường thiếu sáng.

So với bản tiền nhiệm, X60 Ultra tiếp tục được cải tiến với khả năng vượt qua bậc thềm đơn cao 4,5cm và ngưỡng cửa đôi 8,8cm. Đây cũng là một trong những mẫu robot hút bụi lau nhà có khả năng leo bậc thềm cao nhất hiện có trên thị trường. Thiết kế mới giúp robot vượt qua các địa hình phức tạp như gờ cửa và bậc thấp, tránh bị kẹt và duy trì quá trình làm sạch trở nên liền mạch.

Tính năng này đặc biệt hữu dụng với những căn nhà có nhiều phòng được ngăn cách bởi các bậc thềm hoặc gờ chắn. Người dùng sẽ không còn phải tốn thời gian và công sức để thiết lập cho robot lau dọn từng phòng như trước.

Hiệu suất làm sạch và bảo trì

Dreame X60 Ultra sở hữu hệ thống chổi kép chống rối HyperStream thế hệ mới, giúp thu gom nhiều bụi bẩn và mảnh vụn hơn trên cả thảm và sàn cứng. Phiên bản mới vẫn giữ nguyên sự kết hợp giữa chổi cao su lông cứng và chổi cao su TPU.

Tuy vậy, độ dày dải cao su được tăng thêm 60% và nâng tốc độ quay lên 1.600 vòng/phút (so với 1.150 vòng/phút của phiên bản trước đây). Trong đó, chổi cao su lông cứng có nhiệm vụ làm sạch bụi bẩn ẩn trên bề mặt sàn cứng, chổi cao su TPU sẽ dọn dẹp mảnh vụn trên thảm.

Trải nghiệm thực tế trong gần 2 tuần sử dụng, chổi chính hoàn toàn không bị vướng lại bất cứ sợi tóc hay rác nào. Điều này đặc biệt quan trọng bởi người dùng sẽ không cần phải tốn thời gian cho việc gỡ rối tóc hoặc lông thú cưng trong suốt quá trình sử dụng.

Với lực hút lên đến 36.000Pa, X60 Ultra hiện là một trong những mẫu robot hút bụi lau nhà có công suất hút mạnh nhất trên thị trường. Điều này đảm bảo thiết bị có thể hút sạch các mảnh vụn như vụn giấy, tóc và cát trên nhiều bề mặt khác nhau một cách dễ dàng.

Tuy vậy, con số 36.000Pa có thể sẽ không mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt nếu như bạn chỉ sử dụng robot trong những điều kiện thông thường. Trên thực tế, các mẫu robot với lực hút khoảng 15.000Pa đã có thể đáp ứng hầu hết tác vụ dọn dẹp cho các loại mặt sàn.

Lực hút mạnh sẽ chỉ thực sự cần thiết đối với những gia đình nuôi thú cưng và sử dụng các loại thảm lông dày. Khi phát hiện thảm, robot sẽ tự động nâng giẻ lau và chổi cạnh, đồng thời tăng lực hút để làm sạch sâu mà không làm ướt thảm. Lúc này, người dùng mới có thể tận dụng hiệu quả nhất sức mạnh và công năng trên thiết bị.

Đối với phòng khách có kết hợp thảm sợi ngắn và sợi trung bình, robot sẽ tự động chuyển sang chế độ làm sạch thảm chuyên sâu, để làm sạch một cách đồng đều trên từng loại bề mặt thảm khác nhau. Dĩ nhiên, khi robot hoạt động ở mức công suất cao, tiếng ồn phát ra cũng sẽ lớn hơn.

Robot sử dụng giẻ lau kép Dual Omni-Scrub với cơ chế nghiêng góc 10 độ tự điều chỉnh. Thiết kế này có thể gia tăng áp lực từ giẻ lau lên sàn, giúp làm sạch hiệu quả hơn với các bề mặt không bằng phẳng như gạch lát có vân.

Giẻ lau cũng tích hợp cơ chế vươn xa để hỗ trợ lau dọn. Thiết kế này đảm bảo làm sạch hiệu quả tại các góc và cạnh, bao phủ các khu vực khó tiếp cận như góc tường hay chân bàn, ghế và nhiều đồ nội thất khác.

Sau khi thực hiện xong quá trình lau dọn, robot sẽ quay trở lại trạm sạc để tự vệ sinh và sạc pin. Trạm sạc của X60 Ultra hoạt động như một trung tâm điều khiển và bảo trì, giúp robot có thể thu gom rác và vệ sinh một cách hoàn toàn tự động.

Trạm sạc còn cho phép tự động giặt giẻ bằng nước nóng 100 độ C, giúp làm sạch sâu và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu hiệu quả hơn. Sau khi giặt, giẻ lau sẽ được sấy khô và khử khuẩn, giúp loại bỏ vi khuẩn và mang đến hiệu quả vệ sinh tối ưu.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, Dreame X60 Ultra đang được các đại lý chào bán với mức giá 29,99 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Roborock Saros S20 Sonic và Ecovacs X11 OmniCyclone.

Sản phẩm sẽ lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình nuôi thú cưng và nhà sử dụng nhiều thảm lông, cần một thiết bị có khả năng tự động làm sạch chuyên sâu.

Nếu chỉ sử dụng để lau dọn các căn nhà thông thường, lực hút quá mạnh của robot không mang lại nhiều giá trị sử dụng thực tế và gây lãng phí. Lúc này, người dùng có thể tìm đến những giải pháp robot sử dụng giẻ lau dạng cuộn lăn hoặc có mức công suất thấp hơn để tối ưu hiệu suất làm sạch và chi phí.