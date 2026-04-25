Giá iPhone Air giảm gần chục triệu đồng sau nửa năm lên kệ

Thậm chí, hai phiên bản 512GB và 1TB còn có mức điều chỉnh sâu hơn. iPhone Air 512GB giảm 9,5 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống mức giá 29 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 1TB giảm còn 34,5 triệu đồng, thấp hơn 10,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Giá iPhone Air giảm xuống mức thấp nhất từ khi lên kệ tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

"Sau các đợt điều chỉnh giá liên tiếp, doanh số iPhone Air đã ghi nhận mức tăng khoảng 20%, cho thấy sức mua được cải thiện đáng kể khi sản phẩm có mức giá hấp dẫn hơn", ông Nguyễn Như Thành, Phó giám đốc ngành hàng Apple của FPT Shop, chia sẻ.

Trong dải sản phẩm iPhone mà Apple ra mắt trong năm 2025, iPhone Air hiện là thiết bị "mất giá" nhanh nhất. Điều này trái ngược hoàn toàn với khả năng giữ giá trên những chiếc iPhone 17.

Bà Văn Thị Ngọc Yến, Phó giám đốc ngành hàng tại Di Động Việt, cho rằng việc điều chỉnh giảm giá giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng đang cân nhắc giữa các dòng iPhone trong cùng phân khúc. Tuy nhiên, đây chủ yếu là diễn biến trong ngắn hạn.

"Các hệ thống bán lẻ đang tận dụng giai đoạn này để tối ưu tồn kho và đánh giá lại mức giá phù hợp với thị trường. Do đó, biên độ giá hiện tại sẽ khó duy trì trong thời gian dài", bà Yến nói thêm.

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá bán, iPhone Air hiện cạnh tranh với chính "gà nhà" là chiếc iPhone 17, vốn là dòng sản phẩm thuộc phân khúc dưới.

Hiện tại, iPhone 17 đang được các đại lý chào bán với mức giá 24,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Tuy nhiên, thống kê từ các đại lý cho thấy iPhone 17 vẫn ghi nhận doanh số bán ra tốt hơn so với iPhone Air.

iPhone Air là dòng sản phẩm "mất giá" nhanh nhất trong thế hệ iPhone 2025 (Ảnh: 9to5mac).

"Xét trên tổng thể, iPhone Air vẫn có tỷ trọng thấp hơn so với iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Hiện tại, doanh số iPhone 17 cao hơn iPhone Air khoảng 20%", đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết.

iPhone Air được xem là một ván cược lớn mà Apple đã thực hiện trong năm qua. Dòng sản phẩm này có thiết kế hoàn toàn mới và khác biệt hẳn so với những thiết bị mà công ty đã phát triển trong suốt gần một thập kỷ. Tuy vậy, thực tế chứng minh iPhone Air không được nhiều người dùng đón nhận.

"Dù iPhone Air có lợi thế về giá, một bộ phận lớn người dùng vẫn ưu tiên iPhone 17 nhờ yếu tố “an toàn” khi lựa chọn. Ngược lại, iPhone Air sẽ hấp dẫn nhóm khách hàng trẻ, cá tính, đặc biệt là những người đánh giá cao thiết kế mỏng nhẹ và khác biệt", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.